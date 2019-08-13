Кредитные карты с льготным периодом в Росбанке

Достаточно заполнить онлайн-анкету или письменное обращение в отделении, чтобы получить кредитные карты со льготным периодом в Росбанке. Весь процесс подачи заявки занимает не более 15 минут. Ответ придет в течение нескольких часов или суток. Если принято положительное решение, то вам потребуется посетить офис, чтобы получить пластиковый носитель на руки.

Что это за услуга?

Грейс-период — это время, в течение которого можно бесплатно распоряжаться деньгами финансовой организации при соблюдении определенных условий. Среди них:

Учитываются покупки, оплаченные с помощью терминала.

Не всегда услуга действует на перевод средств с одного счета на другой.

Льготный срок не распространяется на снятые в банкомате наличные. Также за эту операцию необходимо платить комиссию.

Длительность периода устанавливается по нескольким системам. К распространенным способам относятся учет даты выписки, активации счета и пластикового носителя, совершения первой или каждой покупки. В основном речь идет о 50-60 сутках, реже — 100 и более. Некоторые компании предлагают льготный период, длящийся на протяжении всего времени действия договора.

Клиент обязан совершать ежемесячную оплату. До истечения срока это до 5 % от потраченной суммы. После к этому показателю прибавляется процентная ставка.

Если нарушаются условия, и обязательное погашение долга не происходит, то компания вправе заблокировать счет, отключить дополнительные бонусы и применить штрафные санкции. Внести деньги можно через терминалы и банкоматы, кассы, салоны связи или перевести безналичным методом.

При погашении задолженности клиент вновь может пользоваться доступным лимитом средств, который в основном составляет до 300 000 рублей.

Этот вид ссуды имеет и другие бонусные программы:

Накопление миль, которые в дальнейшем могут быть использованы при авиаперелетах;

Кэшбэк, позволяющий возвращать до 30 % от стоимости каждой покупки в магазине/супермаркет/аптеке/кафе/кинотеатре и прочих заведениях;

Курьерскую доставку договора на дом;

Индивидуальный дизайн пластикового носителя;

Скидки у официальных партнеров организации.

Что нужно для заявки?

Необходимо подходить под основные требования всех компаний — возраст от 18 лет и более, наличие гражданства РФ и паспорта. Все остальные параметры могут разниться — уровень заработка, стаж работы и официальность трудоустройства.

Обращающийся должен предъявить паспорт и иные документы — ИНН, СНИЛС, трудовую книжку, справку о доходе 2-НДФЛ или по форме банка. Необходимо также оставить контактные данные поручителей.