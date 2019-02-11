Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности технология 3D Secure Выпуск и обслуживание 0 ₽ единовременно за весь срок действия карты Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Лимиты по операциям до 150 000 руб. в течении срока действия карты (30 дней) Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. в месяц;

срок действия карты - 30 дней;

плата за неразрешенный овердрафт - 45% годовых;

конвертация по курсу ЦБ Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание Минусы платное СМС-информирование Особые ограничения снятие наличных по карте не предусмотрено;

карта выпускается сроком на 30 дней Дата актуализации 11.02.2019 13:09 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.