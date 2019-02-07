Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип Бонусы для путешествий бонусная программа OneTwoTrip: программа позволяет накапливать бонусные баллы за безналичные покупки, которые в дальнейшем можно полностью или частично использовать для компенсации стоимости покупок на сайте партнера OnetwoTrip из расчета 1 руб.=1 бонус: 500 приветственных бонусов;

1,5% за каждые 100 руб. от суммы любых безналичных покупок;

3% от суммы операций, совершенных на сайте onetwotrip.com;

5 % бонусов при оплате авиабилетов в личном кабинете OneTwoTrip;

8 % бонусов при оплате ж/д билетов в личном кабинете OneTwoTrip;

10 % годовых начисляются в виде бонусов на среднемесячный остаток средств на счете карты;

10 % бонусов при оплате бронирования отелей в личном кабинете OneTwoTrip Минимальная сумма использования - 500 бонусов Выпуск и обслуживание 750 ₽ Первоначальный взнос: 750 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. на территории РФ; за пределами РФ за снятие до 25 000 руб. в месяц - 0%, свыше 25 000 за месяц - 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. на территории РФ; за пределами РФ за снятие до 25 000 руб. в месяц - 0%, свыше 25 000 за месяц - 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых;

смена ПИН-кода в банкоматах банка - 50 руб.;

постановка карты в СТОП-лист в одном регионе сроком на две недели - 3 000 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы недорогое обслуживание карты;

бонусная программа OneTwoTrip;

бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН других банков;

бесплатное снятие в банкоматах / ПВН других банков за пределами РФ (до 25 000 руб. в месяц) Минусы первоначальный взнос Дата актуализации 07.02.2019 13:55 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.