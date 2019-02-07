Росгосстрах Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Карта путешественника
MasterCard World «Карта путешественника» — Росгосстрах Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 750 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Бонусы
- для путешествий
бонусная программа OneTwoTrip: программа позволяет накапливать бонусные баллы за безналичные покупки, которые в дальнейшем можно полностью или частично использовать для компенсации стоимости покупок на сайте партнера OnetwoTrip из расчета 1 руб.=1 бонус:
- 500 приветственных бонусов;
- 1,5% за каждые 100 руб. от суммы любых безналичных покупок;
- 3% от суммы операций, совершенных на сайте onetwotrip.com;
- 5 % бонусов при оплате авиабилетов в личном кабинете OneTwoTrip;
- 8 % бонусов при оплате ж/д билетов в личном кабинете OneTwoTrip;
- 10 % годовых начисляются в виде бонусов на среднемесячный остаток средств на счете карты;
- 10 % бонусов при оплате бронирования отелей в личном кабинете OneTwoTrip
Минимальная сумма использования - 500 бонусов
Выпуск и обслуживание
750 ₽
Первоначальный взнос: 750 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. на территории РФ; за пределами РФ за снятие до 25 000 руб. в месяц - 0%, свыше 25 000 за месяц - 1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб. на территории РФ; за пределами РФ за снятие до 25 000 руб. в месяц - 0%, свыше 25 000 за месяц - 1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых;
- смена ПИН-кода в банкоматах банка - 50 руб.;
- постановка карты в СТОП-лист в одном регионе сроком на две недели - 3 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- недорогое обслуживание карты;
- бонусная программа OneTwoTrip;
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН других банков;
- бесплатное снятие в банкоматах / ПВН других банков за пределами РФ (до 25 000 руб. в месяц)
Минусы
- первоначальный взнос
Дата актуализации
07.02.2019 13:55
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта путешественника» в 98 городах России
20 456Вернуться в поиск
Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
- Сайт
- www.rgsbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-40-40 — единая справочная служба