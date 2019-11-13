Кредитные карты с большим лимитом в Россельхозбанке

Пять преимуществ

Когда речь идет о финансировании, люди обычно вспоминают об огромных переплатах. Совершенно напрасно — сегодня можно получить кредитную карту с большим лимитом в Россельхозбанке, ограничившись минимальными расходами. В течение льготного периода заемщику не начисляются проценты. И даже после окончания этого срока затраты будут малыми — намного меньше, чем при сотрудничестве с ломбардами и МКО. Дополнительные преимущества таких программ мы рассмотрим более подробно.

1. Никаких целевых ограничений

Клиент может расходовать деньги в установленных пределах, не отчитываясь перед банком. Пластиковые карточки принимаются десятками тысяч предприятий на территории России. Это позволяет делать покупки в супермаркетах и интернет-магазинах, оплачивать счета за обучение и коммунальные услуги, погашать штрафы, перечислять средства другим людям и снимать наличные. Единственное условие — вернуть всю сумму в оговоренный срок.

2. Расширяемость

Карточка — это своеобразный ключ к счету. Она может использоваться не только для предоставления займа. Банки предлагают и другие услуги:

текущие и срочные вклады;

зарплатные проекты и прием социальных выплат;

международные переводы и обмен валют.

Существуют и сервисы, которые действительно приносят клиенту прибыль. К ним относятся кешбэки и бонусы. Они компенсируют часть расходов, снижая стоимость каждой последующей покупки.

3. Безопасность

Если потеря кошелька с большой суммой наличных — это действительно катастрофа, то отсутствие пластиковой карточки не будет проблемой. Достаточно сделать один звонок на горячую линию, чтобы заблокировать заемные средства, сделав их недоступными для посторонних.

4. Быстрое оформление

С момента подачи электронной заявки до выдачи платежного средства обычно проходит один рабочий день. Больше времени требуется только при заказе именной карточки с индивидуальным дизайном. Клиенту не нужно проходить множество утомительных проверок. Достаточно заполнить онлайн-форму и предоставить справку о доходах. Обработка информации отнимает всего 15–30 минут. После ее окончания можно выбрать оптимальное время для посещения офиса или заказать услугу курьерской доставки. Подробнее об этой процедуре рассказано в справочных материалах на сайте banki.ru.