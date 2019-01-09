Справка Banki.ru

Банк был учрежден в конце 1993 года в столице Башкирии Уфе под наименованием ТОО «Банк «Кембрий» и специализировался на обслуживании предприятий народного хозяйства. В 1998 году были изменены организационно-правовая форма и наименование банка — на ООО «Коммерческий банк «Кембрий». В число первых учредителей банка вошли крупные предприятия Республики Башкортостан: АО «Кембрий», АНК «Башнефть», РНПК «ЛУКОЙЛ-Башкортостан», АО «ЛУКОЙЛ-Скандинавия», АО «Башнефтегеофизика», АОЗТ «Башсельстрой», АО «ЛУКОЙЛ-Информ», АОЗТ «Озониг-ЛУКОЙЛ». 15 ноября 2018 года банк получил базовую лицензию на осуществление банковских операций, предусматривающую упрощенное регулирование.

В 2001 году банк получил действующее наименование — «Промышленно-Транспортный банк» (ООО «Промтрансбанк», сокращенно — Банк ПТБ). В том же году Промтрансбанку была выдана лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, после чего банк начал активно привлекать депозиты населения, формирующие ныне половину источников средств кредитной организации.

В настоящее время основным владельцем Промтрансбанка выступает председатель совета директоров (президент) Ильдар Мухаметдинов, который напрямую и через ООО «Промфинтранс» контролирует 97,02% долей банка. Доля в 1,75% принадлежит члену наблюдательного совета банка Марине Юрковской. На миноритариев приходится доля в 1,3%.

Представители банковского сообщества Башкирии придерживаются мнения, что Промтрансбанку оказывают протекцию члены семьи президента республики Рустэма Хамитова. В последние годы на обслуживание в Промтрансбанк были переведены крупные региональные госпредприятия. Кроме того, фининститут плотно работает с благотворительным фондом «Мархамат» (попечительский совет возглавляет супруга президента Гульшат Хамитова) и спонсирует его деятельность.

Для обслуживания клиентов, согласно данным промеж уфимский Промтрансбанк располагает 23 структурными подразделениями, в том числе 21 дополнительным и двумя кредитно-кассовыми офисами. Общая списочная численность персонала на 01.01.2018, согласно данным годовой отчетности МСФО, составила 360 человек. В число партнеров кредитного учреждения в Башкортостане входят различные промышленные, торговые и сервисные предприятия от крупных организаций до представителей малого и среднего бизнеса. В работе с розничными клиентами банк делает упор на развитие авто- и потребительского кредитования, привлечение средств частных лиц во вклады. Выпускаются также пластиковые карты MasterCard, для держателей которых в отделениях банка установлено свыше 50 собственных банкоматов и терминалов самообслуживания. В числе услуг и денежные переводы по системам «Золотая Корона», UNIStream, Western Union и «Лидер». Корпоративным клиентам, а также малому и среднему бизнесу Промтрансбанк помимо кредитования и расчетно-кассового и депозитного обслуживания предлагает зарплатные проекты, брокерские и депозитарные услуги на рынке ценных бумаг, интернет-банкинг и др. По данным годовой отчетности МСФО за 2017 год, корпоративный кредитный портфель организации преимущественно представлен следующими отраслями: операции с недвижимостью (30%), строительство (8,3%), оптовая и розничная торговля (2%). Кредиты, выданные физическим лицам, составляю 50% от совокупного кредитного портфеля.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 76,3% (или 5,9 млрд рублей), составив 13,7 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема портфеля ценных бумаг и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 45% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 59,2% до 45%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,6 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 9,9% до 3,5%, при этом их номинальный объем сократился на 284,1 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 0% до 33,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 4,6 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 680,7 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 6,8% (или 43,1 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 5% и 95% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 25 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату находится на крайне низком уровне, составляя 9,54% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 52,9% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 87,7% и 12,3% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 54,5% до 37,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 856,9 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 24,1% до 52,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 5,4 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в виде выданных межбанковских кредитов;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 7,6% до 3,7%, при этом их номинальный объем сократился на 86,6 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 6,6% до 3,4%, при этом их номинальный объем сократился на 46,5 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 4,3% до 2,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 59,4 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 5,1 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 856,9 млн рублей (или 20,3%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 64,6%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 98,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 13,3% до 5,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 27,9%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,1 млрд рублей (41,3% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 5 млн рублей. Объем привлеченных средств на 01.11.2018 составляет 4,6 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 1,8 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 110,7 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 64,1 млн рублей.

Наблюдательный совет: Ильдар Мухаметдинов (председатель, президент), Марина Юрковская, Камиль Галимов.

Правление: Регина Ефимова (председатель, генеральный директор), Дамир Гадиев, Гариф Чурагулов, Ильяс Мамбетов.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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