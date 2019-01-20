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Виртуальная МТС Деньги
Mastercard Virtual «Виртуальная» — МТС Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Virtual
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Лимиты по операциям
макс. сумма одной операции - 15 000 руб., сумма всех операций в месяц - 200 000 руб.
Дополнительная информация
- максимальный платежный лимит карты - 60 000 руб.;
- срок действия карты - 3 года
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
- для платежей с помощью смартфона;
- выпускается в мобильном приложении "МТС Деньги";
- только для абонентов МТС (физических лиц)
Дата актуализации
20.01.2019 22:19
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная МТС Деньги» в 60 городах России
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Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
- Адрес
- 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
- Сайт
- www.mtsbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт