Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад открывается клиентам от 54 лет для женщин и 59 лет для мужчин;

вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%) Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях с 1 по 182 день - 2,5% годовых;

с 183 по 366 день - 3%;

с 367 по окончанию договора - 3,5% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 13.02.2019 16:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.