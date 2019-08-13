Кредитные карты с большим лимитом в Альфа-Банке

|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Classic
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|590 - 1 490
|нет
|
6 635 заявок
|
Visa Gold
|от 11,99%
|до 700 000
|до 100
|2 990 - 3 490
|нет
|
359 заявок
|
Mastercard Standard
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|590 - 1 490
|нет
|
163 заявки
|
Visa Signature
|от 23,99%
|до 500 000
|до 60
|990 - 1 290
|нет
|
50 заявок
|
Mastercard World
|от 23,99%
|до 700 000
|до 60
|490
|нет
|
28 заявок
|
Visa Platinum
|от 11,99%
|до 1 000 000
|до 100
|5 490 - 6 990
|нет
|
8 заявок
|
Mastercard Gold
|от 11,99%
|до 700 000
|до 100
|2 990 - 3 490
|нет
|
7 заявок
|
Mastercard Standard
|от 23,99%
|до 500 000
|до 60
|990
|нет
|
6 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Выбор лучших источников финансирования с banki.ru
Кредитная карта с большим лимитом в Альфа-Банке предоставляет полную свободу действия. Он может делать покупки в супермаркетах и интернет-магазинах, оплачивать счета в ресторанах и отелях, погашать штрафы и даже снимать наличные.
Преимущества карточных программ
Большой плюс — простота оформления. От заемщика требуются только два документа — паспорт и справка, подтверждающая доход. Никаких залогов и договоров поручительства — ведь для проверки платежеспособности используется новейшая технология скоринга. В среднем, процедура подачи заявки отнимает полчаса. По истечении этого времени клиент получает решение. После остается только ознакомиться с условиями договора и получить пластиковую карточку.
Другими преимуществами финансовой услуги следует назвать:
Не выходя из дома
Именно так — современные технологии позволяют подавать заявку с помощью смартфона, компьютера и любого другого устройства, имеющего доступ к интернету. Многие финансовые компании также предлагают услугу курьерской доставки, которая сводит затраты времени и усилий к минимуму.
Банковская карточка подходит для онлайн-расчетов. Ею можно оплачивать самые разные покупки в интернете — от продуктов питания до готовых сайтов, смартфонов и заказов из зарубежных магазинов.
Удобный поиск
Портал banki.ru помогает выбирать лучшие предложения на российском финансовом рынке. В нем можно сортировать услуги по ключевым параметрам и дополнительным условиям. Открыв страницу понравившейся программы, вы получите дополнительную информацию:
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