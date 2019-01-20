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МТС Деньги Премиум
MasterCard World Black Edition «Деньги Премиум» — МТС Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 1 000 до 12 000 ₽
- cash back 1%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
1%
за любые покупки, макс. 5 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
5,5%
Процент начисляется ежемесячно
Выпуск и обслуживание
1 000 - 12 000 ₽
со 2-го года: 0-12 000 руб.
1 000 руб. за выпуск карты + 1 000 руб. в месяц за обслуживание, плата не взимается за 1-й месяц и далее при выполнение одного из условий:
- среднемесячный баланс от 400 000 руб.;
- сумма покупок 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров)
- 0% за первые 3 операции в месяц за рубежом
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 100 руб.;
- 0% за первые 3 операции в месяц за рубежом
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц (в кассе банка ежемесячный лимит не установлен)
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно;
- карта Priority Pass - бесплатно;
- экстренные услуги за рубежом (выдача наличных, замена карты) - бесплатно;
- страхование выезжающих за рубеж - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- 3 бесплатных снятия в месяц за рубежом;
- бесплатные СМС-информирование, страхование и экстренные услуги за рубежом;
- cash back и начисление процентов на остаток
Минусы
- наличие комиссия за получение наличных в ПВН банка;
- дорогое обслуживание при невыполнении требований бесплатности
Дата актуализации
20.01.2019 21:00
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «МТС Деньги Премиум» в 60 городах России
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Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
- Адрес
- 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
- Сайт
- www.mtsbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт