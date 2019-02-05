Киви Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
QIWI Visa Plastic
Visa Classic Unembossed «Qiwi кошелек» — Киви Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 149 до 199 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
по желанию клиента выпускается неименная карта или именная с функцией payWave
Выпуск и обслуживание
149 - 199 ₽
149 руб. / 199 руб. (именная карта с payWave);
плата взимается за весь срок действия карты (2 года - неименной, 3 года - именной)
Снятие наличных в банкоматах банка
2% + 50 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
2% + 50 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
2% + 50 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2% + 50 руб.
Дополнительная информация
- карта привязывается к счету Visa QIWI Wallet и в зависимости от уровня пройденной клиентом идентификации устанавливаются максимальный размер платежного лимита и ограничения на расходные операции по карте;
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 2,5% от суммы покупок в рублях в зарубежных магазинах;
- запрос баланса в банкоматах - 13 руб. за операцию;
- услуга доставки карты Почтой России - бесплатно;
- услуга доставки курьерской службой - 300 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая плата за СМС-информирование
Минусы
- нельзя снять наличные без комиссии
Особые ограничения
- карту можно заказать через QIWI-кошелек (доставка Почтой России или курьерской службой) или приобрести ее в пунктах продаж
Дата актуализации
05.02.2019 12:08
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «QIWI Visa Plastic» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Киви Банк»
- Адрес
- 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1
- Сайт
- qiwi.com
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 200-62-25 — единая справочная служба