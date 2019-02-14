Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей, 30 долларов/евро Частичное снятие возможно при уменьшении суммы вклада устанавливается процентная ставка, соответствующая новому суммовому диапазону Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях проценты за полный месяцы сохраняются Увеличение ставки возможно при увеличении суммы или при других условиях через интернет-банк +0,25% годовых Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 21.01.2019 12:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.