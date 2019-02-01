800 - 2 588 ₽

со 2-го года: 0-1 788 руб.; единовременно взимается плата за выпуск в размере 800 руб., далее ежемесячно взимается комиссия за обслуживание 149 руб.; при совершении операций по оплате товаров и услуг на сумму не менее 10 000 руб. плата за обслуживание не взимается