На ваши вопросы отвечает эксперт АРИЖК

Вопрос:

З А Я В Л Е Н И Е



В сентябре 2008 года я взял ипотечный кредит на строящееся жильё в ЗАО «АКБ «Абсолют Банк» на приобретение 1 комн. квартиры в г. Люберцы.

На данный момент дом построен, идёт заселение и мне необходимо переподписать договор о предоставлении кредита с ЗАО «АКБ «Абсолют Банк».

В п. 2.3 кредитного договора Процентная ставка на момент заключения договора кредитования установлена в размере 14,5%, однако в этом же пункте говорится, что в случае изменения Ставки рефинансирования ЦБРФ размер вознаграждения может быть пересмотрен.

Т. к. сейчас идет передача жилья в собственность, кредитный договор будет переподписываться, а ставка рефинансирования ЦБ РФ на текущую дату составляет 7,75% (в 2008 г. 11%), то я естественно предположил, что моя процентная ставка будет пересчитана, о чем сообщил своему банку. Получил ответ, что «В настоящее время Банк не планирует изменять процентные ставки за пользование кредитом по ранее выданным ипотечным кредитам в сторону уменьшения».



ПРОШУ:



Вас сообщить, правомерно ли такое заявление со стороны банка, должна ли быть уменьшена процентная ставка в соответствии с текущей ставкой рефинансирования ЦБ РФ. постоянный адрес (sigacheva) Елизавета Сигачева (Москва) 13.04.2011 16:50