Кредитные карты с большим лимитом в Россельхозбанке

Банк: Россельхозбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard Standard
 от 26,9% до 1 000 000 до 55 0 - 1 800 до 10%
2 472 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

обслуживание в отделение, и сервис в целом
Оценка: 5 Проверяется
Много лет дослуживаюсь в банке Русский стандарт в Сочи, в отделении работает приятный персонал, всегда приветливые. Часто решаю свои вопросы через Кристину Гаспарян, ей отдельное... Весь отзыв
Выезд специалиста на дом
Оценка: 5 Проверяется
Очень доволен профессиональной компетенцией и дружелюбным общением специалиста Кредит Европа Банка  Воротникова Евгения Александровича,большое спасибо,приятно иметь дело... Весь отзыв
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Пять преимуществ

Когда речь идет о финансировании, люди обычно вспоминают об огромных переплатах. Совершенно напрасно — сегодня можно получить кредитную карту с большим лимитом в Россельхозбанке, ограничившись минимальными расходами. В течение льготного периода заемщику не начисляются проценты. И даже после окончания этого срока затраты будут малыми — намного меньше, чем при сотрудничестве с ломбардами и МКО. Дополнительные преимущества таких программ мы рассмотрим более подробно.

1. Никаких целевых ограничений

Клиент может расходовать деньги в установленных пределах, не отчитываясь перед банком. Пластиковые карточки принимаются десятками тысяч предприятий на территории России. Это позволяет делать покупки в супермаркетах и интернет-магазинах, оплачивать счета за обучение и коммунальные услуги, погашать штрафы, перечислять средства другим людям и снимать наличные. Единственное условие — вернуть всю сумму в оговоренный срок.

2. Расширяемость

Карточка — это своеобразный ключ к счету. Она может использоваться не только для предоставления займа. Банки предлагают и другие услуги:

  • текущие и срочные вклады;
  • зарплатные проекты и прием социальных выплат;
  • международные переводы и обмен валют.

    • Существуют и сервисы, которые действительно приносят клиенту прибыль. К ним относятся кешбэки и бонусы. Они компенсируют часть расходов, снижая стоимость каждой последующей покупки.

    3. Безопасность

    Если потеря кошелька с большой суммой наличных — это действительно катастрофа, то отсутствие пластиковой карточки не будет проблемой. Достаточно сделать один звонок на горячую линию, чтобы заблокировать заемные средства, сделав их недоступными для посторонних.

    4. Быстрое оформление

    С момента подачи электронной заявки до выдачи платежного средства обычно проходит один рабочий день. Больше времени требуется только при заказе именной карточки с индивидуальным дизайном. Клиенту не нужно проходить множество утомительных проверок. Достаточно заполнить онлайн-форму и предоставить справку о доходах. Обработка информации отнимает всего 15–30 минут. После ее окончания можно выбрать оптимальное время для посещения офиса или заказать услугу курьерской доставки. Подробнее об этой процедуре рассказано в справочных материалах на сайте banki.ru.

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