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Кредитные карты экспресс одобрение в Альфа-Банке

Банк: Альфа-Банк
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
 от 11,99% до 500 000 до 100 590 - 1 490 нет
6 635 заявок
Mastercard World
 от 25,99% до 300 000 до 60 3 990 до 10%
103 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты экспресс одобрение в Альфа-Банке в городах:

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Каждый год финансовые организации разрабатывают новые продукты для привлечения клиентов. Одной из таких услуг является экспресс кредитная карта в Альфа-Банке, которая предоставляется в срочном порядке. Ее главное преимущество — быстрая выдача клиенту (как правило, на следующий день после подачи заявки) и минимальное количество документов, требуемых для оформления. Данный тип «пластика» может помочь в таких ситуациях, как незапланированное крупное приобретение или же покупка горящего тура.

Описание деталей

Экспресс оформление подразумевает получение полноценного «пластика» с полными реквизитами и именем владельца. Заемные средства выдаются физическим лицами при соответствии следующим критериям:

  • гражданство РФ;
  • достижение совершеннолетия;
  • наличие паспорта и второго документа на выбор клиента (водительские права, загранпаспорт и т. д.).

    • Однако не стоит забывать, что необходимо внимательно изучить все предоставляемые условия. Также стоит сделать расчеты, чтобы узнать, какая сумма вам нужна. Очень важно постараться спланировать бюджет по минимуму — чем меньше будет размер долга, тем легче вы его погасите. Затем узнайте о предоставляемых привилегиях.

    Например, какие функции предусмотрены для картодержателя или о наличии грейс-периода. Он предусмотрен для беспроцентного погашения задолженности в течение установленного срока. Такая опция очень удобна, если вы планируете выплатить долг максимально быстро или же отправляетесь за границу и желаете иметь при себе резерв на случай непредвиденных расходов.

    Приняв окончательное решение, переходите к процессу оформления. При этом сама процедура значительно упрощена — она займет всего несколько минут. Как правило, вам необходимо посетить банк с ранее указанными документами и составить заявление. Второй способ — заполнить анкету на сайте банка. Так вы избежите поездки в офис и ожидания в очередях. Лучше будет заранее спросить о возможности доставки «пластика» курьером — особенно, если у вас нет времени на то, чтобы лично его забрать.

    Таким образом, если у вас возникли финансовые проблемы, которые требуют срочного решения, «пластик» выглядит оптимальным вариантом. Главное — вовремя вносить ежемесячные платежи, иначе просрочка повлечет за собой санкции — от негативного влияния на вашу историю до денежных штрафов.

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