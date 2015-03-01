На ваши вопросы отвечает эксперт «Райффайзенбанка»

|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Уважаемый Владимир Владимирович!
Благодарим за обращение.
Позвольте предложить ответ на Ваш вопрос:
Если Вы самостоятельно провели операцию, даже если речь идет о дополнительной карте, выпущеной к Вашему счету, то начисление процентов и комиссий, связаных с переводом будет правомерно.
Надеемся что сложившаяся ситуация не повлияет на дальнейшее сотрудничество.
Если у Вас остались дополнительные вопросы, Вы можете обратиться, в любое удобное для Вас время в круглосуточную Службу Поддержки Держателей Пластиковых Карт по телефонам (495) 777-17-17(в Москве) или 8-800-700-17-17 (бесплатная линия по России). Вы также можете сообщить нам ваши контактные телефоны и удобное для звонка время по Москве. Оператор свяжется с Вами в кратчайшие сроки.
|Вопрос:
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При покупке в Интернет-магазине оплата проиводилась однажды (в том числе код VISA 3DS вводился только 1 раз), однако сумма заблокировалась 2 раза.
|Ответ:
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Уважаемый Андрей Владимирович!
Благодарим за обращение.
В целях безопасности мы не можем обсуждать конфиденциальную информацию по Вашей карте через интернет.
Для уточнения информации Вы можете обратиться, в любое удобное для Вас время в круглосуточную Службу Поддержки Держателей Пластиковых Карт по телефонам (495) 777-17-17(в Москве) или 8-800-700-17-17 (бесплатная линия по России). Вы также можете сообщить нам ваши контактные телефоны и удобное для звонка время по Москве. Оператор свяжется с Вами в кратчайшие сроки.
|Вопрос:
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Здраствуйте! Я с Украины и у меня просроченна карта, но я не могу поехать и получить карту так как там ведуться боевые действия! Как мне поступить в такой ситуации на карту я получаю детские деньги.
|Ответ:
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Уважаемая Светлана!
Благодарим за обращение.
Позвольте предложить ответ на Ваш вопрос:
Райффайзенбанк осуществляющий деятельность на территории Украины является сторонним банком и другим юридическим лицом по отношению к АО «Райффайзенбанк» производящим деятельность на территории РФ. Для уточнения альтернативных вариатов получения денежных средств, просьба обратиться в банк, выдавший Вам карту. Контактные телефоны могут быть указаны на оборотной стороне пластиковой карты.
Если у Вас остались дополнительные вопросы, Вы можете обратиться, в любое удобное для Вас время в круглосуточную Службу Поддержки Держателей Пластиковых Карт по телефонам (495) 777-17-17(в Москве) или 8-800-700-17-17 (бесплатная линия по России). Вы также можете сообщить нам ваши контактные телефоны и удобное для звонка время по Москве. Оператор свяжется с Вами в кратчайшие сроки.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Уважаемый Артем!
Благодарим за обращение.
Позвольте предложить ответ на Ваш вопрос:
Материальные претензии принимаются в любом отделении Райффайзенбанка в письменной форма. Для предварительного заполнения вы можете распечатать завление с официального сайта. Для удобства поиска прикладываем ссылку:
http://www.raiffeisen.ru/retail/remote_service/connect/faq/#c3&i3200
Необходимо выбрать пункт: «Я изучил выписку и несогласен с операцией по карте».
Заявление Вы можете заполнить на АО Райффайзенбанк, конкретного сотрудника нет необходимости указывать. Ваше обращение будет рассмотрено и по результатам ответ будет предоставлен.
Если у Вас остались дополнительные вопросы, Вы можете обратиться, в любое удобное для Вас время в круглосуточную Службу Поддержки Держателей Пластиковых Карт по телефонам (495) 777-17-17(в Москве) или 8-800-700-17-17 (бесплатная линия по России). Вы также можете сообщить нам ваши контактные телефоны и удобное для звонка время по Москве. Оператор свяжется с Вами в кратчайшие сроки.
|Вопрос:
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Добрый день! Совершал транзакцию в Европе в валюте, отличной от валюты счета (евро). Ваши специалисты объяснили, что в данном случае действует внутренний курс платежной системы Mastercard на дату транзакции + сверх этой суммы берется комиссия банка 1,5% за операцию в валюте, отличную от валюты счета.
|Ответ:
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Уважаемый Михаил!
