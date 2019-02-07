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Карта путешественника

MasterCard World «Карта путешественника» — Росгосстрах Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 750 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Бонусы
  • для путешествий

бонусная программа OneTwoTrip: программа позволяет накапливать бонусные баллы за безналичные покупки, которые в дальнейшем можно полностью или частично использовать для компенсации стоимости покупок на сайте партнера OnetwoTrip из расчета 1 руб.=1 бонус:

  • 500 приветственных бонусов;
  • 1,5% за каждые 100 руб. от суммы любых безналичных покупок;
  • 3% от суммы операций, совершенных на сайте onetwotrip.com;
  • 5 % бонусов при оплате авиабилетов в личном кабинете OneTwoTrip;
  • 8 % бонусов при оплате ж/д билетов в личном кабинете OneTwoTrip;
  • 10 % годовых начисляются в виде бонусов на среднемесячный остаток средств на счете карты;
  • 10 % бонусов при оплате бронирования отелей в личном кабинете OneTwoTrip

Минимальная сумма использования - 500 бонусов

Выпуск и обслуживание
750 ₽
Первоначальный взнос: 750 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб. на территории РФ; за пределами РФ за снятие до 25 000 руб. в месяц - 0%, свыше 25 000 за месяц - 1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб. на территории РФ; за пределами РФ за снятие до 25 000 руб. в месяц - 0%, свыше 25 000 за месяц - 1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых;
  • смена ПИН-кода в банкоматах банка - 50 руб.;
  • постановка карты в СТОП-лист в одном регионе сроком на две недели - 3 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • недорогое обслуживание карты;
  • бонусная программа OneTwoTrip;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН других банков;
  • бесплатное снятие в банкоматах / ПВН других банков за пределами РФ (до 25 000 руб. в месяц)
Минусы
  • первоначальный взнос
Дата актуализации
07.02.2019 13:55
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта путешественника» в 98 городах России
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Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
Сайт
www.rgsbank.ru
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Телефоны
8 800 700-40-40 — единая справочная служба