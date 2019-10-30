Кредитные карты экспресс одобрение в Россельхозбанке

Банк: Россельхозбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard Standard
 от 26,9% до 1 000 000 до 55 0 - 1 800 до 10%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Хорошая карта, приятное обслуживание
Оценка: 5 Проверяется
Заинтриговали картой урбан, решил оформить, чтоб экономить на авто. Оставил заявку на сайте, на следующий день перезвонили, уточнили данные, через 5 дней предупредили, что завтра... Весь отзыв
Благодарность сотруднику Андрею Ш.
Оценка: 5 Проверяется
Спешу выразить благодарность сотрудникам офиса на Ленина, 45 в г. Мурманске, а в частности грамотному и доброжелательному Андрею Ш-ну. Я уже неоднократно обращаюсь в Банк с... Весь отзыв
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Заемные средства — один из самых популярных продуктов в последние годы. Им пользуются люди всех возрастов, а многие организации считают это направление приоритетным в своей деятельности. Всем известно, что на оформление и изготовление «пластика» уходит несколько дней. Однако в некоторых ситуациях у нас нет времени на такое ожидание. Для таких случаев предусмотрена экспресс кредитная карта в Россельхозбанке.

Процедура ее оформления максимально упрощена. Не нужно собирать огромный пакет бумаг — достаточно паспорта и второго документа на ваш выбор (СНИЛС, свидетельство ИНН и т. д.). Вы составляете заявление в офисе или на официальном сайте и ожидаете звонка от сотрудника, который сообщит дату готовности и адрес. Процесс получения занимает не более суток, поэтому при срочной необходимости данная услуга способна решить финансовую проблему очень быстро.

Главные преимущества и их описание

Картодержателям предлагают множество привилегий, пользование которыми принесет ощутимую пользу. Поэтому ниже мы рассмотрим основные из них.

1. Грейс-период. Он предусмотрен для беспроцентного погашения задолженности в течение установленного срока. Если вы планируете воспользоваться данной опцией, следует заранее узнать, с какого момента действует льготный период — первая безналичная покупка, дата получения или активации «пластика».

2. Комфорт. Никакой мелочи в кармане и долгого ожидания сдачи у кассы, при этом все деньги всегда у вас в кармане.

3. Дополнительные функции. Cash back вернет часть потраченной суммы, скидки на покупки у фирм-партнеров сэкономят ваши средства, а различные акции для любителей шопинга, путешествий и автовладельцев принесут приятные бонусы.

Чтобы воспользоваться всеми указанными плюсами, вам необходимо грамотно подойти к изучению продукта. Проанализируйте такие важные аспекты, как процентная ставка, обслуживание и страховка. Нелишним будет узнать, предусмотрена ли возможность снятия наличных и комиссии.

Таким образом, экспресс «пластик» — универсальный платежный инструмент. Покупка путевки по низкой цене, приобретение нового смартфона и другие неотложные расходы требуют немало денег, которых под рукой может просто не оказаться. А учитывая небольшой лимит по данной линии, вы сможете быстро вернуть всю сумму. При этом небольшие ежемесячные взносы не будут стеснять вас. Главное — не совершать просрочек, поскольку они негативно влияют на вашу историю.

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