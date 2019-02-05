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Русский Стандарт, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

American Express Platinum

American Express Platinum Card — Русский Стандарт
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 25 000 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • American Express Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Бонусы
  • для путешествий
  • другое

накопительная бонусная программа Membership Rewards: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменивать на вознаграждения (отдых в отелях, авиабилеты, электронику и товары ведущих мировых производителей):

  • 1 бонусный балл за каждые 40 руб. / 0,6 долл. / 0,5 евро покупок
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
Выпуск и обслуживание
25 000 ₽

со 2-го года: 0 / 25 000 руб.

плата не взимается при сумме расходных операций за предыдущий год 2 000 000 руб. и более

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% при снятии до 100 000 руб. в месяц;
  • 1,9%, мин. 290 руб. от суммы свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% при снятии до 100 000 руб. в месяц;
  • 1,9%, мин. 290 руб. от суммы свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков

1,9%, мин. 290 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,9%, мин. 290 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • пополнение в сети POS-терминалов и банкоматов банка, на сайте www.rs-express.ru, через системы Мобильного, Телефон- или Интернет-банка - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых начисляется с 11-го дня расчетного периода, следующего за периодом, в котором возникла задолженность;
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
  • страхование в путешествиях (до 500 000 долл.) - бесплатно;
  • скидки на прокат автомобилей в компаниях Avis, Hertz, IdRive, Sixt, Rentalcars;
  • специальные условия на покупку авиабилетов и бронированию отелей по всему миру на туристическом портале travel.rsb.ru;
  • эксклюзивные предложения и скидки на проживание по программе The Vacation Collection;
  • скидки до 30% в магазинах, ресторанах и отелях по всему миру по программам «Клуб скидок», American Express Selects и American Express Invites
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 до 75 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания карты;
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бесплатная бонусная программа и страховка для выезжающих за рубеж
Минусы
  • высокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка при превышении ежемесячного лимита
Особые ограничения
  • карту могут оформить граждане РФ / иностранные граждане при предъявлении паспорта
Дата актуализации
05.02.2019 09:46
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «American Express Platinum» в 85 городах России
78 485
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Сайт
www.rsb.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 748-07-48