Вход

Мой мобильный

Урал ФД,

Урал ФД вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,60%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
80 643
Ставка
5,6%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 366 дней
от 10 000 ₽ 5 5,2 5,4
от 1 400 000 ₽ 5,2 5,4 5,6
91 день 181 день 366 дней
от 300 $ 0,1 0,3 1
от 50 000 $ 0,1 0,3 1
91 день 181 день 366 дней
от 300 € 0,01 0,03 0,1
от 50 000 € 0,01 0,03 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей, 30 долларов/евро

Частичное снятие
возможно

при уменьшении суммы вклада устанавливается процентная ставка, соответствующая новому суммовому диапазону

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты за полный месяцы сохраняются

Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы или при других условиях

через интернет-банк +0,25% годовых

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
21.01.2019 12:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мой мобильный» в 9 городах России
6 332
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Адрес
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
ОГРН
1025900000048
Сайт
www.uralfd.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пермь
Отделения 9
Банкоматы 45
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-10-40 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Мой прибыльный 8 100 000 ₽ Посмотреть
Мой актив 7,5 100 000 ₽ Посмотреть
Мой перспективный 7 100 000 ₽ Посмотреть
Забота 6,75 10 000 ₽ Посмотреть
Мой капитал 6,5 10 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще