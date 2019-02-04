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системы Мир Классическая

Мир Классическая

Мир Классическая — Связь-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 450 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01% годовых начисляется один раз в конце календарного года
Выпуск и обслуживание
450 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 180 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 180 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания
Минусы
  • дорогое СМС-информирование
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
04.02.2019 10:18
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Классическая» в 65 городах России
37 425
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
Адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
Сайт
www.sviaz-bank.ru
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Телефоны
8 800 500-00-80 — единая справочная служба