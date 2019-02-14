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Комфорт

Белгородсоцбанк,

Белгородсоцбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2 506
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
1 год 1 день
от 50 000 ₽ 5
1 год 1 день
от 3 000 $ 0,8
1 год 1 день
от 3 000 € 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • по истечении трех месяцев проценты выплачиваются в размере 1/4 ставки по вкладу;
  • по истечении шести месяцев - в размере 1/2 ставки по вкладу
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 15:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфорт» в 3 городах России
4 886
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Справочная информация
АО «Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Адрес
308000, Белгородская обл., г. Белгород, Белгородский пр-т, д. 73
ОГРН
1023100000560
Отделения и банкоматы
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Банкоматы 7
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Телефоны
(4722) 32-22-08

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