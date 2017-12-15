На ваши вопросы отвечает эксперт КБ «Восточный»

Здравствуйте!

Благодарим за Ваш вопрос.

Нерезиденты РФ, находящемуся в России, имеют возможность открыть счёт и получить дебетовую карту в большинстве банков РФ. В основном, процедура оформления счёта и дебетовой карты во всех банках одинаковая: необходимо подготовить пакет документов и прийти лично в отделение выбранного Вами банка.

Для оформления заявления на открытие счета и оформления дебетовой карты в нашем Банке нерезидентам РФ потребуются следующие документы:

1. Если нерезидент РФ прибывает на территорию РФ менее чем на 90 дней, тогда необходимо предоставить:

— паспорт иностранного гражданина (обязательный документ);

— миграционная карта.

2. Если нерезидент РФ прибывает на территорию РФ более чем на 90 дней, тогда необходимо предоставить:

— паспорт иностранного гражданина (обязательный документ);

— разрешение на временное проживание (если у нерезидент РФ нет «Разрешение на проживание», то тогда предоставляет «Патент» и/или «Разрешение на работу»);

— миграционная карта.

Безусловно, перед посещением выбранного вами банка имеет смысл туда позвонить и удостовериться, что интересующий Вас тарифный план оформляется нерезидентам.

В нашем банке все дебетовые тарифные планы доступны для оформления нерезидентам. Смело приходите в любое отделение «Восточного», открывайте счёт и оформляйте дебетовую карту. Наши дебетовые карты можно использовать для перевода денег за границу. Перевод можно осуществить через сайты наших партнеров АО КБ «Юнистрим» и «Золотая Корона — Денежные переводы». Для отправки перевода необходимо знать данные отправителя, данные получателя перевода, сумму перевода и страну получения.

С уважением,