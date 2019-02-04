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Райффайзенбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Premium

MasterCard Black Edition «Black Edition Premium» — Райффайзенбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 60 000 ₽
  • MasterCard Black Edition «Black Edition Premium» — Райффайзенбанк
  • Visa Platinum «Premium Banking» — Райффайзенбанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Platinum
  • Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Выпуск и обслуживание
0 - 60 000 ₽

по 5 000 руб. в месяц за пакет услуг "Премиальный 5", плата не взимается при начислении не менее 5 баллов, которые возможно набрать при соблюдении следующих условий (1 балл за 1 условие, при выполнении одного условия в двукратном или большем размере начисляется 2 или более балла соответственно):

  • мин. баланс на конец месяца - 500 000 руб.;
  • мин. баланс на конец месяца по продуктам в долл. / евро - 10 000;
  • мин. объем расходных безналичных операций с использованием всех карт за прошедший месяц - 50 000 руб.;
  • мин. объем поступлений заработной платы - 100 000 руб. за прошедший месяц;
  • общая сумма потребительских/ипотечных кредитов клиента в банке - 3 000 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

150 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб. на территории РФ (0% в банкоматах банков-партнеров);
  • 0% за рубежом
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 100 руб. на территории РФ;
  • 0% за рубежом
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц; на все виды операций: до 3 000 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • 10 бесплатных карт (в т. ч. дополнительных) в пакете;
  • экстренная выдача наличных за рубежом при утрате карты - бесплатно;
  • скидка 20% на арендную плату за пользование индивидуальным банковским сейфом;
  • приоритетное обслуживание в отделении банка;
  • приоритетная линия в информационном центре;
  • комиссия за конвертацию - 1,15% от суммы операции, совершенных за рубежом;
  • СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
  • бесплатный полис страхования выезжающих за рубеж для держателя карты и его семьи;
  • оплата без комиссии услуг ЖКХ, мобильной связи, Интернета, кабельного телевидения в интернет-банке и банкоматах банка;
  • бесплатный выпуск карты Priority Pass
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков за рубежом;
  • бесплатные СМС-информирование и консьерж-сервис
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка;
  • дорогое обслуживание при невыполнении условий бесплатности
Особые ограничения
  • карта оформляется в рамках пакета услуг "Премиальный 5"
Дата актуализации
04.02.2019 12:21
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Premium» в 50 городах России
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сайт
www.raiffeisen.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 77
Банкоматы 308
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Телефоны
(495) 721-99-00