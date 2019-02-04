Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете 0,01% годовых начисляется один раз в конце календарного года Выпуск и обслуживание 450 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 180 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 180 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию;

СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания Минусы дорогое СМС-информирование Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 04.02.2019 10:18 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.