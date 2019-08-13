Кредитные карты с льготным периодом в Росбанке

|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|от 21,4%
|до 1 000 000
|до 62
|0 - 869
|до 10%
|
5 742 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Достаточно заполнить онлайн-анкету или письменное обращение в отделении, чтобы получить кредитные карты со льготным периодом в Росбанке. Весь процесс подачи заявки занимает не более 15 минут. Ответ придет в течение нескольких часов или суток. Если принято положительное решение, то вам потребуется посетить офис, чтобы получить пластиковый носитель на руки.
Что это за услуга?
Грейс-период — это время, в течение которого можно бесплатно распоряжаться деньгами финансовой организации при соблюдении определенных условий. Среди них:
Если нарушаются условия, и обязательное погашение долга не происходит, то компания вправе заблокировать счет, отключить дополнительные бонусы и применить штрафные санкции. Внести деньги можно через терминалы и банкоматы, кассы, салоны связи или перевести безналичным методом.
При погашении задолженности клиент вновь может пользоваться доступным лимитом средств, который в основном составляет до 300 000 рублей.
Этот вид ссуды имеет и другие бонусные программы:
Что нужно для заявки?
Необходимо подходить под основные требования всех компаний — возраст от 18 лет и более, наличие гражданства РФ и паспорта. Все остальные параметры могут разниться — уровень заработка, стаж работы и официальность трудоустройства.
Обращающийся должен предъявить паспорт и иные документы — ИНН, СНИЛС, трудовую книжку, справку о доходе 2-НДФЛ или по форме банка. Необходимо также оставить контактные данные поручителей.