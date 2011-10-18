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Кредитные карты Липецккомбанк

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4 кредитные карты

Visa Classic — Липецккомбанк
Кредитная карта
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 24% до 300 000 до 51 дня другие документы, кроме справок о доходах
Visa Gold — Липецккомбанк
Кредитная карта Gold
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 23% до 600 000 до 56 дней другие документы, кроме справок о доходах
Visa Gold «Подари детям улыбку» — Липецккомбанк
Кредитная карта Gold «Подари детям улыбку»
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 23% до 600 000 до 56 дней другие документы, кроме справок о доходах
Visa Classic «Подари детям улыбку» — Липецккомбанк
Кредитная карта «Подари детям улыбку»
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 24% до 300 000 до 51 дня другие документы, кроме справок о доходах
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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