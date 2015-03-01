На ваши вопросы отвечает эксперт «Райффайзенбанка»

Доброго дня, уже давно «не уважаемый» банк. Объясните мне пожалуйста один момент. Ваш банк меня просто терроризирует. Вопрос вот в чем. Я являюсь «счастливым» обладателем кредитной карты вашего банка. Осуществляю внесение средств всегда чуть больше той суммы минимального платежа, которая определяется в смс. Так вот. Уже в течении длительно времени ваши сотрудники пугают меня всем, чем попало из-за якобы просроченной задолженности в 20 руб. Только не понятно на каком основании. Особенно кредитной историей. Хочу вам подчеркнуть еще раз. Мне абсолютно все равно на ваше бюро кредитных историй. Ну абсолютно. Прекратите меня этим пугать. Сотрудник вашей службы по взысканию задолженности, которая уже начала в хамской манере вести разговор и явно не желающая называть свое имя и номер, не давая мне задать вопрос, всячески меня перебивая в менторском тоне. Я клиент! Я звоню узнать о том, что ваш банк не дает мне покоя. И это общение. Ваш сотрудник все же назвал мне свое имя и номер Татьяна под номером 525. Может конечно и соврала, что неудивительно для вашего банка. Я объяснил то, что я плачу всегда чуть больше заявленной суммы, на что ответ был фантастический. Ваш сотрудник сказал, что это был технический сбой системы банка и смс было ошибочным (!!!!!). Уже оригинально! И мол следом мне пришло еще одно смс с верной суммой. Она это утверждает. А я утверждаю, что этого смс не было. Предоставьте мне доказательства, что смс было получено. Тем более я плачу деньги ежемесячно за эту услугу. Дальше — больше. И все это происходит на фоне того, что ваш сотрудник не дает мне сказать слово. На мое резонное замечание, что технические сбои банка не являются моей проблемой, мне было отмечено, что абсолютно все является моей проблемой. На вопрос куда я могу подать жалобу, то мне было сказано, что в отделение банка. Но я не хочу обращаться в ваши представительства. там работают хамы, при чем базарные. Дальше стало еще интереснее. Дабы поскорее закончить со мной разговор, это мадам сказала, что она не имеет ни какого отношения к банку. Она работает в управлении по взысканию просроченной задолженности. На мое замечание, что я обращаюсь к ней и общаюсь с ней как представителем БАНКА, а не какого-то конкретного подразделения, в ответ мне было снова указано на то, что ей все равно, что я хочу, она не является представителем банка. Это что за бред????? Объясните мне. И в довершении праздника эта дрянь начала мне указывать, что в моих интересах вообще быстрее закрыть свои кредитные продукты. Это как понимать? Какое ее ……. дело? Радует то, что наверно вы потратили больше моей якобы «задолженности» 20 рублей на звонок. И не понимаю почему люди должны терпеть унижения? Нельзя конечно так говорить, но я надеюсь, что там людишкам из таких служб воздастся когда-то.