Заемные средства — один из самых популярных продуктов в последние годы. Им пользуются люди всех возрастов, а многие организации считают это направление приоритетным в своей деятельности. Всем известно, что на оформление и изготовление «пластика» уходит несколько дней. Однако в некоторых ситуациях у нас нет времени на такое ожидание. Для таких случаев предусмотрена экспресс кредитная карта в Россельхозбанке.

Процедура ее оформления максимально упрощена. Не нужно собирать огромный пакет бумаг — достаточно паспорта и второго документа на ваш выбор (СНИЛС, свидетельство ИНН и т. д.). Вы составляете заявление в офисе или на официальном сайте и ожидаете звонка от сотрудника, который сообщит дату готовности и адрес. Процесс получения занимает не более суток, поэтому при срочной необходимости данная услуга способна решить финансовую проблему очень быстро.

Главные преимущества и их описание

Картодержателям предлагают множество привилегий, пользование которыми принесет ощутимую пользу. Поэтому ниже мы рассмотрим основные из них.

1. Грейс-период. Он предусмотрен для беспроцентного погашения задолженности в течение установленного срока. Если вы планируете воспользоваться данной опцией, следует заранее узнать, с какого момента действует льготный период — первая безналичная покупка, дата получения или активации «пластика».

2. Комфорт. Никакой мелочи в кармане и долгого ожидания сдачи у кассы, при этом все деньги всегда у вас в кармане.

3. Дополнительные функции. Cash back вернет часть потраченной суммы, скидки на покупки у фирм-партнеров сэкономят ваши средства, а различные акции для любителей шопинга, путешествий и автовладельцев принесут приятные бонусы.

Чтобы воспользоваться всеми указанными плюсами, вам необходимо грамотно подойти к изучению продукта. Проанализируйте такие важные аспекты, как процентная ставка, обслуживание и страховка. Нелишним будет узнать, предусмотрена ли возможность снятия наличных и комиссии.

Таким образом, экспресс «пластик» — универсальный платежный инструмент. Покупка путевки по низкой цене, приобретение нового смартфона и другие неотложные расходы требуют немало денег, которых под рукой может просто не оказаться. А учитывая небольшой лимит по данной линии, вы сможете быстро вернуть всю сумму. При этом небольшие ежемесячные взносы не будут стеснять вас. Главное — не совершать просрочек, поскольку они негативно влияют на вашу историю.

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