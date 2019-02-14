Стабильный доход
Венец,
Венец вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
138 897 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 370 дней
|от 371 до 450 дней
|от 451 до 540 дней
|от 5 000 ₽
|5,7
|5,7
|6,9
|7,1
|от 50 000 ₽
|5,7
|5,7
|6,9
|7,1
|от 300 000 ₽
|6
|6
|6,9
|7,3
|от 700 000 ₽
|6
|6
|6,9
|7,3
|от 1 500 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6
|6
|6,9
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежеквартально
наличными через кассу банка
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за полные 90 дней процентная ставка сохраняется
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный доход» в 7 городах России
4 004
Справочная информация
АО «Банк «Венец»
- Адрес
- 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
- ОГРН
- 1027300000166
- Сайт
- www.venets-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ульяновск
- Телефоны
-
(8422) 32-62-84
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