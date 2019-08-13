Высокая конкуренция в финансовой сфере заставляет организации разрабатывать новые продукты для привлечения клиентов. Кто-то упрощает оформление, а некоторые предлагают дополнительные услуги со скидкой. Одна из новых услуг на рынке — экспресс кредитная карта в Русском Стандарте, предусмотренная для быстрого получения средств. Ее основные достоинства указаны ниже:

минимальное количество бумаг — паспорт и второй документ, подтверждающий личность;

быстрая процедура предоставления (в течение суток после подачи заявления);

возможность пройти процесс оформления онлайн.

Последний пункт подразумевает заполнение анкеты на официальном сайте — вы вводите требуемые сведения в специальном окне, после чего с вами связывается сотрудник банка и сообщает дату готовности и адрес отделения банка, в котором нужно забрать «пластик». Или же можно заказать доставку курьером за определенную плату.

Рациональное решение

Однако до оформления необходимо изучить все условия — процентную ставку, стоимость открытия и обслуживания. Также стоит уточнить, предусмотрена ли возможность снятия наличных (и размер комиссии для данной операции). Еще один важный аспект — грейс-период, который позволяет бесплатно погасить задолженность.

Банк предоставляет вам определенный промежуток времени, в течение которого возврат суммы долга осуществляется без уплаты процентов. Такая опция — отличный способ сэкономить для тех, кто планирует произвести погашение в ближайшие пару месяцев. Ей часто пользуются уезжающие на отдых, в качестве запасного фонда на случай непредвиденных расходов. Однако здесь нужно узнать момент, с которого начинает действовать льготный период. Как правило, это или дата получения (активации) «пластика», или первая безналичная оплата.

Привилегии картодержателей

Клиент получает полноценный «пластик» с реквизитами и широким спектром дополнительных функций. Cash back вернет часть от потраченной суммы, фирмы-партнеры банка сделают вам скидки на покупки, а участие в различных программах принесет приятные бонусы. Одним из ярких примеров следует назвать накопление миль. За каждую безналичную операцию вам начисляются баллы, которые впоследствии можно обменять на авиа или железнодорожный билет.

Таким образом, экспресс «пластик» — универсальный инструмент. Небольшой заемный лимит поможет вам быстро выплатить долг, оставив лишь приятные воспоминания о сделанных расходах. Главное — не опаздывать с ежемесячными платежами, иначе последуют денежные штрафы.

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