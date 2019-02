Справка Banki.ru

Банк был образован на базе Кетовского отделения Агропромбанка СССР в селе Кетово Курганской области в форме общества с ограниченной ответственностью и затем зарегистрирован Центральным Банком Российской Федерации в 1990 году. Учредителями кредитной организации выступили колхозы и совхозы Кетовского района, ставшие впоследствии ее основными клиентами. Финансовое учреждение с января 2005 года является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

На текущий момент владельцами банка являются депутат Курганской областной думы Евгений Кафеев и Марина Кафеева (супруги), совместно контролирующие 26,78% долей общества, Александр и Виктор Захаровы (отец и сын, совместно 19,11%), Евгений и Игорь Плехановы (братья, совместно 18,00%), Михаил Комаров (9,90%), Григорий Таблер (9,54%), Евгений и Тамара Якуничевы (супруги, совместно 3,03%), Юрий и Татьяна Коковины (супруги, совместно 0,80%). 9,68% долей находится на балансе кредитной организации. Оставшаяся доля (3,16%) распределена между миноритариями.

Помимо головного офиса, расположенного в с. Кетово Курганской области, сеть подразделений банка включает в себя две операционные кассы вне кассового узла (г. Курган), три дополнительных офиса (с. Кетово, раб. пос. Варгаши, г. Шадринск), операционный офис в Тюмени и пять кредитно-кассовых офисов в Санкт-Петербурге. Численность персонала банка на 1 апреля 2017 года составляла 89 человек. Кредитная организация не занимается эмиссией собственных пластиковых карт и не имеет собственной сети банкоматов и терминалов.

На текущий момент банк обслуживает свыше 1 350 организаций. В числе своих клиентов банк упоминает СПК «Юбилейный», ООО «Учхоз «Каширинское», ОГУП «Курорты Зауралья», СПК Племзавод «Разлив», ООО «Кетовская агрохимия», ООО «Володин и К», ОАО «Просветский леспромхоз», ООО «Пчелка», «Лесниковское сельпо», ООО «Универсал-5», СПК им. Красина, КФХ Филимоновых, ООО «Тамара», ПРСК «Восход», ИП Артемьева Е. М., ИП Первухина Л. Ю., ООО «Тепловодосети».

Перечень услуг для физических лиц ограничен линейкой вкладов, денежными переводами и арендой сейфовых ячеек. Юридическим лицам банк предлагает РКО, кредиты и банковские гарантии, размещение средств на депозиты, обслуживание внешнеэкономической деятельности.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 7,7% (или 185,5 млн рублей), составив 2,2 млрд рублей на 01.07.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей высоколиквидных активов и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 42,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 40,2% до 42,2%, при этом их номинальный объем сократился на 31,5 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 23,7% до 17,9%, при этом их номинальный объем сократился на 172,5 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 413,9 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 5,1% (или 22,1 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 18,7% и 81,3% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 4 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 19,14% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 70,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 81,8% и 18,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 62,8% до 70,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 52,4 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 12,5% до 11,3%, при этом их номинальный объем сократился на 50 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 16,7% до 10,3%, при этом их номинальный объем сократился на 174,6 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 2,7% до 2,4%, при этом их номинальный объем сократился на 10,7 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 4,1% до 4,3%, при этом их номинальный объем сократился на 2,7 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,6 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 52,4 млн рублей (или 3,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 95,2%. Согласно данным промежуточной отчетности за I квартал 2018 года, основной объем корпоративных ссуд приходится на отрасли оптовой и розничной торговли (30,2%), строительства (29,8%) и сельского хозяйства (17,4%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 63,9%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 8,5% до 7,1%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 28,4%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,1 млрд рублей (136,2% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 250 млн рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 185 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 36,2 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 25,4 млн рублей.

Наблюдательный совет: Евгений Плеханов (председатель), Евгений Якуничев, Евгений Кафеев, Максим Березин, Павел Коробов.

Правление: Евгений Кафеев (председатель), Виктор Захаров, Светлана Шиманова (главный бухгалтер), Владимир Воденников, Ольга Кравцова, Николай Козлов.

