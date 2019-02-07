Росгосстрах Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Пенсионная
Мир «Пенсионная» — Росгосстрах Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back 3%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
Cash Back
3%
- от покупок свыше 100 руб. в аптеках
- макс. сумма возмещения в месяц - 1 000 руб.
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 0,1% до 5,5%
1. среднемесячный остаток 20 000 руб. и более: 5,5% годовых на среднемесячный остаток за вычетом 20 000 руб. (из вычтенных 20 000 руб. на 15 000 руб. начисляется 3,5% годовых, и на 5 000 руб. - 0,1%); 2. среднемесячный остаток 5 000-20 000 руб.: 3,5% годовых на среднемесячный остаток за вычетом 5 000 руб. (на вычтенные 5 000 руб. начисляется 0,1% годовых); 3. на среднемесячный остаток менее 5 000 руб. начисляется 0,1% годовых
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 150 руб. (0% - в банкоматах ПАО Сбербанк, ПАО "ВТБ", АО "Россельхозбанк", ПАО "Почта Банк", ПАО "Московский Кредитный Банк", ПАО Банк "ФК Открытие", Банк «ТРАСТ» (ПАО)
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 200 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ;
- плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
для мужчин: от 60 лет
для женщин: от 55 лет
для женщин: от 55 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирование;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах банков-партнеров;
- начисление процентов на остаток
Особые ограничения
- требуется перевод пенсии в банк (если до достижения пенсионного возраста более 3 месяцев, необходимо предоставление справки из ПФР о назначении пенсии);
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
07.02.2019 13:59
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 98 городах России
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Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
- Сайт
- www.rgsbank.ru
- Отделения и банкоматы
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