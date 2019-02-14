Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении трех месяцев проценты выплачиваются в размере 1/4 ставки по вкладу;

по истечении шести месяцев - в размере 1/2 ставки по вкладу Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 15:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.