Справка Banki.ru

Банк зарегистрирован в декабре 1990 года под наименованием «Бугурусланский коммерческий банк «Спутник» в форме товарищества с ограниченной ответственностью. В июне 1998 года получил свое современное наименование — ОАО «АКБ «Спутник». С октября 2004 года входит в систему страхования вкладов физических лиц. В феврале 2015 года организационно-правовая форма была приведена в соответствие с действующим законодательством и определена как публичное акционерное общество. В ноябре 2016 года банк сменил адрес регистрации с Бугуруслана Оренбургской области на Самару. В декабре 2018 года банком была получена базовая лицензия ЦБ РФ, предполагающая упрощенное регулирование.

Ранее основным владельцем банка выступала председатель правления Ирина Крейк, владевшая 16% акций общества, однако в январе 2016 года в структуре собственников произошли значительные изменения. В настоящий момент бенефициарами банка являются, член совета директоров Владимир Мухортов, Николай Тарасенко, Сергей Спиридонов (по 10% у каждого), Елена Хоменко (9,99%), Илья Сабуров (9,94%), председатель совета директоров Платон Сакварелидзе (9,94%), Артурс Красовскис (9,83%), член совета директоров Евгений Ростовцев (9,72%), Игорь Татарченко (9,57%), Константин Лазарев (7,36%) и Алексей Фокин (1,81%). Доля в размере 0,92% принадлежит акционерам-миноритариям, а 0,09% акций находится в публичном обращении. Стоит отметить, что Евгений Ростовцев ранее возглавлял правление АО «АКИБ «Почтобанк».

Помимо центрального офиса, расположенного в Самаре, сеть банка представлена филиалом в Москве, 14 операционными кассами вне кассового узла, и тремя операционными офисами. На 30 июня 2018 года списочная численность персонала составляла 175 человек (согласно отчетности по МСФО). Банк располагает пятью собственными банкоматами и 12 терминалами по обслуживанию пластиковых карт, установленными в кассах банка.

Основными крупными клиентами банка являются ООО «Бугуруслан-Лада», ООО «Агрохолдинг Алга», ООО «Инвестгрупп», ООО «Нефтетранссервис», ООО «Авангард».

Банк предлагает юридическим лицам стандартный набор услуг: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, депозиты, операции с ценными бумагами, операции с иностранной валютой, пластиковые карты, банк-клиент и др. Физическим лицам банк доступны вклады и счета, кредитование, денежные переводы (по системам Western Union и «Золотая Корона»), валютно-обменные операции, пластиковые карты (система MasterCard Worldwide), индивидуальные банковские сейфы и прочее.

В отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля преобладают следующие сегменты: производство (47,1%), торговля (18,5%) и строительство (9,3%). Также доля в 24,3% приходится на услуги и прочие виды деятельности.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 18% (или 407,4 млн рублей), составив 1,9 млрд рублей на 01.11.2018.

Снижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей портфеля ценных бумаг и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 38,7% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 36,1% до 38,7%, при этом их номинальный объем сократился на 97,3 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 4,5% до 12,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 125,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 340,3 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 9,5% (или 35,6 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 18,4% и 81,6% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 23,8% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 46,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 64,9% и 35,1% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 6,1% до 13%, при этом их номинальный объем увеличился на 102,8 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 47,3% до 46,3%, при этом их номинальный объем сократился на 211,7 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 4,6% до 5,6%, при этом их номинальный объем сократился на 500 тыс. рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 22,3% до 16,6%, при этом их номинальный объем сократился на 197,9 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 18,2% до 15,9%, при этом их номинальный объем сократился на 116,9 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 1,4% до 2,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 16,8 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 241,1 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 102,8 млн рублей (или 74,3%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 90,5%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 55,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 9,9% до 4,2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 11,1%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 786 млн рублей (326% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 103,5 млн рублей, из которых 102 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 92,8 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 263,1 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 39 млн рублей.

Совет Директоров: Платон Сакварелидзе (председатель), Евгений Ростовцев, Владимир Мухортов, Евгений Махотин, Владислав Головин.

Правление: Владислав Головин (председатель), Неонила Саржевская, Наталья Куликова, Ирина Муслимова, Марина Клейн.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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