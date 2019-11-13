Кредитные карты с большим лимитом в Россельхозбанке

|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard Standard
|от 26,9%
|до 1 000 000
|до 55
|0 - 1 800
|до 10%
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2 472 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Пять преимуществ
Когда речь идет о финансировании, люди обычно вспоминают об огромных переплатах. Совершенно напрасно — сегодня можно получить кредитную карту с большим лимитом в Россельхозбанке, ограничившись минимальными расходами. В течение льготного периода заемщику не начисляются проценты. И даже после окончания этого срока затраты будут малыми — намного меньше, чем при сотрудничестве с ломбардами и МКО. Дополнительные преимущества таких программ мы рассмотрим более подробно.
1. Никаких целевых ограничений
Клиент может расходовать деньги в установленных пределах, не отчитываясь перед банком. Пластиковые карточки принимаются десятками тысяч предприятий на территории России. Это позволяет делать покупки в супермаркетах и интернет-магазинах, оплачивать счета за обучение и коммунальные услуги, погашать штрафы, перечислять средства другим людям и снимать наличные. Единственное условие — вернуть всю сумму в оговоренный срок.
2. Расширяемость
Карточка — это своеобразный ключ к счету. Она может использоваться не только для предоставления займа. Банки предлагают и другие услуги:
Существуют и сервисы, которые действительно приносят клиенту прибыль. К ним относятся кешбэки и бонусы. Они компенсируют часть расходов, снижая стоимость каждой последующей покупки.
3. Безопасность
Если потеря кошелька с большой суммой наличных — это действительно катастрофа, то отсутствие пластиковой карточки не будет проблемой. Достаточно сделать один звонок на горячую линию, чтобы заблокировать заемные средства, сделав их недоступными для посторонних.
4. Быстрое оформление
С момента подачи электронной заявки до выдачи платежного средства обычно проходит один рабочий день. Больше времени требуется только при заказе именной карточки с индивидуальным дизайном. Клиенту не нужно проходить множество утомительных проверок. Достаточно заполнить онлайн-форму и предоставить справку о доходах. Обработка информации отнимает всего 15–30 минут. После ее окончания можно выбрать оптимальное время для посещения офиса или заказать услугу курьерской доставки. Подробнее об этой процедуре рассказано в справочных материалах на сайте banki.ru.