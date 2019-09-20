Кредитные карты экспресс одобрение в банке «ФК Открытие»

Банк: Банк «ФК Открытие»
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 19,9% до 500 000 до 55 0 есть
367 заявок
Visa Classic
 от 19,9% до 500 000 до 55 990 нет
44 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Заблокировали карту.. но потом разблокировали)
Оценка: 5 Проверяется
Недавно у меня была ситуация: переводил своей матери с карты на карту 10000 рублей. И мне заблокировали карту. Был в шоке. Ведь это же не какая-то незаконная операция, переводил... Весь отзыв
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Кредитные карты экспресс одобрение в банке «ФК Открытие» в городах:

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При возникновении финансовых трудностей мы обращаемся в организации с целью получить заемную линию. Однако сбор документов, подача заявления и ожидание решения занимают несколько дней, поэтому такой вариант — не самый оптимальный, когда деньги нужны срочно. Сегодня потребителям предлагают новый продукт — экспресс кредитная карта в банке «ФК Открытие». Данная услуга имеет несколько важных преимуществ:

  • предоставление средств в сжатые сроки (в течение суток);
  • подача онлайн-заявки, из дома, с рабочего места или другой удобной локации с доступом в Интернет;
  • минимальный пакет бумаг — паспорт и второй документ на ваше усмотрение (СНИЛС, полис ОМС и т. д.).

    • Оформить такой тип «пластика» вправе совершеннолетние физических лица, имеющие гражданство РФ. Вы заполняете анкету в отделении или на официальном сайте. Второй способ намного удобнее — нет необходимости ехать в офис и стоять в очереди. Затем с вами свяжется сотрудник организации и сообщит время готовности и адрес. При этом можно заказать доставку курьером.

    Прежде чем оформить

    Очень важно внимательно изучить все детали продукта. Процентная ставка, стоимость обслуживания и страховка прямо влияют на итоговую цену услуги. Нелишним будет узнать о размере комиссии на снятие наличных в банкомате, потому как часто «пластик» предусмотрен для безналичных расчетов.

    Следующий аспект, на который следует обратить внимание — грейс-период. Он также способен принести вам выгоду, если вы намерены погасить задолженность максимально быстро. Вам предоставляют определенный срок, в течение которого можно вернуть всю сумму без уплаты процентов. Однако здесь стоит заранее уточнить, с какого момента действует льготный период. Как правило, это первая безналичная операция, дата получения или активации «пластика».

    Стоит отметить, что картодержатели получают множество привилегий — cash back, интернет-банкинг, бонусные программы. Многие компании, сотрудничающие с банком, предоставляют скидки клиентам при безналичных покупках. Поэтому грамотное оформление поможет вам воспользоваться всеми плюсами продукта и извлечь выгоду даже из повседневных дел.

    Таким образом, линия экспресс — оперативное решение финансовой проблемы. Поломка бытовой техники, потеря смартфона и другие крупные расходы могут наступить неожиданно, и времени ждать зарплаты или заемных средств просто не бывает. Главное — вовремя вносить ежемесячные платежи во избежание просрочки.

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