Пенсионный
Первоуральскбанк,
Первоуральскбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,65%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
540 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
103 ₽
Ставка
6,65%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|540 дней
|от 1 000 ₽
|6,65
всего три периода начисления процентов:
- с 1 по 182 день - 6%;
- с 183 по 366 день - 6,5%;
- с 367 по 540 день - 7,5% годовых;
- указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад открывается клиентам от 54 лет для женщин и 59 лет для мужчин;
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- с 1 по 182 день - 2,5% годовых;
- с 183 по 366 день - 3%;
- с 367 по окончанию договора - 3,5% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 16:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 3 городах России
727
Справочная информация
АО «Первоуральский акционерный коммерческий банк»
- Адрес
- 623109, Свердловская область, г. Первоуральск, просп. Ильича, д. 9 Б
- ОГРН
- 1026600001823
- Сайт
- www.pervbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Первоуральск
- Телефоны
-
(3439) 22-82-82
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