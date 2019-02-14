Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально наличными через кассу банка Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях за полные 90 дней процентная ставка сохраняется Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 16:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.