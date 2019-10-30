Вышла новая дорогостоящая модель мобильного телефона, которая очень нравится — можно приобрести её для себя или сделать подарок, предварительно оформив кредитную карту с одобрением за час в Россельхозбанке. Потребителям финучреждение предлагает несколько вариантов платежных продуктов на оптимальных условиях получения и погашения — минимальная годовая ставка 12%; максимальная сумма 750 тысяч рублей; бесплатное обслуживание; кэшбэк от 1 до 10 %, льготный период до 110 дней.

Использовать платежный продукт можно для:

снятия наличных;

оплаты мобильной связи и интернет-услуг;

приобретения товаров в магазинах;

покупок в интернет-магазинах;

оплаты других платежей.

Получить пластиковый носитель может лицо, достигшее 18 лет, постоянно проживающее в России и имеющее официальное место работы.

Оформление платежного инструмента

Раньше для получения пластика было необходимо самостоятельно посетить офис финучреждения. С собой, кроме паспорта, взять дополнительные документы — СНИЛС; справку 2-НДФЛ; водительское удостоверение; сведения о заемной истории. Официальные документы вместе и заявление передаются сотруднику финучреждения на рассмотрение. При положительном результате платежное средство выдается в течение 1 часа.

Сейчас почти банки заключают договора с крупными торговыми сетями на оказание услуг. Поэтому в торговом центре можно обратиться к представителю финорганизации для оформления пластикового носителя и предъявить удостоверение личности.

Ну а самым простым способом считается подача онлайн-заявки. Чтобы заполнить и отправить онлайн-анкету, понадобится компьютер с интернетом и немного свободного времени. Онлайн-заявка автоматически перенаправляется менеджерам выбранного финучреждения и будет рассмотрена мгновенно. Получить пластиковый носитель можно в ближайшем финучреждении или воспользоваться курьерской доставкой.

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