Комфорт
Белгородсоцбанк,
Белгородсоцбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 506 ₽
Ставка
5%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|1 год 1 день
|от 50 000 ₽
|5
|1 год 1 день
|от 3 000 $
|0,8
|1 год 1 день
|от 3 000 €
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- по истечении трех месяцев проценты выплачиваются в размере 1/4 ставки по вкладу;
- по истечении шести месяцев - в размере 1/2 ставки по вкладу
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 15:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфорт» в 3 городах России
4 886
Справочная информация
АО «Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
- Адрес
- 308000, Белгородская обл., г. Белгород, Белгородский пр-т, д. 73
- ОГРН
- 1023100000560
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Белгород
- Телефоны
-
(4722) 32-22-08
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Стандарт премиум
|8
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Стандарт
|7,6
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Стандарт пенсионный
|7
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Стандарт плюс
|6,75
|50 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть