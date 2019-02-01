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Альфа-Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Aeroflot

MasterCard Standard «Aeroflot» — Альфа-Банк
Основные характеристики
  • ставка от 23,99% годовых
  • кредитный лимит до 500 000  ₽
  • льготный период до 60 дней
  • годовое обслуживание 1 290 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • Для путешествий

Аэрофлот Бонус: начисление миль за покупки по карте, которые можно обменивать на бесплатный перелет Аэрофлотом либо авиакомпаниями-членами альянса SkyTeam (AeroMexico, Air France KLM, Alitalia, CSA Czech Airlines, Delta, Korean Air, Kenya Airways, Air Europa, China Southern, Vietnam Airlines и Tarom), повышение класса обслуживания, услуги партнеров программы:

  • 500 приветственных миль;
  • 1,1 миля за каждые потраченные 60 руб. / 1 долл. / 1 евро;
  • 1 миля (0,03 мили - в первый месяц открытия счета) за каждые 200 руб. / 30 долл. / 300 евро, находящиеся на счете "АэроПлан" (для начисления миль необходимо постоянно поддерживать положительный остаток на накопительном счете "АэроПлан" не менее 50 000 руб. / 2 000 долл. / 2 000 евро);
  • квалификационные мили за полеты Аэрофлотом в зависимости от расстояния полета и класса бронирования авиабилета
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 290 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

5,9%, мин. 500 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

5,9%, мин. 500 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

5,9%, мин. 500 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

5,9%, мин. 500 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца;
  • конвертация - по курсу ЦБ;
  • плата за пропуск платежа - 36,5% годовых на сумму просроченной задолженности;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. за операцию (30 руб. в банкоматах банков-партнеров);
  • экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 5 400 руб., перевыпуск карты - 6 750 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 5 000 до 500 000 ₽
Льготный период
до 60 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 23,99%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 320 руб.
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

обязательно предоставление одного из документов: загранпаспорт, водительское удостоверение, ИНН, СНИЛС, полис ОМС; подтверждение дохода осуществляется по желанию клиента

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • начисление бонусных миль за расчеты по карте;
  • льготный период действует на покупки и снятие наличных;
  • возможна выдача кредитной карты по двум документам
Минусы
  • крупная комиссия за снятие денежных средств;
  • макс. ставку банк не раскрывает
Особые ограничения
  • мин. ставка действует только для льготных категорий заемщиков;
  • доход заемщика - не менее 9 000 руб. в месяц;
  • возможна доставка карты курьером
Дата актуализации
01.02.2019 15:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Aeroflot» в 104 городах России
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Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Сайт
www.alfabank.ru
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Телефоны
(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.
8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах
(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.