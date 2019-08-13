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Кредитные карты с большим лимитом в Альфа-Банке

Банк: Альфа-Банк
8 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
 от 11,99% до 500 000 до 100 590 - 1 490 нет
6 635 заявок
Visa Gold
 от 11,99% до 700 000 до 100 2 990 - 3 490 нет
359 заявок
Mastercard Standard
 от 11,99% до 500 000 до 100 590 - 1 490 нет
163 заявки
от 23,99% до 500 000 до 60 990 - 1 290 нет
50 заявок
Mastercard World
 от 23,99% до 700 000 до 60 490 нет
28 заявок
Visa Platinum
 от 11,99% до 1 000 000 до 100 5 490 - 6 990 нет
8 заявок
Mastercard Gold
 от 11,99% до 700 000 до 100 2 990 - 3 490 нет
7 заявок
Mastercard Standard
 от 23,99% до 500 000 до 60 990 нет
6 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитная карта с большим лимитом в Альфа-Банке предоставляет полную свободу действия. Он может делать покупки в супермаркетах и интернет-магазинах, оплачивать счета в ресторанах и отелях, погашать штрафы и даже снимать наличные.

Преимущества карточных программ

Большой плюс — простота оформления. От заемщика требуются только два документа — паспорт и справка, подтверждающая доход. Никаких залогов и договоров поручительства — ведь для проверки платежеспособности используется новейшая технология скоринга. В среднем, процедура подачи заявки отнимает полчаса. По истечении этого времени клиент получает решение. После остается только ознакомиться с условиями договора и получить пластиковую карточку.

Другими преимуществами финансовой услуги следует назвать:

  • выгодные условия — в течение льготного периода можно обойтись нулевой переплатой. Заемщикам также доступны кешбэки и бонусные программы, позволяющие компенсировать часть расходов;
  • возможность подключения дополнительных сервисов, включая зарплатные проекты, получение соцвыплат, текущие счета и депозиты;
  • безопасность. Для блокировки заемных средств достаточно сделать один звонок на горячую линию. Это помогает избежать лишних расходов при потере или краже платежного средства.

    • Не выходя из дома

    Именно так — современные технологии позволяют подавать заявку с помощью смартфона, компьютера и любого другого устройства, имеющего доступ к интернету. Многие финансовые компании также предлагают услугу курьерской доставки, которая сводит затраты времени и усилий к минимуму.

    Банковская карточка подходит для онлайн-расчетов. Ею можно оплачивать самые разные покупки в интернете — от продуктов питания до готовых сайтов, смартфонов и заказов из зарубежных магазинов.

    Удобный поиск

    Портал banki.ru помогает выбирать лучшие предложения на российском финансовом рынке. В нем можно сортировать услуги по ключевым параметрам и дополнительным условиям. Открыв страницу понравившейся программы, вы получите дополнительную информацию:

  • требования к возрасту заемщика, трудовому стажу и размеру дохода;
  • ограничения по операциям в месяц и день;
  • размер комиссии за снятие наличных и проверку счета;
  • экспертные оценки.

    • На сайте также представлено множество материалов, которые помогут освоить сложную терминологию, узнать о принципе действия популярных услуг и оценить устойчивость конкретных организаций.