Premium
- стоимость обслуживания от 0 до 60 000 ₽
- стоимость обслуживания от 0 до 914 $
- стоимость обслуживания от 0 до 798 €
на выбор
- Visa Platinum
- Mastercard World Black Edition
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
по 5 000 руб. в месяц за пакет услуг "Премиальный 5", плата не взимается при начислении не менее 5 баллов, которые возможно набрать при соблюдении следующих условий (1 балл за 1 условие, при выполнении одного условия в двукратном или большем размере начисляется 2 или более балла соответственно):
- мин. баланс на конец месяца - 500 000 руб.;
- мин. баланс на конец месяца по продуктам в долл. / евро - 10 000;
- мин. объем расходных безналичных операций с использованием всех карт за прошедший месяц - 50 000 руб.;
- мин. объем поступлений заработной платы - 100 000 руб. за прошедший месяц;
- общая сумма потребительских/ипотечных кредитов клиента в банке - 3 000 000 руб.
по 5 000 руб. (эквивалент) в месяц за пакет услуг "Премиальный 5", плата не взимается при начислении не менее 5 баллов, которые возможно набрать при соблюдении следующих условий (1 балл за 1 условие, при выполнении одного условия в двукратном или большем размере начисляется 2 или более балла соответственно):
- мин. баланс на конец месяца - 500 000 руб.;
- мин. баланс на конец месяца по продуктам в долл. / евро - 10 000;
- мин. объем расходных безналичных операций с использованием всех карт за прошедший месяц - 50 000 руб.;
- мин. объем поступлений заработной платы - 100 000 руб. за прошедший месяц;
- общая сумма потребительских/ипотечных кредитов клиента в банке - 3 000 000 руб.
стоимость 1-го года обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
по 5 000 руб. (эквивалент) в месяц за пакет услуг "Премиальный 5", плата не взимается при начислении не менее 5 баллов, которые возможно набрать при соблюдении следующих условий (1 балл за 1 условие, при выполнении одного условия в двукратном или большем размере начисляется 2 или более балла соответственно):
- мин. баланс на конец месяца - 500 000 руб.;
- мин. баланс на конец месяца по продуктам в долл. / евро - 10 000;
- мин. объем расходных безналичных операций с использованием всех карт за прошедший месяц - 50 000 руб.;
- мин. объем поступлений заработной платы - 100 000 руб. за прошедший месяц;
- общая сумма потребительских/ипотечных кредитов клиента в банке - 3 000 000 руб.
стоимость 1-го года обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
0%
150 руб.
- 1%, мин. 100 руб. на территории РФ (0% в банкоматах банков-партнеров);
- 0% за рубежом
- 1%, мин. 100 руб. на территории РФ;
- 0% за рубежом
0%
5 долл.
- 0% на территории РФ;
- 1% , мин. 3 долл. за рубежом
- 0% на территории РФ;
- 1% , мин. 3 долл. за рубежом
0%
5 евро
- 0% на территории РФ;
- 1% , мин. 3 евро за рубежом
- 0% на территории РФ;
- 1% , мин. 3 евро за рубежом
- 10 бесплатных карт (в т. ч. дополнительных) в пакете;
- экстренная выдача наличных за рубежом при утрате карты - бесплатно;
- скидка 20% на арендную плату за пользование индивидуальным банковским сейфом;
- приоритетное обслуживание в отделении банка;
- приоритетная линия в информационном центре;
- комиссия за конвертацию - 1,15% от суммы операции, совершенных за рубежом;
- СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
- бесплатный полис страхования выезжающих за рубеж для держателя карты и его семьи;
- оплата без комиссии услуг ЖКХ, мобильной связи, Интернета, кабельного телевидения в интернет-банке и банкоматах банка;
- бесплатный выпуск карты Priority Pass
- не требуется
- не требуется
- бесплатное снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков за рубежом;
- бесплатные СМС-информирование и консьерж-сервис
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка;
- дорогое обслуживание при невыполнении условий бесплатности
- карта оформляется в рамках пакета услуг "Премиальный 5"
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 721-99-00