Благодарим за обращение.
Позвольте предложить ответ на Ваш вопрос:
В целях безопасности мы не можем обсуждать конфиденциальную информацию по Вашей карте через Интернет.
При проведении конвертации используется текущий курс, возможно тот курс который Вы просматривали на сайте платежной системы уже не был актуален, так как на момент проведения операции он мог быть другим. В случае если Вы считаете что курс валюты при конвертации был использован не верный, возможно оформление заявления в отделении Банка для проведения расследования, в котором будет задействована платежная система. По результатам будет предоставлен ответ, удобным для Вас способом (электронная почта, почта России, телефонный звонок и т. д.)
Если у Вас остались дополнительные вопросы, Вы можете обратиться, в любое удобное для Вас время в круглосуточную Службу Поддержки Держателей Пластиковых Карт по телефонам (495) 777-17-17(в Москве) или 8-800-700-17-17 (бесплатная линия по России). Вы также можете сообщить нам ваши контактные телефоны и удобное для звонка время по Москве. Оператор свяжется с Вами в кратчайшие сроки.
|Вопрос:
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Проверка сетевой безопасности
|Ответ:
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Добрый день!
По изложенному Вами предложению, всю информацию просьба предоставить по факсу 8 (495) 721-99-01 или по телефону 8 (495) 721-99-00.
Благодарим за обращение.
|Вопрос:
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Доброго дня, уже давно «не уважаемый» банк. Объясните мне пожалуйста один момент. Ваш банк меня просто терроризирует. Вопрос вот в чем. Я являюсь «счастливым» обладателем кредитной карты вашего банка. Осуществляю внесение средств всегда чуть больше той суммы минимального платежа, которая определяется в смс. Так вот. Уже в течении длительно времени ваши сотрудники пугают меня всем, чем попало из-за якобы просроченной задолженности в 20 руб. Только не понятно на каком основании. Особенно кредитной историей. Хочу вам подчеркнуть еще раз. Мне абсолютно все равно на ваше бюро кредитных историй. Ну абсолютно. Прекратите меня этим пугать. Сотрудник вашей службы по взысканию задолженности, которая уже начала в хамской манере вести разговор и явно не желающая называть свое имя и номер, не давая мне задать вопрос, всячески меня перебивая в менторском тоне. Я клиент! Я звоню узнать о том, что ваш банк не дает мне покоя. И это общение. Ваш сотрудник все же назвал мне свое имя и номер Татьяна под номером 525. Может конечно и соврала, что неудивительно для вашего банка. Я объяснил то, что я плачу всегда чуть больше заявленной суммы, на что ответ был фантастический. Ваш сотрудник сказал, что это был технический сбой системы банка и смс было ошибочным (!!!!!). Уже оригинально! И мол следом мне пришло еще одно смс с верной суммой. Она это утверждает. А я утверждаю, что этого смс не было. Предоставьте мне доказательства, что смс было получено. Тем более я плачу деньги ежемесячно за эту услугу. Дальше — больше. И все это происходит на фоне того, что ваш сотрудник не дает мне сказать слово. На мое резонное замечание, что технические сбои банка не являются моей проблемой, мне было отмечено, что абсолютно все является моей проблемой. На вопрос куда я могу подать жалобу, то мне было сказано, что в отделение банка. Но я не хочу обращаться в ваши представительства. там работают хамы, при чем базарные. Дальше стало еще интереснее. Дабы поскорее закончить со мной разговор, это мадам сказала, что она не имеет ни какого отношения к банку. Она работает в управлении по взысканию просроченной задолженности. На мое замечание, что я обращаюсь к ней и общаюсь с ней как представителем БАНКА, а не какого-то конкретного подразделения, в ответ мне было снова указано на то, что ей все равно, что я хочу, она не является представителем банка. Это что за бред????? Объясните мне. И в довершении праздника эта дрянь начала мне указывать, что в моих интересах вообще быстрее закрыть свои кредитные продукты. Это как понимать? Какое ее ……. дело? Радует то, что наверно вы потратили больше моей якобы «задолженности» 20 рублей на звонок. И не понимаю почему люди должны терпеть унижения? Нельзя конечно так говорить, но я надеюсь, что там людишкам из таких служб воздастся когда-то.
|Ответ:
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Уважаемый Евгений Владимирович!
