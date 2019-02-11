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Россия, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Виртуальная

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
Выпуск и обслуживание
0 ₽

единовременно за весь срок действия карты

Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Лимиты по операциям
до 150 000 руб. в течении срока действия карты (30 дней)
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
  • срок действия карты - 30 дней;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 45% годовых;
  • конвертация по курсу ЦБ
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание
Минусы
  • платное СМС-информирование
Особые ограничения
  • снятие наличных по карте не предусмотрено;
  • карта выпускается сроком на 30 дней
Дата актуализации
11.02.2019 13:09
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 49 городах России
11 780
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Справочная информация
АО «Акционерный Банк «Россия»
Адрес
191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
ОГРН
1027800000084
Сайт
www.abr.ru
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Телефоны
8 800 100-11-11 — единая справочная служба