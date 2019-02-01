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чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay;

Garmin Pay для Visa Бонусы благотворительность

другое МКБ Бонус: начисление бонусных баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать любую покупку от 1 000 руб., совершенную в прошлом месяце из расчета 1 балл = 1 руб., а также направить баллы на благотворительность (в фонд "Арифметика добра"): 250 приветственных баллов за первую покупку по карте;

5% в двух выбранных клиентом категориях: "Кафе и рестораны", "Авто", "Одежда и обувь", "Аптеки", "Развлечения", "ЖКХ" (с 1.01.2019 по 31.03.2019);

1% за покупки в других категориях;

50-300 баллов за операции в МКБ Онлайн мин. сумма списания баллов при компенсации покупки - 1 000 баллов, макс. сумма – 3 000 баллов в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете при среднемесячном остатке от 40 000 руб. в первые 4 месяца (Welcome period), далее от 50 000 руб., проценты начисляются на остаток до 300 000 руб. 6% Выпуск и обслуживание 1 800 ₽ за пакет услуг "Почетный клиент", плата не взимается для пенсионеров, получающих пенсию через банк Выпуск и обслуживание 27 $ 1 800 руб. (эквивалент) за пакет услуг "Почетный клиент", плата не взимается для пенсионеров, получающих пенсию через банк Выпуск и обслуживание 24 € 1 800 руб. (эквивалент) за пакет услуг "Почетный клиент", плата не взимается для пенсионеров, получающих пенсию через банк Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 250 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка);

0% от 3 000 руб. за операцию (макс. 30 000 руб. в месяц) Снятие наличных в ПВН других банков 250 руб. (0% в ПВН ЮниКредит Банка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 5 долл. (0% в банкоматах Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка);

0% от 3 000 руб. за операцию (макс. 30 000 руб. в месяц) (в эквиваленте) Снятие наличных в ПВН других банков 5 долл. (0% в ПВН ЮниКредит Банка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 53 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 5 евро (0% в банкоматах Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка);

0% от 3 000 руб. за операцию (макс. 30 000 руб. в месяц) (в эквиваленте) Снятие наличных в ПВН других банков 5 евро (0% в ПВН ЮниКредит Банка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 48 000 евро в день Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. / 1,8 долл. / 1,8 евро за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

30% скидка на операции в МКБ Онлайн / МКБ Мобайл;

возможен выпуск до 3-х бесплатных карт (1 карта Platinum и 2 карты Gold) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие наличных в устройствах банков-партнеров;

бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток;

бонусная программа Особые ограничения карта выпускается в пакете услуг "Почетный клиент";

бесплатная доставка по Москве и Московской области Дата актуализации 01.02.2019 09:37 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.