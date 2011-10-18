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Турбозайм, микрозаём

Потребительский без обеспечения

Основные характеристики
  • ставка от 0,8% в день
  • сумма от 1 000 до 50 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта, электронный кошелек, наличными (в офисе, на дому)

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 1 000 до 50 000 рублей
Ставка
  • от 0,8 до 1,06% в день
Срок
  • от 31 до 168 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 14.06.2019 14:03

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
от 21 до 75 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

срок зачисления денежных средств на карту в день обращения
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • электронный кошелек
  • наличными (в офисе, на дому)
  • банковская карта Visa (кроме VISA Electron) или MasterCard (кроме Maestro);
  • выдача наличных денежных средств производится в офисах МФК "Быстроденьги"
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Способ оплаты
  • платежные терминалы
  • электронные платежные системы
  • в отделениях любого банка

безналичный денежный перевод с использованием платежных карт систем “Visa” и “MasterCard”; безналичный денежный перевод с использованием системы дистанционного банковского обслуживания “Альфа-Клик”; перевод электронных денежных средств с использованием системы Деньги@Mail.Ru, Qiwi Кошелек

Микрозайм Потребительский без обеспечения

Процентная ставка: 0,8 - 1,06% в день, срок – от 31 до 168 дней.
При сумме займа 5 000 рублей сроком на 31 день по ставке 1,06% в день размер платежа составит 6 643 рублей, из которого переплата - 1 643 рубль.

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