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Дебетовая Gold

MasterCard Gold — Энергобанк
еще 4 карты
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 800 до 2 588 ₽
  • cash back до 5%
  • начисление процентов на остаток
  • MasterCard Gold — Энергобанк
  • Mastercard Gold — Энергобанк
  • Mastercard Gold — Энергобанк
  • Visa Gold — Энергобанк
  • Visa Gold — Энергобанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Cash Back
от 1 до 5%
  • 5% при покупках в категории "Автозаправки";
  • 1% при покупках в остальных категориях;
  • макс. 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 5%
4% годовых начисляется при сумме свыше 100 000 руб.,6 % годовых - при сумме от 20 000 руб. до 100 000 руб., до 20 000 руб. проценты не начисляются
Выпуск и обслуживание
800 - 2 588 ₽

со 2-го года: 0-1 788 руб.; единовременно взимается плата за выпуск в размере 800 руб., далее ежемесячно взимается комиссия за обслуживание 149 руб.; при совершении операций по оплате товаров и услуг на сумму не менее 10 000 руб. плата за обслуживание не взимается

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 2% мин. 250 руб.
  • 0% в банкоматах банков группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2% мин. 250 руб.
  • 0% в ПВН банков группы ВТБ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. / 1 долл. / 1 евро;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • смена ПИН-кода - 59 руб.;
  • комиссия за конвертацию - 1,5%;
  • возможен выбор дизайна карты, стоимость- 599 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • возможно бесплатное обслуживание при выполнении требований банка или требований к обороту;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах и ПВН банков-партнеров;
  • бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации
01.02.2019 13:28
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 9 городах России
4 171
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»
Адрес
420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
ОГРН
1021600000289
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 16
Банкоматы 18
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Телефоны
(843) 293-93-93