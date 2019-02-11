Россия, предоплаченная карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Виртуальная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
Выпуск и обслуживание
0 ₽
единовременно за весь срок действия карты
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Лимиты по операциям
до 150 000 руб. в течении срока действия карты (30 дней)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
- срок действия карты - 30 дней;
- плата за неразрешенный овердрафт - 45% годовых;
- конвертация по курсу ЦБ
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание
Минусы
- платное СМС-информирование
Особые ограничения
- снятие наличных по карте не предусмотрено;
- карта выпускается сроком на 30 дней
Дата актуализации
11.02.2019 13:09
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 49 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный Банк «Россия»
- Адрес
- 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
- ОГРН
- 1027800000084
- Сайт
- www.abr.ru
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