Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 5 000 рублей; в течение 91 дня со дня открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях при нахождении средств во вкладе более половины срока - в размере 1/2 первоначальной ставки Автопролонгация возможна Дата актуализации 13.02.2019 15:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.