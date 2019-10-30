Кредитные карты с одобрением за час в Россельхозбанке

Банк: Россельхозбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard Standard
 от 26,9% до 1 000 000 до 55 0 - 1 800 до 10%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Хорошая карта, приятное обслуживание
Оценка: 5 Проверяется
Заинтриговали картой урбан, решил оформить, чтоб экономить на авто. Оставил заявку на сайте, на следующий день перезвонили, уточнили данные, через 5 дней предупредили, что завтра... Весь отзыв
Благодарность сотруднику Андрею Ш.
Оценка: 5 Проверяется
Спешу выразить благодарность сотрудникам офиса на Ленина, 45 в г. Мурманске, а в частности грамотному и доброжелательному Андрею Ш-ну. Я уже неоднократно обращаюсь в Банк с... Весь отзыв
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Вышла новая дорогостоящая модель мобильного телефона, которая очень нравится — можно приобрести её для себя или сделать подарок, предварительно оформив кредитную карту с одобрением за час в Россельхозбанке. Потребителям финучреждение предлагает несколько вариантов платежных продуктов на оптимальных условиях получения и погашения — минимальная годовая ставка 12%; максимальная сумма 750 тысяч рублей; бесплатное обслуживание; кэшбэк от 1 до 10 %, льготный период до 110 дней.

Использовать платежный продукт можно для:

  • снятия наличных;
  • оплаты мобильной связи и интернет-услуг;
  • приобретения товаров в магазинах;
  • покупок в интернет-магазинах;
  • оплаты других платежей.

    • Получить пластиковый носитель может лицо, достигшее 18 лет, постоянно проживающее в России и имеющее официальное место работы.

    Оформление платежного инструмента

    Раньше для получения пластика было необходимо самостоятельно посетить офис финучреждения. С собой, кроме паспорта, взять дополнительные документы — СНИЛС; справку 2-НДФЛ; водительское удостоверение; сведения о заемной истории. Официальные документы вместе и заявление передаются сотруднику финучреждения на рассмотрение. При положительном результате платежное средство выдается в течение 1 часа.

    Сейчас почти банки заключают договора с крупными торговыми сетями на оказание услуг. Поэтому в торговом центре можно обратиться к представителю финорганизации для оформления пластикового носителя и предъявить удостоверение личности.

    Ну а самым простым способом считается подача онлайн-заявки. Чтобы заполнить и отправить онлайн-анкету, понадобится компьютер с интернетом и немного свободного времени. Онлайн-заявка автоматически перенаправляется менеджерам выбранного финучреждения и будет рассмотрена мгновенно. Получить пластиковый носитель можно в ближайшем финучреждении или воспользоваться курьерской доставкой.

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