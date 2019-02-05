Русский Стандарт, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
American Express Platinum
American Express Platinum Card — Русский Стандарт
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 25 000 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 500 $
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 380 €
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- American Express Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Бонусы
- для путешествий
- другое
накопительная бонусная программа Membership Rewards: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменивать на вознаграждения (отдых в отелях, авиабилеты, электронику и товары ведущих мировых производителей):
- 1 бонусный балл за каждые 40 руб. / 0,6 долл. / 0,5 евро покупок
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
Начисление процентов на остаток средств на счете
1%
Начисление процентов на остаток средств на счете
1%
Выпуск и обслуживание
25 000 ₽
со 2-го года: 0 / 25 000 руб.
плата не взимается при сумме расходных операций за предыдущий год 2 000 000 руб. и более
Выпуск и обслуживание
500 $
со 2-го года: 0 / 500 долл.
плата не взимается при сумме расходных операций за предыдущий год 33 000 долл. и более
Выпуск и обслуживание
380 €
со 2-го года: 0 / 380 евро.
плата не взимается при сумме расходных операций за предыдущий год 28 000 евро и более
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% при снятии до 100 000 руб. в месяц;
- 1,9%, мин. 290 руб. от суммы свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% при снятии до 100 000 руб. в месяц;
- 1,9%, мин. 290 руб. от суммы свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,9%, мин. 290 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,9%, мин. 290 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% при снятии до 1 700 долл. в месяц;
- 1,9%, мин. 6,5 долл. от суммы свыше 1 700 долл. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% при снятии до 1 700 долл. в месяц;
- 1,9%, мин. 6,5 долл. от суммы свыше 1 700 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,9%, мин. 6,5 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,9%, мин. 6,5 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 35 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% при снятии до 1 500 евро в месяц;
- 1,9%, мин. 5 евро от суммы свыше 1 500 евро в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% при снятии до 1 500 евро в месяц;
- 1,9%, мин. 5 евро от суммы свыше 1 500 евро в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,9%, мин. 5 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1,9%, мин. 5 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 24 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- пополнение в сети POS-терминалов и банкоматов банка, на сайте www.rs-express.ru, через системы Мобильного, Телефон- или Интернет-банка - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых начисляется с 11-го дня расчетного периода, следующего за периодом, в котором возникла задолженность;
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- страхование в путешествиях (до 500 000 долл.) - бесплатно;
- скидки на прокат автомобилей в компаниях Avis, Hertz, IdRive, Sixt, Rentalcars;
- специальные условия на покупку авиабилетов и бронированию отелей по всему миру на туристическом портале travel.rsb.ru;
- эксклюзивные предложения и скидки на проживание по программе The Vacation Collection;
- скидки до 30% в магазинах, ресторанах и отелях по всему миру по программам «Клуб скидок», American Express Selects и American Express Invites
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 до 75 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность бесплатного обслуживания карты;
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
- бесплатное СМС-информирование;
- бесплатная бонусная программа и страховка для выезжающих за рубеж
Минусы
- высокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка при превышении ежемесячного лимита
Особые ограничения
- карту могут оформить граждане РФ / иностранные граждане при предъявлении паспорта
Дата актуализации
05.02.2019 09:46
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «American Express Platinum» в 85 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-07-48