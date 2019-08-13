|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Classic
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|590 - 1 490
|нет
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6 635 заявок
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Mastercard World
|от 25,99%
|до 300 000
|до 60
|3 990
|до 10%
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103 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Каждый год финансовые организации разрабатывают новые продукты для привлечения клиентов. Одной из таких услуг является экспресс кредитная карта в Альфа-Банке, которая предоставляется в срочном порядке. Ее главное преимущество — быстрая выдача клиенту (как правило, на следующий день после подачи заявки) и минимальное количество документов, требуемых для оформления. Данный тип «пластика» может помочь в таких ситуациях, как незапланированное крупное приобретение или же покупка горящего тура.
Описание деталей
Экспресс оформление подразумевает получение полноценного «пластика» с полными реквизитами и именем владельца. Заемные средства выдаются физическим лицами при соответствии следующим критериям:
Однако не стоит забывать, что необходимо внимательно изучить все предоставляемые условия. Также стоит сделать расчеты, чтобы узнать, какая сумма вам нужна. Очень важно постараться спланировать бюджет по минимуму — чем меньше будет размер долга, тем легче вы его погасите. Затем узнайте о предоставляемых привилегиях.
Например, какие функции предусмотрены для картодержателя или о наличии грейс-периода. Он предусмотрен для беспроцентного погашения задолженности в течение установленного срока. Такая опция очень удобна, если вы планируете выплатить долг максимально быстро или же отправляетесь за границу и желаете иметь при себе резерв на случай непредвиденных расходов.
Приняв окончательное решение, переходите к процессу оформления. При этом сама процедура значительно упрощена — она займет всего несколько минут. Как правило, вам необходимо посетить банк с ранее указанными документами и составить заявление. Второй способ — заполнить анкету на сайте банка. Так вы избежите поездки в офис и ожидания в очередях. Лучше будет заранее спросить о возможности доставки «пластика» курьером — особенно, если у вас нет времени на то, чтобы лично его забрать.
Таким образом, если у вас возникли финансовые проблемы, которые требуют срочного решения, «пластик» выглядит оптимальным вариантом. Главное — вовремя вносить ежемесячные платежи, иначе просрочка повлечет за собой санкции — от негативного влияния на вашу историю до денежных штрафов.
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