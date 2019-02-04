возможна бесплатная перепривязка карты к уже открытому в банке счету в иностранной валюте через интернет-банк или по звонку

на остаток на накопительном счете (открывается отдельно от карточного счета): 4% годовых - до 150 000 руб., 400 001 - 4 000 000 руб.; 8% годовых - 150 001 - 400 000 руб.; свыше 4 000 000 руб. проценты не начисляются; акция по накопительному счету до 30.04.2019

0% (в т. ч. при снятии за границей)

при среднемесячном балансе на счетах за предыдущий месяц свыше 20 000 000 руб. - бесплатно в любом случае

Лимиты по операциям

снятие наличных: до 500 000 руб. в день (инициировать изменение лимита можно через CitiPhone до 30 000, 50 000, 75 000, 100 000, 150 000, 200 000, 250 000, 300 000, 500 000 руб. в день (или эквивалент в других валютах)); до 3 000 000 руб. в месяц