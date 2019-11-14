Для того чтобы пользование банковским продуктом было максимально выгодным и удобным, необходимо разобраться в его функционале и преимуществах. Каждый проект предназначен для конкретной цели: кредит для строительства дома или покупки автомобиля, вклад для увеличения собственного капитала, карточный счёт для простоты применения электронных денег и так далее. Дебетовая карта Голд Банка «МБА-Москва» — одно из таких предложений, которое позволит выполнить сразу несколько задач: хранение, трата сумм, экономия, заработок. Помимо этого, названный тарифный план предусматривает дополнительные привилегии для держателей «пластика».

Особенности финансового продукта

На формирование тех или иных плюсов оказывает влияние определённая платёжная система. На сегодняшний день практически весь мир пользуется двумя самыми известными: Виза и Мастер Кард. Они имеют много общих характеристики, например, многонациональная клиентская база или бесконтактная оплата. Но для отбора следует увидеть некоторые различия. Условия дебетовой карты Visa Gold Банка «МБА-Москва» созданы в следующем формате:

Многочисленные скидки, подарки, акции. Этот фактор тесно связан с сотрудничеством различных партнёров, среди которых могут быть магазины, онлайн-сервисы, развлекательные центры.

Подключение страховых программ, которые могут пригодиться в Российской Федерации и за рубежом в экстренных случаях.

Поддержка владельцев такого проекта, как дебетовая карта Виза Голд Банка «МБА-Москва», в круглосуточном режиме (перевыпуск карточки, выплата наличных, получение справочной информации и так далее).

Приобретение членства в Международной ассоциации авиапассажиров, предоставляющей скидки на авиабилеты, номера в отелях, прокат транспорта.

Оснований для выбора второй системы также много. Преимущества дебетовой Мастер Карт Голд Банка «МБА-Москва» распространяются на жителей всех стран. Здесь к плюсам стоит отнести повышенную безопасность при оплате товаров в интернет-магазинах, быструю медицинскую помощь, большое количество банкоматов, принимающих такую карточку, льготное обслуживание в ресторанах, барах, театрах, клубах, отелях и так далее.

Где найти информацию

Условия дебетовой карты Mastercard Gold Банка «МБА-Москва» «выдаются» не только на официальном источнике, но на информационном портале banki.ru. Здесь для комфортного просмотра и поиска были разработаны и размещены полезные разделы, интересные рубрики и расширенные инструменты.

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