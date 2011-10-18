Кредитные карты Липецккомбанкизменить банк
4 кредитные карты
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|24%
|до 300 000
|до 51 дня
|другие документы, кроме справок о доходах
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|23%
|до 600 000
|до 56 дней
|другие документы, кроме справок о доходах
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|23%
|до 600 000
|до 56 дней
|другие документы, кроме справок о доходах
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|24%
|до 300 000
|до 51 дня
|другие документы, кроме справок о доходах
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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