Благодарим за обращение.
Позвольте предложить ответ на Ваш вопрос:
Разговор, состоявшийся между Вами и сотрудником отдела по работе с просроченной задолженностью Банка был прослушан. Вынуждены признать, что сотрудник вел общение с нарушением стандартов ведения переговоров. Информация о случившемся доведена до сведения ответственных руководителей Банка.
Мы искренне сожалеем о доставленных неудобствах и надеемся на то что Вы внесете необходимую сумму задолженности для того чтобы более не получать звонков от сотрудников Банка по взысканию просроченной задолженности.
Если у Вас остались дополнительные вопросы, Вы можете обратиться, в любое удобное для Вас время в круглосуточную Службу Поддержки Держателей Пластиковых Карт по телефонам (495) 981-28-23 (в Москве) или 8-800-700-08-18 (бесплатная линия по России). Вы также можете сообщить нам ваши контактные телефоны и удобное для звонка время по Москве. Оператор свяжется с Вами в кратчайшие сроки.
Спасибо за обращение
|Вопрос:
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2 февраля через банкомат в филиале банка на Красноармейской я хотела оплатить кредит. Внесла деньги в размере 23000р., деньги банкомат взял, отдал карту, но деньги на счет не начислил, сообщив об ошибке операции. Ни денег, ни чека, ничего… Я быстрее побежала к сотрудникам банка, оставив мужа дежурить возле банкомата-вдруг деньги назад выплюнет. Девушка нисколько не удивилась, как будто это у них в порядке вещей. Написала заявление о том, что деньги на счет не поступили, с просьбой вернуть деньги, а также заявление о неначислении пени, пока деньги не поступят на счет. Сотрудница банка почему-то не предупредила, что пени начисляться будут в любом случае-зачем тогда заявление о неначислении пени мне не понятно- даже тут обман в виде недосказанности со стороны банка.С какой целью сотрудники не извещают клиента о начислении пени? Ведь я спрашивала,как поступить, чтобы не начислялись пени, ведь кредит будет считаться просроченным- ответ:напишите заявление и все будет в порядке До сих пор ответа от банка по моему заявлению нет. Есть лишь звонки, что я должна оплатить кредит в любом случае вместе с уже начисленными пени. По поводу сложившейся ситуации, я сама каждую неделю звоню на горячую линию, узнаю рассмотрели ли заявление, ответ один-ждите, 30 дней не прошло. У меня уже подходит следующий срок оплаты кредита, почему я должна нервничать и оплачивать сумму вдвойне, да еще и пени из-за неисправности банкомата. Или это специально воровство денег у людей, так как случаи эти, судя по отзывам, очень часты, а вот возврат денег нет. Раньше никогда не было нареканий на банк, но после случившегося — очень большое разочарование.
|Ответ:
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Уважаемая Елена Александровна!
В ответ на Ваше обращение в ЗАО «Райффайзенбанк» (далее — «Банк») позвольте принести наши искренние извинения за то, что Вам пришлось испытать неудобства, связанные с обслуживанием в банкомате нашего Банка.
Ваше заявление принято Банком 02.02.2015 года, заявка зарегистрирована под номером CLM000000207832. Позвольте предоставить Вам наши комментарии относительно того, каким образом проходит расследование по подобным случаям. Банком проводится проверка банкомата, включающая инкассацию, извлечение банкоматной ленты, просмотр видеозаписи и т. д.. На практике расследование заявлений по операциям в банкоматах Банка занимает порядка 15 рабочих дней. Однако, сроки могут быть увеличены в случае недостаточности излишков, обнаруженных в банкомате. В связи с этим может потребоваться дополнительная проверка банкомата и материалов расследования. По результатам с Вами свяжется сотрудник Банка и предоставит официальный ответ.
