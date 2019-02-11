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Банк Оранжевый, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Знаток Gold

Visa Gold — Банк Оранжевый
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 1 700 до 4 200 ₽
  • cash back до 3%
  • начисление процентов на остаток
  • Visa Gold — Банк Оранжевый
  • Visa Gold — Банк Оранжевый
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 1 до 3%
  • 1% от покупок в любых торгово-сервисных предприятиях или 3% от покупок в выбранной категории торгово-сервисных предприятий;
  • макс. - 750 руб. в мес.
Начисление процентов на остаток средств на счете
3%
Выпуск и обслуживание
1 700 - 4 200 ₽

со 2-го года: 1 500-3 900 руб.; стоимость обслуживания включает в себя стоимость пакета услуг 200 руб. ежемесячно или 1 500 руб. в год и стоимость карты 125 руб. ежемесячно или 1 500 руб. в год; при среднедневном остатке по карте исреднемесячном объеме трат по карте не менее 30 000 руб. за предыдущий период плата за пакет услуг не взимается, при выпуске карты с индивидуальным дизайном взимается комиссия 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - на территории РФ
  • 1%, мин. 250 руб. - вне территории РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% - на территории РФ
  • 1%, мин. 250 руб. - вне территории РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • 3 перевода в месяц в сторонние банки - бесплатно;
  • скидка 25% на аренду сейфовой ячейки;
  • бесплатная дополнительная карта;
  • конвертация по курсу ЦБ + 2% от суммы;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. (эквивалент) за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back
  • бесплатное СМС-информирование;
  • начисление процентов на остаток собственных средств;
  • отсутствие комиссии за снятие наличных в сторонних банках на территории РФ;
  • индивидуальный дизайн
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
11.02.2019 15:59
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Знаток Gold» в 2 городах России
6 006
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Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
Адрес
198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
Сайт
www.bankorange.ru
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Телефоны
8 800 500-80-88 — единая справочная служба