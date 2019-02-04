Ситибанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
CitiGold
Mastercard World Elite «Сitigold» — Ситибанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 33 600 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World Elite
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Мультивалютная карта
возможна бесплатная перепривязка карты к уже открытому в банке счету в иностранной валюте через интернет-банк или по звонку
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4% до 8%
на остаток на накопительном счете (открывается отдельно от карточного счета): 4% годовых - до 150 000 руб., 400 001 - 4 000 000 руб.; 8% годовых - 150 001 - 400 000 руб.; свыше 4 000 000 руб. проценты не начисляются; акция по накопительному счету до 30.04.2019
Выпуск и обслуживание
0 - 33 600 ₽
- по 2 800 руб. в месяц; плата не взимается за первые два месяца если ранее не были открыты счета в рамках какого-либо пакета услуг и при среднемесячном остатке на счетах более 6 000 000 руб.
- при переходе на пакет Citigold c пакета CitiOne комиссия не взимается за первый месяц банковского обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка
0% (в т. ч. при снятии за границей)
Снятие наличных в ПВН банка
- 3,5% - свыше 500 000 руб. за операцию;
0% - до 500 000 руб. за операцию:
- в первые 6 месяцев - 0,5%, мин. 100 руб. (0% при среднемесячном балансе на счетах 6 000 000-20 000 000 руб.);
- начиная с 7-го месяца - 0%;
при среднемесячном балансе на счетах за предыдущий месяц свыше 20 000 000 руб. - бесплатно в любом случае
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при среднемесячном балансе свыше 6 000 000 руб.;
- 1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день (инициировать изменение лимита можно через CitiPhone до 30 000, 50 000, 75 000, 100 000, 150 000, 200 000, 250 000, 300 000, 500 000 руб. в день (или эквивалент в других валютах)); до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование (услуга Citibank Alerting Service) - бесплатно;
- штраф за технический овердрафт - 35% годовых;
- до 5-ти бесплатных дополнительных карт - бесплатно;
- консьерж-сервис, юридическая поддержка - бесплатно;
- при поддержании среднемесячного оборота от 6 000 000 руб.: карта Priority Pass (10 проходов в бизнес-залы в месяц), страхование выезжающих за рубеж для клиентов до 84 лет (медицинская помощь, медико-транспортные услуги с покрытием до 500 000 долл., потеря багажа и документов с покрытием до 1 500 долл.), 2 поездки в год на такси из/в аэропорты России - бесплатно;
- услуги за рубежом: медицинская помощь при несчастном случае или внезапном заболевании, а так же медико-транспортные услуги с покрытием до 500 000 долл., покрытие до 1 500 долл. при потере багажа или документов (для клиентов в возрасте до 84 лет включительно)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное получение наличных в любых банкоматах при среднемесячном остатке на счетах от 6 000 000 руб.;
- бесплатное СМС-информирование;
- премиальное обслуживание
Минусы
- дорогое обслуживание карты при невыполнении требований бесплатности
Особые ограничения
- в рамках пакета CitiGold клиент может открывать текущие, сберегательные, депозитные счета в различных валютах и осуществлять инвестирование средств при поддержке персонального финансового консультанта
Дата актуализации
04.02.2019 11:12
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «CitiGold» в 8 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
- Адрес
- 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
- Сайт
- www.citibank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 775-75-758 800 700-38-38 — единая справочная служба