Каждый год финансовые организации разрабатывают новые продукты для привлечения клиентов. Одной из таких услуг является экспресс кредитная карта в Альфа-Банке, которая предоставляется в срочном порядке. Ее главное преимущество — быстрая выдача клиенту (как правило, на следующий день после подачи заявки) и минимальное количество документов, требуемых для оформления. Данный тип «пластика» может помочь в таких ситуациях, как незапланированное крупное приобретение или же покупка горящего тура.

Описание деталей

Экспресс оформление подразумевает получение полноценного «пластика» с полными реквизитами и именем владельца. Заемные средства выдаются физическим лицами при соответствии следующим критериям:

гражданство РФ;

достижение совершеннолетия;

наличие паспорта и второго документа на выбор клиента (водительские права, загранпаспорт и т. д.).

Однако не стоит забывать, что необходимо внимательно изучить все предоставляемые условия. Также стоит сделать расчеты, чтобы узнать, какая сумма вам нужна. Очень важно постараться спланировать бюджет по минимуму — чем меньше будет размер долга, тем легче вы его погасите. Затем узнайте о предоставляемых привилегиях.

Например, какие функции предусмотрены для картодержателя или о наличии грейс-периода. Он предусмотрен для беспроцентного погашения задолженности в течение установленного срока. Такая опция очень удобна, если вы планируете выплатить долг максимально быстро или же отправляетесь за границу и желаете иметь при себе резерв на случай непредвиденных расходов.

Приняв окончательное решение, переходите к процессу оформления. При этом сама процедура значительно упрощена — она займет всего несколько минут. Как правило, вам необходимо посетить банк с ранее указанными документами и составить заявление. Второй способ — заполнить анкету на сайте банка. Так вы избежите поездки в офис и ожидания в очередях. Лучше будет заранее спросить о возможности доставки «пластика» курьером — особенно, если у вас нет времени на то, чтобы лично его забрать.

Таким образом, если у вас возникли финансовые проблемы, которые требуют срочного решения, «пластик» выглядит оптимальным вариантом. Главное — вовремя вносить ежемесячные платежи, иначе просрочка повлечет за собой санкции — от негативного влияния на вашу историю до денежных штрафов.

Сайт для выбора услуги

На Banki.ru вы найдете актуальные предложения банковского сектора. Здесь собрана достоверная информация по доступным продуктам, включая параметры и условия получения. Мы постоянно обновляем ресурс с целью предоставить посетителям свежие данные, а в разделе акций и спецпредложений расположены самые выгодные варианты. Banki.ru — независимый аналитический портал с многомиллионной аудиторией пользователей по всей России.