Елена Владимировна, еще раз приносим наши извинения за предоставленные неудобства.
Если у Вас остались дополнительные вопросы, Вы можете обратиться, в любое удобное для Вас время в круглосуточную Службу Поддержки Держателей Пластиковых Карт по телефонам (495) 777-17-17(в Москве) или 8-800-700-17-17 (бесплатная линия по России). Вы также можете сообщить нам ваши контактные телефоны и удобное для звонка время по Москве. Оператор свяжется с Вами в кратчайшие сроки.
|Вопрос:
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Здравствуйте.
|Ответ:
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Уважаемый Георгий!
Благодарим за обращение.
Позвольте предложить ответ на Ваш вопрос.
Если банкомат не выдал сумму при снятии, межбанковское расследование, которое проводится в таком случае, занимает не более 30 дней. По результатам, с Вами свяжется сотрудник Банка и предоставит ответ.
Если у Вас остались дополнительные вопросы, Вы можете обратиться, в любое удобное для Вас время в круглосуточную Службу Поддержки Держателей Пластиковых Карт по телефонам (495) 777-17-17(в Москве) или 8-800-700-17-17 (бесплатная линия по России). Вы также можете сообщить нам ваши контактные телефоны и удобное для звонка время по Москве. Оператор свяжется с Вами в кратчайшие сроки.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Уважаемый Сергей!
Благодарим за обращение.
Позвольте предложить ответ на Ваш вопрос:
Позвольте принести извинения от лица Банка за доставленные неудобства. Перевыпуск карт производится согласно «Общим условиям обслуживания» не позднее 21 календарного дня, на практике, действительно, эти сроки гораздо меньше (5—7 рабочих дней). Если заказ карты был 6 февраля, она должна быть доставлена в отделение не позднее 27 февраля. Если к карте активирован сервис смс-уведомлений, Вам по результатам перевыпуска будет направлено смс о том, что Вы можете забрать Вашу карту. Погашение задолженности можно производить альтернативными способами: в отделении Банка (в любом удобном для Вас), обратившись с паспортом РФ, через личный кабинет в системе R-connect по реквизитам счета кредитной карты и через Информационный центр, обратившись по телефону горячей линии 8-800-700-91-00.
Если у Вас остались дополнительные вопросы, Вы можете обратиться, в любое удобное для Вас время в круглосуточную Службу Поддержки Держателей Пластиковых Карт по телефонам (495) 777-17-17(в Москве) или 8-800-700-17-17 (бесплатная линия по России). Вы также можете сообщить нам ваши контактные телефоны и удобное для звонка время по Москве. Оператор свяжется с Вами в кратчайшие сроки.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Как перевести деньги из отделения Райффайзен банка в г. Королев Моск.обл в Одессу (Украина), на карту клиента Райффайзен банк аваль? Нужно ли для этого оформлять в Королеве дебитовую карту Райффайзен банка?
|Ответ:
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Уважаемый Александр!
Благодарим за обращение.
Позвольте предложить ответ на Ваш вопрос:
Вы можете перевести денежные средства, при условии открытия карты в отелении Банка в городе Королев. Перевод возможно осуществить через личный кабинет R-connect и через банкомат Райффайзенбанка, для этого необходим будет только номер карты получателя. Так же возможно осуществление перевода по реквизитам счета, но для этого необходимы реквизиты счета получателя.
Если у Вас остались дополнительные вопросы, Вы можете обратиться, в любое удобное для Вас время в круглосуточную Службу Поддержки Держателей Пластиковых Карт по телефонам (495) 777-17-17(в Москве) или 8-800-700-17-17 (бесплатная линия по России). Вы также можете сообщить нам ваши контактные телефоны и удобное для звонка время по Москве. Оператор свяжется с Вами в кратчайшие сроки.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Уважаемая Екатерина Николаевна!
Благодарим за обращение.
В целях безопасности мы не можем обсуждать конфиденциальную информацию по Вашей карте через Интернет.
Ваш вопрос передан в соответствующее подразделение. В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник Банка и предоставит подробный комментарий.
