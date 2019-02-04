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Travel
Visa Classic «Travel Card» — Райффайзенбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 750 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay;
- именная / неименная
Бонусы
- для путешествий
Travel Miles: начисление бонусных миль за покупки по карте, которые можно использовать для бронирования авиабилетов (380 авиакомпаний), номеров в отелях, билетов на Аэроэкспресс, аренду автомобиля и заказ трансфера; начисление миль:
- 1 000 подарочных миль в день рождения;
- 1 миля за каждые 40 руб., потраченные по карте;
- до 15 миль за каждые 67 руб., потраченные на сайте iGlobe.ru
мили начисляются из расчета стоимости заказа в евро, сайт iGlobe.ru проводит ежемесячные промо-акции с повышенным начислением миль при оплате бронирований на сайте
Выпуск и обслуживание
750 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,7%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
1% + 150 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
1% + 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; на все виды операций: до 6 000 000 руб. в день
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная с 2-го месяца;
- комиссия за конвертацию - 1,65% от суммы операции, совершенных за рубежом в валюте, отличной от валюты счета;
- экстренная выдача наличных за рубежом - 6 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бонусная программа по начислению миль;
- льготное снятие в банкоматах банков-партнеров
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Особые ограничения
- доставка карты курьером - 390 руб.
Дата актуализации
04.02.2019 12:40
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Travel» в 50 городах России
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 721-99-00