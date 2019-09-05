Кредитные карты с большим лимитом в ВТБ

Банк: ВТБ
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
Mastercard World
 от 16% до 1 000 000 до 101 0 - 2 998 до 10%
345 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Выражаю благодарность Грицыной Ольге Степановне за профессиональную грамотность и внимательное отношение к клиенту.  
Проездом в Краснодаре не смогла выполнить необходимую... Весь отзыв
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Где взять деньги в долг без длительного ожидания?

Целевые программы финансирования очень выгодны, но они предполагают длительные проверки платежеспособности. Поэтому при возникновении проблем лучше выбрать другой вариант — оформить кредитную карту с большим лимитом в ВТБ. Она позволяет делать покупки, оплачивать услуги, снимать наличные и выполнять мгновенные переводы.

Как подать заявку: пошаговая инструкция

1. Если вы рассчитываете на крупную сумму заемных средств, лучше заранее позаботиться о подтверждении постоянного дохода. Банки принимают разные документы — как справку 2-НДФЛ, так и выписки в свободной форме. Также вам потребуются паспорт и налоговый номер.

2. Информация вводится в электронную заявку на сайте финансовой организации. Будьте внимательны — размер заработка должен совпадать с цифрой в документах. В противном случае компания имеет право отказать в обслуживании.

3. Обработка предоставленных сведений занимает 15–30 минут. Положительное решение открывает доступ к «личному кабинету». Здесь можно детально ознакомиться с условиями соглашения, настроить программу финансирования и выбрать дополнительные услуги.

4. Если возражения отсутствуют, остается только связаться с представителем финансовой организации при помощи телефона или онлайн-формы. Чтобы не терять времени, стоит назначить определенное время посещения офиса или заказать услугу курьерской доставки.

Поиск выгодных условий

Портал banki.ru предлагает посетителям удобный каталог. В нем представлено множество программ финансирования от российских банков. Это позволяет сортировать предложения по важнейшим параметрам — объему средств на счету, величине процентной ставки, продолжительности льготного периода и прочим. Специальные фильтры помогают отбрасывать неподходящие услуги, значительно упрощая поиск.

Мы предоставляем подписчикам информационные и обучающие материалы. В них рассказывается, как работают кешбэки и бонусы, чем грозят просрочки и какие документы стоит подготавливать перед подачей онлайн-заявки. Удобные инструменты позволяют рассчитывать размер переплаты, конвертировать валюты и делать мгновенные денежные переводы. Наши специалисты готовы ответить на другие вопросы. Связаться с ними легко — достаточно воспользоваться сервисом бесплатных консультаций.

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