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Кредитные карты с льготным периодом в Росбанке

Банк: Росбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Platinum
 от 21,4% до 1 000 000 до 62 0 - 869 до 10%
5 742 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Достаточно заполнить онлайн-анкету или письменное обращение в отделении, чтобы получить кредитные карты со льготным периодом в Росбанке. Весь процесс подачи заявки занимает не более 15 минут. Ответ придет в течение нескольких часов или суток. Если принято положительное решение, то вам потребуется посетить офис, чтобы получить пластиковый носитель на руки.

Что это за услуга?

Грейс-период — это время, в течение которого можно бесплатно распоряжаться деньгами финансовой организации при соблюдении определенных условий. Среди них:

  • Учитываются покупки, оплаченные с помощью терминала.
  • Не всегда услуга действует на перевод средств с одного счета на другой.
  • Льготный срок не распространяется на снятые в банкомате наличные. Также за эту операцию необходимо платить комиссию.
  • Длительность периода устанавливается по нескольким системам. К распространенным способам относятся учет даты выписки, активации счета и пластикового носителя, совершения первой или каждой покупки. В основном речь идет о 50-60 сутках, реже — 100 и более. Некоторые компании предлагают льготный период, длящийся на протяжении всего времени действия договора.
  • Клиент обязан совершать ежемесячную оплату. До истечения срока это до 5 % от потраченной суммы. После к этому показателю прибавляется процентная ставка.

    • Если нарушаются условия, и обязательное погашение долга не происходит, то компания вправе заблокировать счет, отключить дополнительные бонусы и применить штрафные санкции. Внести деньги можно через терминалы и банкоматы, кассы, салоны связи или перевести безналичным методом.

    При погашении задолженности клиент вновь может пользоваться доступным лимитом средств, который в основном составляет до 300 000 рублей.

    Этот вид ссуды имеет и другие бонусные программы:

  • Накопление миль, которые в дальнейшем могут быть использованы при авиаперелетах;
  • Кэшбэк, позволяющий возвращать до 30 % от стоимости каждой покупки в магазине/супермаркет/аптеке/кафе/кинотеатре и прочих заведениях;
  • Курьерскую доставку договора на дом;
  • Индивидуальный дизайн пластикового носителя;
  • Скидки у официальных партнеров организации.

    • Что нужно для заявки?

    Необходимо подходить под основные требования всех компаний — возраст от 18 лет и более, наличие гражданства РФ и паспорта. Все остальные параметры могут разниться — уровень заработка, стаж работы и официальность трудоустройства.

    Обращающийся должен предъявить паспорт и иные документы — ИНН, СНИЛС, трудовую книжку, справку о доходе 2-НДФЛ или по форме банка. Необходимо также оставить контактные данные поручителей.