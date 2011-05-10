На ваши вопросы отвечает эксперт АРИЖК

|Вопрос:
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Добрый день! У меня сложилась безвыходная ситуация.К сожалению я не смогу вовремя заплатить взнос из за задержки выплаты зарплаты и из за того,что апрель и май работаю сокращенную рабочую неделю, т. е шесть часов в неделю. В октябре 2009 года у меня уже была реструктуризация долга.Поэтому я пришла в банк и мне отказали в повторной реструктуризации, т. к. я имею на нее право только один раз. Что же мне делать? Я не прячусь, не отказываюсь платить, просрочек по платежам не было.И не хотелось бы иметь просрочки по платежам. Спасибо.
|Ответ:
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Елена, добрый день. Запуск государственной программы реструктуризации, реализуемой АРИЖК, был связан с проявлением кризисных явлений в экономике и в настояшее время, в связи с улучшением экономической ситуации в стране, её действие завершено. В связи с этим агентство не имеет возможности оказать Вам помощь. Возможно при выдаче кредита Вам были установлены платежи превышающие Ваше реальное финансовое положение и Вы можете обсудить с банком возможность изменения графика платежей исходя из существующей реальности.
|Вопрос:
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Нам дали ипотеку 700000.00 , первоначальный взнос 1100000.00 , по семейным обстоятельствам у нас получается теперь сумма первоначального взноса меньше, а ипотеку мы хотели бы взять больше возможно ли это.
|Ответ:
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Наталья, добрый день. АРИЖК не занимается выдачей ипотечных кредитов. Для определения максимальной суммы кредита Вам следует обратиться в банк, который, исходя из размера Ваших доходов, определит величину кредита, на которую Вы можете расчитывать.
|Вопрос:
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здравствуйте в декабре 2010.г я взял кредит на 15000 тыс но оплотил только один месяц вскоре меня уволили с работы в даный момент я устроился на работу на параход и через месяц мне нужно уходить в море подскажити могут ли мне дать отсрочку.
|Ответ:
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Василий, добрый день. На сколько можно судить из Вашего сообщения, Вы несколько месяцев не платите по кредиту. Плохо, что не заранее, а только сейчас, когда у Вас уже образовались просроченные платежи, Вы собираетесь говорить с кредитором об отсрочке. В данной ситуации всё зависит от готовности кредитора пойти Вам навстречу.
|Вопрос:
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у меня просрочка в мдм банке мне предложили либо отдать долг весь сразу,либо реструктуризацию,но при этом я должна внести 10000рублей.а если у меня их нет то мне не сделают ее?
|Ответ:
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Добрый день. Попробуйте обсудить с банком условия реструктуризации исходя из существующей у Вас на сегодняшний день ситуации.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Имею на руках сертификат на покупку акций банка Алфо-капитал.Знаю,что Альфо-банк стал приемником.Что я могу сделать с этим сертификатом.
наумов виктор владимирович (новосибирск) · 03.05.2011 08:44
|Ответ:
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Виктор Владимирович, добрый день. За консультацией по вопросу использования сертификата следует обратиться в организацию выпустившую данный сертификат.
|Вопрос:
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Добрый день!
У меня в одном из известных банков ипотечный кредит (в долларах) на 10 лет.
Недавно я обратился с просьбой увеличить срок кредитования. Банк отказал.
А выплачивать настоящую сумму тяжело.
Я знаю, что могу обратиться в другой банк, рефинансировать кредит.
Скажите, куда мне лучше обратиться с этим вопросом?
|Ответ:
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Сергей, добрый день. Деятельность агентства по оказанию помощи заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была связана с проявлением кризисных явлений в экономике. В связи с улучшением социально-экономической обстановки в стране действие государственной программы реструктуризации, реализуемой АРИЖК, завершено. Рефинансирование кредитов не относится к компетенции АРИЖК. Таким образом, в настоящее время агентство не имеет возможности оказать Вам помощь в сложившейся ситуации. Что касается условий рефинансирования кредитов в банках, с ними Вы можете ознакомиться на сайтах банков или специализированных сайтах.
|Вопрос:
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Здраствуете Елизавета мой вопрос к Вам сл.: 1990—91 г. г. я учился в Польше,в те время я пользовался услугами отд.сбербанк г. Москвы. В те время я положил деньги в сумме 1000 рублей, в отд сбербанка г. Москвы с условием в течение 6 мес.можно было получить эти суммы из любых отд.сбербанка СССР и они мне выписали «Расчетный чек».Однако я до настоящего время не получил, Расчетный чек хранится у меня. Я могу получить деньги? Спосибо за представленной Вами информации.
|Ответ:
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Иномжон, добрый день. Ваш вопрос не относится к компетенции АРИЖК. С данным вопросом Вам следует обратиться в ОАО «Сбербанк России».
|Вопрос:
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Добрый вечер!подскажите, пожалуйста, на каких основанияъ АРИЖК отказывает в реструктуризации ипотеки, не объясняя причин???
|Ответ:
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Анна, добрый день. У Вас не верная информация. Деятельность АРИЖК по реструктуризации регламентирована стандартом и если агентство отказывает в реструктуризации, то обязательно указывает пункт стандарта, на основании которого заемщику отказали. Хочу напомнить, что 31 декабря 2010 года действие государственной программы реструктуризации завершено и в настоящее время агентство не осуществляет реструктуризацию кредитов.
|Вопрос:
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Подскажите, пожалуйста, если у меня как у клиента стоит Клиент-Банк, я могу как-нибудь отказаться от процедуры забирания выписок в банке, и распечатывать их на месте. Если да то с помощью какого письма?
|Ответ:
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Елена, добрый день. Выписки, сформированные с помощью системы «Банк-Клиент», АРИЖК не принимает к рассмотрению. Заёмщику необходимо ежемесячно предоставлять выписки из банка, заверенные ответственным сотрудником банка. Также обращаю Ваше внимание, что в выписке по счёту должно быть отражено поступление транша и его целевое использование.
|Вопрос:
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Здравствуйте Елизавета! Почти в каждом ответе Вы пишите: «Со своей стороны АРИЖК готово, в случае необходимости, оказать банку методологическую помощь». Пожалуйста, окажите такую помощь Банку ВТБ 24 (ЗАО) в ближайшее время. Своим Заемщикам банк выставляет требования погасить просроченный кредит полностью путем продажи квартиры и все! На все заявления о 2-м уровне отвечает, что нет у них программ реструктуризации и не будет. Предлагаю всем заемщикам банка ВТБ 24, нуждающимся в реструктуризации кредита объединиться (запустить сайт), по одному банк нас сломает и заставит продавать единственное жилье, только вместе — мы ЗАСТАВИМ банк открыть программу по 2-му уровню поддержки или снизить процентную ставку. Жду комментариев
|Ответ:
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Михаил, добрый день. Действительно, поскольку действие государственной программы реструктуризации в настоящее время завершено, АРИЖК рекомендует заемщикам обращаться за помощью непосредственно к своим залогодержателям для того, чтобы те провели реструктуризацию кредитов по собственным программам. В тоже время, поскольку банки являются самостоятельными хозяйствующими субъектами и поскольку отношения между банком и заемщиком определяется содержанием кредитного договора, АРИЖК не может оказывать влияние на политику банков и на решения, которые банки принимают в отношении своих заемщиков. В то же время, поскольку АРИЖК за годы действия программы реструктуризации накопило большой опыт в проведении реструктуризации, агентство готово, в случае если у банка возникнут затруднения в проведении реструктуризации и он обратиться в агентство, оказать ему методологическую помощь.
|Вопрос:
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Добрый день. Подскажите, есть ли возможность рефинансирования ипотечного кредита через вашу программу?
|Ответ:
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Добрый день. Поскольку действие программы реструктуризации завершено, АРИЖК не имеет возможности оказать Вам помощь. Вам следует обратиться в банк с заявлением об изменении условий кредита, которые для Вас будут приемлемы, поскольку ЦБ РФ внёс изменения в свои положения и инструкции позволяющие банкам самостоятельно проводить реструктуризацию ипотечных жилищных кредитов без существенных нормативных потерь по принимаемым рискам. Со своей стороны АРИЖК готово, в случае необходимости, оказать банку методологическую помощь. В настоящее время агентство разрабатывает собственные программы оказания помощи ипотечным заемщикам. По мере готовности программ они будут размещены на сайте агентства.
|Вопрос:
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ходят слухи что ваши банки принимают 10рублевые монеты с изображением Гагарина 2001 г. Это правда?
|Ответ:
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Альберт, добрый день. Данный вопрос не относится к компетенции АРИЖК.
|Вопрос:
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Здравствуйте!Когда Вас спрашивают:будет ли в этом году работать программа по реструктуризации?Вы отвечаете:АРИЖК помогло коммерческим банкам разработать собственные программы реструктуризации и сейчас заемщики нуждающиеся в реструктуризации имеют возможность обратиться за ней к собственному кредитору.НО БАНКИ НЕРАЗРАБОТАЛИ НИКАКИХ ПРОГРАММ,МАЛО ТОГО ОНИ ЗАКРЫЛИ ВСЕ СВОИ СТАРЫЕ ПРОГРАММЫ.РЕСТРУКТУРИЗАЦИЕЙ ТЕПЕРЬ БАНКИ ВООБЩЕ НЕ ЗАНИМАЮТСЯ,И НЕ ПЛАНИРУЮТ ЗАНИМАТЬСЯ.Таким образом никто не собирается помогать заёмщикам,а на сайте Главного Агенства по Реструктуризации России мы видим каждый день «чёрную рамку»,в том числе и по нашим надеждам.
|Ответ:
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Андрей, добрый день. Ваши слова о бездействии всех банков не совсем обоснованы. Действительно разработка и популяризация собственных программ у банков занимает достаточно большое время, возможно именно это является сдерживающим фактором реструктуризации Вашего кредита на собственном балансе банка. Со своей стороны АРИЖК готово, в случае необходимости, оказать Вашему банку методологическую помощь. Агентством в настоящее время разрабатываются новые программы оказания помощи ипотечным заемщикам. По мере готовности программ они будут размещены на сайте агентства.
|Вопрос:
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З А Я В Л Е Н И Е
В сентябре 2008 года я взял ипотечный кредит на строящееся жильё в ЗАО «АКБ «Абсолют Банк» на приобретение 1 комн. квартиры в г. Люберцы.
На данный момент дом построен, идёт заселение и мне необходимо переподписать договор о предоставлении кредита с ЗАО «АКБ «Абсолют Банк».
В п. 2.3 кредитного договора Процентная ставка на момент заключения договора кредитования установлена в размере 14,5%, однако в этом же пункте говорится, что в случае изменения Ставки рефинансирования ЦБРФ размер вознаграждения может быть пересмотрен.
Т. к. сейчас идет передача жилья в собственность, кредитный договор будет переподписываться, а ставка рефинансирования ЦБ РФ на текущую дату составляет 7,75% (в 2008 г. 11%), то я естественно предположил, что моя процентная ставка будет пересчитана, о чем сообщил своему банку. Получил ответ, что «В настоящее время Банк не планирует изменять процентные ставки за пользование кредитом по ранее выданным ипотечным кредитам в сторону уменьшения».
ПРОШУ:
Вас сообщить, правомерно ли такое заявление со стороны банка, должна ли быть уменьшена процентная ставка в соответствии с текущей ставкой рефинансирования ЦБ РФ.
|Ответ:
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Андрей Сергеевич, добрый день. Данный вопрос не относится к компетенции АРИЖК. Вместе с тем можно, сделать вывод из Ваших слов, что Банк оставляет за собой право, а не обязанность по пересмотру процентной ставки, при изменении Ставки рефинансирования.
|Вопрос:
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здравствуйте.подскажите,пожалуйста,существует-ли программа реструктуризации автокредита.
|Ответ:
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Сергей, добрый день. Данный вопрос не относится к компетенции АРИЖК. С данным вопросом Вам следует обратиться в банк, который Вам предоставил кредит на покупку автотранспортного средства.
Горячая линия с 22.09.2009 просмотрена 152 977 раз