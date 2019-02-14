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Пенсионный

Первоуральскбанк,

Первоуральскбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,65%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
540 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
103
Ставка
6,65%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
540 дней
от 1 000 ₽ 6,65

всего три периода начисления процентов:

  • с 1 по 182 день - 6%;
  • с 183 по 366 день - 6,5%;
  • с 367 по 540 день - 7,5% годовых;
  • указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад открывается клиентам от 54 лет для женщин и 59 лет для мужчин;
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • с 1 по 182 день - 2,5% годовых;
  • с 183 по 366 день - 3%;
  • с 367 по окончанию договора - 3,5% годовых
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
13.02.2019 16:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 3 городах России
727
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Справочная информация
АО «Первоуральский акционерный коммерческий банк»
Адрес
623109, Свердловская область, г. Первоуральск, просп. Ильича, д. 9 Б
ОГРН
1026600001823
Сайт
www.pervbank.ru
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Телефоны
(3439) 22-82-82

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