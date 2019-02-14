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Стабильный доход

Венец,

Венец вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
138 897
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 181 до 270 дней от 271 до 370 дней от 371 до 450 дней от 451 до 540 дней
от 5 000 ₽ 5,7 5,7 6,9 7,1
от 50 000 ₽ 5,7 5,7 6,9 7,1
от 300 000 ₽ 6 6 6,9 7,3
от 700 000 ₽ 6 6 6,9 7,3
от 1 500 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6 6 6,9 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
наличными через кассу банка
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

за полные 90 дней процентная ставка сохраняется

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный доход» в 7 городах России
4 004
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Справочная информация
АО «Банк «Венец»
Адрес
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
ОГРН
1027300000166
Сайт
www.venets-bank.ru
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Отделения 5
Банкоматы 32
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Телефоны
(8422) 32-62-84

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