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Россельхозбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

С льготным периодом

системы Мир Классическая
Мир Классическая — Россельхозбанк
еще 2 карты
Основные характеристики
  • ставка от 23,9% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание от 0 до 300 ₽
  • бонусная программа
  • Мир Классическая — Россельхозбанк
  • Mastercard Standard — Россельхозбанк
  • Visa Classic — Россельхозбанк
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay / Garmin Pay (для Visa)
Бонусы
  • Другое

программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины):

  • 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.

(макс. количество баллов в месяц - 10 000, срок действия баллов - 2 года)

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 300 ₽

обслуживание МИР бесплатно при условии оформления карты через дистанционные каналы обслуживания

Снятие наличных в банкоматах банка

3,9%, мин. 350 руб. (0% в первые три месяца)

Снятие наличных в ПВН банка

3,9%, мин. 350 руб. (0% в первые три месяца)

Снятие наличных в банкоматах других банков

3,5%, мин. 350 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

3,9%, мин. 350 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 250 000 руб. в день по карте, до 500 000 руб. в день и до 1 000 000 руб. в месяц по счету
Дополнительная информация
  • неустойка за пропуск платежа - 20% годовых;
  • плата за сверхлимитную задолженность - 40% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 1 000 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 23,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • другие документы, кроме справок о доходах
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

снилс предоставляется при наличии

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 4 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • отсутствие требования о постоянной регистрации заемщика в регионе присутствия банка;
  • бонусная программа;
  • крупная сумма кредитного лимита
Минусы
  • после трех месяцев пользования картой льготный период не распространяется на операции по снятию наличных
Особые ограничения
  • банк не раскрывает максимальный размер процентной ставки
Дата актуализации
20.01.2019 11:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «С льготным периодом» в 1125 городах России
106 342
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба