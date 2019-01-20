Вход
МТС Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Виртуальная МТС Деньги

Mastercard Virtual «Виртуальная» — МТС Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты банка с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Virtual
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Лимиты по операциям
макс. сумма одной операции - 15 000 руб., сумма всех операций в месяц - 200 000 руб.
Дополнительная информация
  • максимальный платежный лимит карты - 60 000 руб.;
  • срок действия карты - 3 года
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
  • для платежей с помощью смартфона;
  • выпускается в мобильном приложении "МТС Деньги";
  • только для абонентов МТС (физических лиц)
Дата актуализации
20.01.2019 22:19
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная МТС Деньги» в 60 городах России
1 879
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
Адрес
115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
Сайт
www.mtsbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 14
Банкоматы 51
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт