Кредитные карты с большим лимитом в Кредит Европа Банке

Финансирование на выгодных условиях

Понадобились деньги? Не стоит медлить — настало время оформить кредитную карту с большим лимитом в Кредит Европа Банке. Она позволяет расплачиваться в магазинах, отелях, ресторанах, гипермаркетах и других предприятиях. В некоторых программах есть возможность снятия наличных при помощи банкоматов. Кроме того, владельцам платежных инструментов доступны мгновенные переводы между счетами.

Другие преимущества

Подобный вариант финансирования понравится людям, которые не привыкли терять много времени. Все формальности отнимают меньше одного рабочего дня. При этом заемщику не нужно собирать множество справок, подписывать договоры поручительства и предоставлять ценное залоговое имущество. Достаточно получить единственный документ, подтверждающий размер постоянного дохода — например, форму 2-НДФЛ или справку от работодателя.

Пластиковая карточка — это универсальный ключ к счету. К ней можно подключать не только разные программы, но и дополнительные услуги — текущие и срочные вклады, зарплатные проекты, получение социальных выплат и другие. В некоторых случаях клиентам даже не нужно посещать отделение банка — достаточно выбрать соответствующую опцию в веб-сервисе или мобильном приложении.

Заемщикам не приходится беспокоиться о защите средств. В случае кражи карточки преступникам нужно будет преодолеть множество систем безопасности. Это займет не один день — за это время владелец платежного средства может сделать один звонок на горячую линию, чтобы заблокировать счет.

Пошаговая инструкция по оформлению

1. Выбор оптимальной программы в каталоге banki.ru. Удобный интерфейс сайта позволяет сортировать актуальные предложения по размеру процентной ставки, стоимости обслуживания, продолжительности льготного периода и другим параметрам. Здесь также можно узнать о комиссии за снятие наличных, ограничениях по операциям, требованиях к заемщику и многом другом.

2. Заполнение электронной формы. В ней указываются паспортные данные, номер телефона и размер дохода. Помните, что последняя цифра должна быть максимально близкой к истине — только на таких условиях вы получите большую сумму.

3. Изучение договора и настройка программы финансирования в «личном кабинете» сайта. Получение карточки. Для этого нужно связаться с представителем банка, выбрав оптимальное время для посещения офиса или заказав услугу курьерской доставки.