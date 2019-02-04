Обслуживание карты Тип карты

Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Cash Back 1,2% за любые покупки;

7% по сезонным предложениям;

макс. 20 000 руб. в месяц от 1,2 до 7% Использование собственных средств возможно Начисление процентов на остаток средств на счете проценты начисляются на фактический остаток, но размер ставки зависит от минимального остатка в течение месяца: 3,75% годовых при остатке 30 000-200 000 руб. (включительно); 5% годовых - свыше 200 000 руб. от 3,75% до 5% Выпуск и годовое обслуживание 359 - 4 308 ₽ 2 099 руб. в год / 359 руб. в месяц, плата не взимается со 2-го месяца при выполнении одного из условий в предыдущем месяце: мин. среднемесячный остаток от 150 000 руб.;

сумма покупок от 40 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 3,8%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 3,8%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков 3,8%, мин. 300 руб.;

1%, мин. 150 руб. (0% в банкоматах Промсвязьбанка) за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 3,8%, мин. 300 руб.;

1%, мин. 150 руб. (0% в ПВН Промсвязьбанка) за счет собственных средств Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 750 000 руб. в месяц Дополнительная информация выпуск карты Priority Pass, СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

плата за пропуск платежа - 18,25% годовых;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Промсвязьбанка);

скидки по программе "Фора-Бонус" Условия кредитования Размер кредитного лимита от 100 000 до 500 000 ₽ Срок кредита до 60 месяцев Льготный период нет Проценты за кредит 19,5% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты, мин. 300 руб. минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 60 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы предусмотрена возможность бесплатного обслуживания;

высокий процент cash back;

невысокая процентная ставка;

начисление процентов на остаток собственных средств;

бесплатные СМС-информирование и карта Priority Pass Минусы подтверждение дохода только 2-НДФЛ;

отсутствие льготного периода Особые ограничения ежемесячная / ежегодная оплата комиссии за обслуживание по выбору держателя Дата актуализации 04.02.2019 15:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.