Если у Вас остались дополнительные вопросы, Вы можете обратиться, в любое удобное для Вас время в круглосуточную Службу Поддержки Держателей Пластиковых Карт по телефонам (495) 777-17-17(в Москве) или 8-800-700-17-17 (бесплатная линия по России). Вы также можете сообщить нам ваши контактные телефоны и удобное для звонка время по Москве. Оператор свяжется с Вами в кратчайшие сроки.
|Вопрос:
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Я являюсь держателем зарплатной карты Raiffeisen Bank MasterCard .
|Ответ:
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Уважаемый Михаил Гочевич!
Благодарим за обращение.
Позвольте предложить ответ на Ваш вопрос:
Из описанной Вами ситуации, в случае если сотрудник Информационного центра не обнаружил проведенных операций по Вашей карте, вероятная причина отказа в проведении операции в том что сайт, на котором Вы проводите операцию, поддерживает систему защиты с помощью кодов активации MasterCard 3D Secure/Verify by Visa (в зависимости от платежной системы в рамках которой открыта Ваша карта). Для того чтобы провести операцию, после введения данных, необходимых для оплаты, должно всплывать окно для введения кода активации, который поступает по смс на Ваш мобильный телефон. Если окно не появляется, в таком случае необходимо проверить запрет на всплывающие окна, который часто устанавливается на персональных компьютерах для уменьшения количества рекламы. После введения всех необходимых данных операция должна пройти успешно.
3D-Secure / Verified By Visa — специально разработанный платежными системами протокол, основанный на технологии идентификации держателя карты при проведении платежных операций через Интернет и ориентированный на повышении безопасности подобных платежей посредством ввода секретного пароля.
Если у Вас остались дополнительные вопросы, Вы можете обратиться, в любое удобное для Вас время в круглосуточную Службу Поддержки Держателей Пластиковых Карт по телефонам (495) 777-17-17(в Москве) или 8-800-700-17-17 (бесплатная линия по России). Вы также можете сообщить нам ваши контактные телефоны и удобное для звонка время по Москве. Оператор свяжется с Вами в кратчайшие сроки.
Желаем удачных покупок!
Спасибо за обращение
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Уважаемая Ирина!
Благодарим за обращение.
Позвольте предложить ответ на Ваш вопрос:
Из Вашего письма ясны не все детали. Просьба предоставить более подробное описание смс, о которых идет речь (рекламного содержания/о проведенных операциях). А так же чтобы предоставить ответ, необходимы Ваши персональные данные (ФИО, дата рождения), которые Вы можете оставить в разделе скрытой информации на сайте или предоставить по телефону.
Если у Вас остались дополнительные вопросы, Вы можете обратиться, в любое удобное для Вас время в круглосуточную Службу Поддержки Держателей Пластиковых Карт по телефонам (495) 777-17-17(в Москве) или 8-800-700-17-17 (бесплатная линия по России). Вы также можете сообщить нам ваши контактные телефоны и удобное для звонка время по Москве. Оператор свяжется с Вами в кратчайшие сроки.
|Вопрос:
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Здраствуйте всем! У меня такая ситуация. Я взяла автокредит в своем городе сроком на 36 месяцев. Оплата идет вовремя. Спустя год решила сократить срок внеся большую сумму. Но чтобы это сделать нужно написать заявление в банке или представителю банка который уже не существует в нашем городе. Мне говорят надо ехать вближайший офис банка. А ближайший офис банка находится в 270км от нашего города. Так почему я должна ехать в другой город, писать заявление, чтобы заплатить за кредит большую сумму. Я же брала кредит в своем городе!
|Ответ:
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Добрый день!
Позвольте уточнить, что если Вы осуществляете частичное досрочное погашение кредита, то будет производится соответствующий перерасчет ежемесячных платежей, срок кредита остается неизменным.
Для того, чтобы более подробно уточнить информацию по Вашему кредиту, укажите, пожалуйста, в следующем сообщении в поле скрытой информации Ваши ФИО, дату рождения и контактный номер телефона.
С уважением, Кустова Мария
Горячая линия с 02.03.2009 просмотрена 2 042 050 раз