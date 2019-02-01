Альфа-Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Aeroflot
MasterCard Standard «Aeroflot» — Альфа-Банк
Основные характеристики
- ставка от 23,99% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 60 дней
- годовое обслуживание 1 290 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- Для путешествий
Аэрофлот Бонус: начисление миль за покупки по карте, которые можно обменивать на бесплатный перелет Аэрофлотом либо авиакомпаниями-членами альянса SkyTeam (AeroMexico, Air France KLM, Alitalia, CSA Czech Airlines, Delta, Korean Air, Kenya Airways, Air Europa, China Southern, Vietnam Airlines и Tarom), повышение класса обслуживания, услуги партнеров программы:
- 500 приветственных миль;
- 1,1 миля за каждые потраченные 60 руб. / 1 долл. / 1 евро;
- 1 миля (0,03 мили - в первый месяц открытия счета) за каждые 200 руб. / 30 долл. / 300 евро, находящиеся на счете "АэроПлан" (для начисления миль необходимо постоянно поддерживать положительный остаток на накопительном счете "АэроПлан" не менее 50 000 руб. / 2 000 долл. / 2 000 евро);
- квалификационные мили за полеты Аэрофлотом в зависимости от расстояния полета и класса бронирования авиабилета
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 290 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
5,9%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
5,9%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
5,9%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
5,9%, мин. 500 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца;
- конвертация - по курсу ЦБ;
- плата за пропуск платежа - 36,5% годовых на сумму просроченной задолженности;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. за операцию (30 руб. в банкоматах банков-партнеров);
- экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 5 400 руб., перевыпуск карты - 6 750 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 5 000 до 500 000 ₽
Льготный период
до 60 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 23,99%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 320 руб.
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
обязательно предоставление одного из документов: загранпаспорт, водительское удостоверение, ИНН, СНИЛС, полис ОМС; подтверждение дохода осуществляется по желанию клиента
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- начисление бонусных миль за расчеты по карте;
- льготный период действует на покупки и снятие наличных;
- возможна выдача кредитной карты по двум документам
Минусы
- крупная комиссия за снятие денежных средств;
- макс. ставку банк не раскрывает
Особые ограничения
- мин. ставка действует только для льготных категорий заемщиков;
- доход заемщика - не менее 9 000 руб. в месяц;
- возможна доставка карты курьером
Дата актуализации
01.02.2019 15:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Aeroflot» в 104 городах России
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Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- Сайт
- www.alfabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.