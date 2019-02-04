Авангард, кредитная карта Все кредитные карты банка
Cash Back
World MasterCard — Авангард
Основные характеристики
- ставка от 21% годовых
- кредитный лимит до 150 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 1 000 ₽
- cash back 1%
- ставка от 12% годовых
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 40 $
- cash back 1%
- ставка от 12% годовых
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 40 €
- cash back 1%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- Apple Pay / Samsung Pay/ Google Pay
Cash Back
1%
1% за любые покупки
- в случае пропуска 2-х и более платежей подряд, выплата бонусов в течение 6 месяцев не осуществляется;
- ограничения по сумме возмещения не предусмотрены
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 000 ₽
со 2-го года: 0- 1 000 руб.
- плата не взимается при среднемесячном обороте свыше 40 000 руб. за предшествующие 12 месяцев
Выпуск и годовое обслуживание
40 $
со 2-го года: 0- 40 долл.
- плата не взимается при среднемесячном обороте свыше 40 000 руб. (эквивалент) за предшествующие 12 месяцев
Выпуск и годовое обслуживание
40 €
со 2-го года: 0- 40 евро
- плата не взимается при среднемесячном обороте свыше 40 000 руб. (эквивалент) за предшествующие 12 месяцев
Снятие наличных в банкоматах банка
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3-8% за счет кредита;
- 0-10% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3-8% за счет кредита;
- 0-10% за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3,75-8%, мин. 15 руб. за счет кредита на территории РФ;
- 4,5-8%, мин. 150 руб. за счет кредита за границей;
- 0,75-10% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 5-8%, мин. 200 руб. за счет кредита;
- 2-10% за счет собственных средств
Лимиты по операциям
устанавливаются клиентом индивидуально в офисах банка или через интернет-банк
Снятие наличных в банкоматах банка
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3-8% за счет кредита;
- 0-10% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3-8% за счет кредита;
- 0-10% за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3,75-8%, мин. 15 руб. за счет кредита на территории РФ;
- 4,5-8%, мин. 150 руб. за счет кредита за границей;
- 0,75-10% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 5-8%, мин. 200 руб. за счет кредита;
- 2-10% за счет собственных средств
Лимиты по операциям
устанавливаются клиентом индивидуально в офисах банка или через интернет-банк
Снятие наличных в банкоматах банка
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3-8% за счет кредита;
- 0-10% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3-8% за счет кредита;
- 0-10% за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 3,75-8%, мин. 15 руб. за счет кредита на территории РФ;
- 4,5-8%, мин. 150 руб. за счет кредита за границей;
- 0,75-10% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
в зависимости от суммы снятия в месяц:
- 5-8%, мин. 200 руб. за счет кредита;
- 2-10% за счет собственных средств
Лимиты по операциям
устанавливаются клиентом индивидуально в офисах банка или через интернет-банк
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
- международная карта IAPA - 3 000 руб.;
- штраф за пропуск платежа - 1,5% от текущей суммы задолженности на начало дня 1-го числа месяца, следующего за месяцем, до конца которого подлежал внесению минимальный платеж;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- комиссия за трансграничные операции - 0,75% от суммы
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 150 000 ₽
размер кредитного лимита может быть увеличен в индивидуальном порядке
Размер кредитного лимита
до 150 000 руб. (эквивалент); размер кредитного лимита может быть увеличен в индивидуальном порядке
Размер кредитного лимита
до 150 000 руб. (эквивалент); размер кредитного лимита может быть увеличен в индивидуальном порядке
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 21% до 30%
ставка устанавливается в зависимости от срока непрерывной задолженности по карте (чем больше срок, тем выше ставка)
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 12% до 21%
ставка устанавливается в зависимости от срока непрерывной задолженности по карте (чем больше срок, тем выше ставка)
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 12% до 21%
ставка устанавливается в зависимости от срока непрерывной задолженности по карте (чем больше срок, тем выше ставка)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 19 до 62 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- подтверждение дохода не требуется;
- возраст заемщика - от 19 лет;
- наличие cash back
Минусы
- высокая стоимость обслуживания карты;
- крупная комиссия за снятие наличных за счет кредита;
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Дата актуализации
04.02.2019 15:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Cash Back» в 83 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий банк «Авангард»
- Адрес
- 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
- Сайт
- www.avangard.ru
- Отделения и банкоматы
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