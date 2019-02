Справка Banki.ru

Банк зарегистрирован в феврале 1994 года под наименованием ТОО «Коммерческий «ФАБА» Банк». В 2001 году кредитная организация получила название ООО «Банк Корпоративного Финансирования», которое сохраняла в течение последующих восьми лет работы. В дальнейшем в связи со спецификой бизнес-процессов банка владельцы решили дать организации наименование, отражающее одно из направлений ее деятельности, ─ Банк «Русские инвесторы», однако по многочисленным просьбам клиентов в апреле 2009 года банку вернули прежнее наименование — ООО «Банк БКФ». С сентября 2005 года кредитная организация участвует в системе страхования вкладов физических лиц.

На текущий момент бенефициарами кредитной организации выступают экс-супруги: Ольга Миримская* (80,00%), возглавляющая совета директоров БКФ Банка, Алексей Голубович** (10,01%) — управляющий директор УК «Арбат Капитал Менеджмент»***. Доля в 9,99% акций находится на балансе кредитной организации.

Головной и один дополнительный офисы банка расположены в Москве. Банк также представлен филиалами в Санкт-Петербурге и Новосибирске и кредитно-кассовым офисом в Ростове-на-Дону. Собственная сеть банкоматов не развита и ограничена одним устройством, установленным в Москве, однако клиенты имеют возможность на льготных условиях пользоваться обширной сетью банкоматов банка-партнера ПАО «Росбанк». Списочная численность персонала банка в 2016 году — 141 человек.

Всего на обслуживании в банке свыше 3,5 тыс. юридических лиц и более 9 тыс. физических лиц. В числе клиентов АО «Автодом», ОАО «Автоперегон», АО «АДС-Проект», ЗАО «ПИИ «Алтайводпроект», АО «Агентство развития перспективных технологий», ОАО «Воронежавтодор», АО «Глория», ЗАО «Е-Паблиш», ЗАО «Ижица», ООО «Издательский дом «АСТ-Пресс», АО «Комимед», ОАО «Курская Фармация», АО «Ладога Телеком», ЗАО «Магистраль ойл», ЗАО «Медиа-Трест», ОАО «Медтихника», АО «Реставрационные компании», ПАО «Русский продукт», ЗАО «Сенсор системс», АО «Серпуховская нефтебаза», АО «СибпроектНИИавиапром»,АО «Электроисточник» и др.

Основными направлениями деятельности банка является корпоративный, инвестиционно-банковский бизнес, а также обслуживание финансовых интересов и управление капиталом крупных частных клиентов. Юридическим лицам предлагаются различные виды кредитования (овердрафт, кредитные линии, банковские гарантии, финансирование малого и среднего бизнеса в рамках программ МСП Банка, отраслевые решения и др.), размещение свободных средств на рублевые и валютные депозиты, а также в векселя банка, услуги на фондовом рынке, валютный контроль, эквайринг, зарплатные проекты, аккредитивы, депозитарное обслуживание, интернет-банкинг и др.

Частным клиентам предоставляется следующий набор продуктов и услуг: линейка вкладов, обслуживание в интернет-банке, выпуск банковских карт (MasterCard), открытие и обслуживание текущих счетов, осуществление денежных переводов через систему «Золотая Корона», депозитарное обслуживание, услуги на фондовом рынке, аренда сейфовых ячеек, услуги private banking, операции с векселями.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 8,6% (или 690,9 млн рублей), составив 7,4 млрд рублей на 01.07.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 51,7% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 39,6% до 51,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 620,6 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 44,3% до 30,1%, при этом их номинальный объем сократился на 1,4 млрд рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 0% до 1,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 102 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 1,6 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 10,2% (или 187 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 22,3% и 77,7% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 672,5 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 13,72% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 49,2% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 72,4% и 27,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 44,1% до 49,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 71,6 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 6% до 9,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 205,7 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 20,8% до 13,9%, при этом их номинальный объем сократился на 652,1 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 12,6% до 7,7%, при этом их номинальный объем сократился на 451,2 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 12,9% до 16%, при этом их номинальный объем увеличился на 141,3 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 3,6% до 3,9%, при этом их номинальный объем сократился на 6,2 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 3,6 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 71,6 млн рублей (или 2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 97,7%. Согласно отчетности по МСФО за 2017 год, большая часть корпоративных ссуд была выдана предприятиям следующих отраслей экономики: торговля (40,2%), строительство (21,6%) и обрабатывающие производства (17,5%). Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 61,4%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 3,1% до 3,6%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 2,9%, что не покрывает в полном объеме размер просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 32,5 млрд рублей (893,4% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 1 млрд рублей, из которых 600 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.07.2018 составляет 102 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 52 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 87,6 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 10,8 млн рублей.

