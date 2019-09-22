Кредитные карты с большим лимитом в Азиатско-Тихоокеанском Банке

Выгодное экспресс-финансирование

Попадая в затруднительную ситуации, люди часто принимают необдуманные решения. Это приводит к увеличению расходов и возникновению дополнительных проблем. Поэтому лучшим выходом будет оформление кредитной карты с большим лимитом в Азиатско-Тихоокеанском Банке. Подобные предложения можно найти в каталоге banki.ru. Здесь представлено множество финансовых программ, отличающихся рядом характеристик.

На что обратить внимание?

Прежде всего, стоит оценивать ключевые параметры:

размер процентной ставки, характеризующей переплату;

стоимость выпуска и обслуживания банковского продукта;

доступную сумму денег на счету;

продолжительность льготного периода с нулевыми процентами.

Путешественников наверняка заинтересует возможность расчета пластиковой карточкой за рубежом. Такую возможность предоставляют далеко не все программы. Если она важна для вас, стоит воспользоваться специальным фильтром на сайте.

Кешбэки помогают компенсировать часть затрат — вплоть до 40–50 % при проведении маркетинговых акций. Они делают каждую последующую покупку более выгодной. Как правило, возвращенные средства накапливаются на особом счете, поэтому они не учитываются при погашении задолженности.

Бонусные программы создаются банками в сотрудничестве с компаниями-партнерами — авиалиниями, сетями магазинов, турагентствами и даже разработчиками онлайн-игр. Они позволяют накапливать специальные баллы, предоставляющие доступ к разным привилегиям — от скидок и обслуживания без очереди до бесплатного доступа в VIP-залы крупнейших аэропортов мира.

Финансовые услуги в интернете

Современные технологии позволяют оставаться дома или на рабочем месте при подаче заявки. Электронную форму можно заполнять с помощью компьютера или мобильного девайса — например, смартфона. Потенциальному клиенту не нужно тратить много времени и готовить огромные пакеты документов. Банки запрашивают минимальный объем информации — место жительства, номер мобильного телефона, паспортные данные и размер дохода. Последний желательно подтверждать формой 2-НДФЛ или справкой с места работы. При отсутствии официальных документов заемщику могут предложить другие условия.

Оценка платежеспособности отнимает приблизительно 15–30 минут. Если автоматика примет положительное решение, клиент получит доступ в «личный кабинет». Здесь он сможет ознакомиться с договором, выбрать оптимальные настройки и даже подключить дополнительные услуги. Последним шагом будет получение пластиковой карточки. Это также не отнимет много времени — всегда можно оговорить удобное время для посещения офиса или заказать услугу курьерской доставки.