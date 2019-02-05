Обслуживание карты Тип карты American Express Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип Бонусы для путешествий

другое накопительная бонусная программа Membership Rewards: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменивать на вознаграждения (отдых в отелях, авиабилеты, электронику и товары ведущих мировых производителей): 1 бонусный балл за каждые 40 руб. / 0,6 долл. / 0,5 евро покупок Начисление процентов на остаток средств на счете 4% Начисление процентов на остаток средств на счете 1% Начисление процентов на остаток средств на счете 1% Выпуск и обслуживание 25 000 ₽ со 2-го года: 0 / 25 000 руб. плата не взимается при сумме расходных операций за предыдущий год 2 000 000 руб. и более Выпуск и обслуживание 500 $ со 2-го года: 0 / 500 долл. плата не взимается при сумме расходных операций за предыдущий год 33 000 долл. и более Выпуск и обслуживание 380 € со 2-го года: 0 / 380 евро. плата не взимается при сумме расходных операций за предыдущий год 28 000 евро и более Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 100 000 руб. в месяц;

1,9%, мин. 290 руб. от суммы свыше 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 100 000 руб. в месяц;

1,9%, мин. 290 руб. от суммы свыше 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,9%, мин. 290 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,9%, мин. 290 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 1 700 долл. в месяц;

1,9%, мин. 6,5 долл. от суммы свыше 1 700 долл. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 1 700 долл. в месяц;

1,9%, мин. 6,5 долл. от суммы свыше 1 700 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,9%, мин. 6,5 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1,9%, мин. 6,5 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: до 35 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 1 500 евро в месяц;

1,9%, мин. 5 евро от суммы свыше 1 500 евро в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 1 500 евро в месяц;

1,9%, мин. 5 евро от суммы свыше 1 500 евро в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,9%, мин. 5 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1,9%, мин. 5 евро Лимиты по операциям снятие наличных: до 24 000 евро в месяц Дополнительная информация пополнение в сети POS-терминалов и банкоматов банка, на сайте www.rs-express.ru, через системы Мобильного, Телефон- или Интернет-банка - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых начисляется с 11-го дня расчетного периода, следующего за периодом, в котором возникла задолженность;

конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;

страхование в путешествиях (до 500 000 долл.) - бесплатно;

скидки на прокат автомобилей в компаниях Avis, Hertz, IdRive, Sixt, Rentalcars;

специальные условия на покупку авиабилетов и бронированию отелей по всему миру на туристическом портале travel.rsb.ru;

эксклюзивные предложения и скидки на проживание по программе The Vacation Collection;

скидки до 30% в магазинах, ресторанах и отелях по всему миру по программам «Клуб скидок», American Express Selects и American Express Invites Требования к держателю карты Возраст от 18 до 75 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность бесплатного обслуживания карты;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;

бесплатное СМС-информирование;

бесплатная бонусная программа и страховка для выезжающих за рубеж Минусы высокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка при превышении ежемесячного лимита Особые ограничения карту могут оформить граждане РФ / иностранные граждане при предъявлении паспорта Дата актуализации 05.02.2019 09:46 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.