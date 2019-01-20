Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Black Edition Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Cash Back 1% за любые покупки, макс. 5 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете Процент начисляется ежемесячно 5,5% Выпуск и обслуживание 1 000 - 12 000 ₽ со 2-го года: 0-12 000 руб. 1 000 руб. за выпуск карты + 1 000 руб. в месяц за обслуживание, плата не взимается за 1-й месяц и далее при выполнение одного из условий: среднемесячный баланс от 400 000 руб.;

сумма покупок 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров)

0% за первые 3 операции в месяц за рубежом Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб.;

0% за первые 3 операции в месяц за рубежом Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц (в кассе банка ежемесячный лимит не установлен) Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

СМС-информирование - бесплатно;

карта Priority Pass - бесплатно;

экстренные услуги за рубежом (выдача наличных, замена карты) - бесплатно;

страхование выезжающих за рубеж - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы 3 бесплатных снятия в месяц за рубежом;

бесплатные СМС-информирование, страхование и экстренные услуги за рубежом;

cash back и начисление процентов на остаток Минусы наличие комиссия за получение наличных в ПВН банка;

дорогое обслуживание при невыполнении требований бесплатности Дата актуализации 20.01.2019 21:00 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.