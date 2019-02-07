Начисление процентов на остаток средств на счете

1. среднемесячный остаток 20 000 руб. и более: 5,5% годовых на среднемесячный остаток за вычетом 20 000 руб. (из вычтенных 20 000 руб. на 15 000 руб. начисляется 3,5% годовых, и на 5 000 руб. - 0,1%); 2. среднемесячный остаток 5 000-20 000 руб.: 3,5% годовых на среднемесячный остаток за вычетом 5 000 руб. (на вычтенные 5 000 руб. начисляется 0,1% годовых); 3. на среднемесячный остаток менее 5 000 руб. начисляется 0,1% годовых

от 0,1% до 5,5%