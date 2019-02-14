Мой мобильный
Урал ФД,
Урал ФД вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,60%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
80 643 ₽
Ставка
5,6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|366 дней
|от 10 000 ₽
|5
|5,2
|5,4
|от 1 400 000 ₽
|5,2
|5,4
|5,6
|91 день
|181 день
|366 дней
|от 300 $
|0,1
|0,3
|1
|от 50 000 $
|0,1
|0,3
|1
|91 день
|181 день
|366 дней
|от 300 €
|0,01
|0,03
|0,1
|от 50 000 €
|0,01
|0,03
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей, 30 долларов/евро
- Частичное снятие
-
возможно
при уменьшении суммы вклада устанавливается процентная ставка, соответствующая новому суммовому диапазону
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за полный месяцы сохраняются
- Увеличение ставки
-
возможно
при увеличении суммы или при других условиях
через интернет-банк +0,25% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 21.01.2019 12:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мой мобильный» в 9 городах России
6 332
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
- Адрес
- 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
- ОГРН
- 1025900000048
- Сайт
- www.uralfd.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пермь
- Телефоны
-
8 800 100-10-40 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
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-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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