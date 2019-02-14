Состоятельный новый
Кузнецкий,
Кузнецкий вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
от 367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
102 519 ₽
Ставка
6,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|555 дней
|777 дней
|1097 дней
|от 200 000 ₽
|6
|6,25
|5
|4,75
|от 500 000 ₽
|6,25
|6,5
|5,25
|5
|от 1 000 000 ₽
|6,5
|6,75
|5,5
|5,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
5 000 рублей; в течение 91 дня со дня открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при нахождении средств во вкладе более половины срока - в размере 1/2 первоначальной ставки
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 15:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Состоятельный новый» в 13 городах России
4 585
Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
- Адрес
- 440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
- ОГРН
- 1125800000094
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пенза
- Телефоны
-
8 800 100-64-10 — единая справочная служба(8412) 45-02-67
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