Обслуживание карты Тип карты Mastercard Virtual Технологические особенности технология 3D Secure

бесконтактные платежи (PayPass) Выпуск и обслуживание 0 ₽ Лимиты по операциям макс. сумма одной операции - 15 000 руб., сумма всех операций в месяц - 200 000 руб. Дополнительная информация максимальный платежный лимит карты - 60 000 руб.;

срок действия карты - 3 года Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Особые ограничения для платежей с помощью смартфона;

выпускается в мобильном приложении "МТС Деньги";

только для абонентов МТС (физических лиц) Дата актуализации 20.01.2019 22:19 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.