Совет директоров: Ольга Миримская (председатель), Ирина Демянкова, Юлия Шапошникова, Сергей Вадилов, Максим Осадчий.

Правление: Сергей Орлов (председатель), Елена Новикова, Алексей Волощенко, Светлана Трифаненкова (главный бухгалтер), Ирина Шкельдина.

* Ольга Миримская в 1990-х годах занимала должность вице-президента банка «Менатеп» (председателем совета директоров которого выступал Михаил Ходорковский); до 2007 года возглавляла совет директоров крупнейшего отечественного производителя бакалейных продуктов ОАО «Русский продукт» (контрольный пакет акций которого выкупила вместе с партнерами в 2000 году), затем до 2009 года выступала советником генерального директора этой организации. В 2010—2013 годах возглавляла правление Банка БКФ, в настоящее время является председателем его совета директоров. В рейтинге пятидесяти богатейших женщин России — 2015, согласно журналу Forbes, занимает 22-е место с состоянием, оцениваемым в 100 млн долларов США.

** Алексей Голубович в 1993—1996 годах возглавлял инвестиционное управление банка «Менатеп», в 1998—2000 годах занимал должность директора по стратегическому планированию и корпоративным финансам НК «ЮКОС». В 1997 году создал инвестиционную группу «Русские инвесторы», возглавлял ее совет директоров с 2001 по 2007 год. В 2007 году основал управляющую компанию «Арбат Капитал Менеджмент» (Arbat Capital), в настоящее время является ее управляющим директором и главным стратегом. В 2012 году в СМИ появилась информация о продаже Алексеем Голубовичем с партнерами брокерского бизнеса «Арбат Капитал Менеджмент», при этом бизнес по управлению активами остался у прежних собственников.

*** Arbat Capital — группа компаний, оказывающая консалтинговые услуги в области индивидуальных инвестиций на финансовых рынках Европы, Америки, России и развивающихся стран. Arbat Capital был создан как небольшой семейный офис в 1997 году (тогда компания носила наименование «Русские инвесторы»). Со временем группа стала оказывать услуги независимого консультирования сторонним клиентам. К настоящему времени занимается консультированием как частных лиц, так и инвесторов — юридических лиц. В перечень услуг компании в настоящее время входят разработка стратегий инвестирования для физических и юридических лиц, инвестиционное консультирование хедж-фондов, привлечение финансирования в различные отрасли и проекты в США, Канаде, Корее, странах ЕС (включая энергоэффективные технологии и IT), консультации по инвестициям в недвижимость США и стран Европы, а также по финансовым продуктам, основанным на недвижимости, и др.

Arbat Capital сотрудничает с международной венчурной группой I2BF Global Ventures, основателем которой выступает сын Алексея Голубовича — Илья Голубович. Группа занимается венчурными инвестициями в области ресурсо-, энергоэффективности и альтернативной энергетики по всему миру, включая Россию. Основана в 2005 году в США, имеет офисы в Москве, Нью-Йорке, Лондоне, Дубае. Под управлением I2BF Global Ventures находится четыре фонда с общим объемом инвестиций более 500 млн долларов США. Партнерами I2BF являются Роснано, ВТБ Капитал, холдинг по управлению госактивами Казахстана «Самрук-Казына».

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru