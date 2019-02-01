Дебетовая Gold
- стоимость обслуживания от 800 до 2 588 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 10 до 46 $
- cash back до 5%
- стоимость обслуживания от 10 до 46 €
- cash back до 5%
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- 5% при покупках в категории "Автозаправки";
- 1% при покупках в остальных категориях;
- макс. 3 000 руб. в месяц
со 2-го года: 0-1 788 руб.; единовременно взимается плата за выпуск в размере 800 руб., далее ежемесячно взимается комиссия за обслуживание 149 руб.; при совершении операций по оплате товаров и услуг на сумму не менее 10 000 руб. плата за обслуживание не взимается
со 2-го года: 0-36 долл.; единовременно взимается плата за выпуск в размере 10 долл., далее ежемесячно взимается комиссия за обслуживание 3 долл.; при совершении операций по оплате товаров и услуг на сумму не менее 10 000 руб. (эквивалент) плата за обслуживание не взимается
со 2-го года: 0-36 евро; единовременно взимается плата за выпуск в размере 10 евро, далее ежемесячно взимается комиссия за обслуживание 3 евро; при совершении операций по оплате товаров и услуг на сумму не менее 10 000 руб. (эквивалент) плата за обслуживание не взимается
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- 2% мин. 250 руб.
- 0% в банкоматах банков группы ВТБ
- 2% мин. 250 руб.
- 0% в ПВН банков группы ВТБ
0%
0%
- 2% мин. 4 долл.
- 0% в банкоматах банков группы ВТБ
- 2% мин. 4 долл.
- 0% в ПВН банков группы ВТБ
0%
0%
- 2% мин. 4 евро
- 0% в банкоматах банков группы ВТБ
- 2% мин. 4 евро
- 0% в ПВН банков группы ВТБ
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. / 1 долл. / 1 евро;
- СМС-информирование - бесплатно;
- смена ПИН-кода - 59 руб.;
- комиссия за конвертацию - 1,5%;
- возможен выбор дизайна карты, стоимость- 599 руб.
- не требуется
- не требуется
- наличие cash back;
- возможно бесплатное обслуживание при выполнении требований банка или требований к обороту;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах и ПВН банков-партнеров;
- бесплатное СМС-информирование
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
- ОГРН
- 1021600000289
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Казань
- Телефоны
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(843) 293-93-93