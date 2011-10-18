безналичный денежный перевод с использованием платежных карт систем “Visa” и “MasterCard”; безналичный денежный перевод с использованием системы дистанционного банковского обслуживания “Альфа-Клик”; перевод электронных денежных средств с использованием системы Деньги@Mail.Ru, Qiwi Кошелек

Микрозайм Потребительский без обеспечения

Процентная ставка: 0,8 - 1,06% в день, срок – от 31 до 168 дней.

При сумме займа 5 000 рублей сроком на 31 день по ставке 1,06% в день размер платежа составит 6 643 рублей, из которого переплата - 1 643 рубль.