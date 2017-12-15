На ваши вопросы отвечает эксперт КБ «Восточный»

|Вопрос:
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Положена ли,при вкладе VIP вклад на 12 месяцев от 1000000 до 3000000 рублей,бесплатная дебетовая карта Visa Platinum?
|Ответ:
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Здравствуйте!
При сумме вкалада от 1 млн.руб не взимается плата за изготовление карты VISA Platinum. Подробные условия программы Вы можете уточнить по телефону информационной службы 8-800-100-7-100.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день! На сайте banki.ru приведена следующая информация:
|Ответ:
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Здравствуйте!
Плата в размере 700 рублей за оформление карты VISA Classic не взимается при соблюдении следующих условий:
— при оформлении основной карты VISA Instant Issue;
— при поддержании в течение 3-х календарных месяцев (включая календарный месяц, в котором заключен договор на выпуск карты) минимального неснижаемого остатка по счету карты VISA Instant Issue — не менее 30 000 руб;
С уважением,
|Вопрос:
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Дебетовая карта Всё сразу
|Ответ:
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Добрый день!
Благодарим Вас за вопрос.
К сожалению, мы не сможем предоставить информацию по тарифам карты другого банка.
Рекомендуем уточнить информацию по данному вопросу в ветке РайффайзенБанк.
Хотим обратить внимание, что Вы можете подать заявку на оформление дебетовой карты нашего Банка, с условиями по которой Вы можете ознакомиться на сайте https://www.vostbank.ru/client/debit-card/n1/.
Подать заявку Вы также можете дистанционно прямо на сайте Банка.
С уважением,
|Вопрос:
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Здраствуйте, интересует дебетовая карта с минимальным процентом обналичивания в других банках или 0, желательно банк с высоким курсом конвертации.
|Ответ:
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Здравствуйте! С учетом Ваших пожеланий можем предложить Вам дебетовую карту № 1. Плата за снятие наличных в банкоматах других банков не взимается, при условии снятия суммы свыше 3000 рублей. Более подробно ознакомиться с данным тарифом Вы можете на сайте Банка https://www.vostbank.ru/client/debit-card/n1/.
С уважаением,
|Вопрос:
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Владимир,добрый вечер.Вопрос касается непосредственно Вашего банка.Не сторонник жалоб,но наболело.Открыл вклад Рождественский ВИП в отделении Вашего банка в Балашихе.Это было 18.11.2017.Не буду описывать некомпетентность сотрудницы данного отделения,скажу лишь,что для исправления её ошибок мне пришлось вторично посещать банк.Спасибо,всё исправили.Но на этом недоразумения не закончились.Теперь не могу получить выпускаемую к данному вкладу дебетовую карту Виза Платинум.Я понимаю,что приставка ВИП чисто номинальная,но хотелось бы за свои деньги получить хотя бы минимальный набор услуг.Как быть?Спасибо.
|Ответ:
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Добрый день!
По вашему запросу нужно предметно разобраться. Прошу Вас направить данные для Вашей идентификации, как Клиента Банка с описанием ситуации на наш адрес электронной почты kachestvu_da@vostbank.ru.
С уважением,
|Вопрос:
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Владимир, поясните пожалуйста: операторы онлайн-чата мобильного приложения Восточного имеют ли доступ к истории предыдущих обращений (на стороне клиента история отображается)? У вас как-то по-особенному написан софт или инструкции операторов какие-то уникальные? По опыту (а я пользуюсь услугами полутора десятков банков и трех мобильных операторов), ссылаются на отсутствие доступа к логам и просят по нескольку раз повторять суть проблемы в чате как раз в тех организациях, где клиентоориентированность — пустой звук. Еще раз: я осознаю разницу между необходимостью уточнить, например, какие-то конкретные данные запроса (номер карты, сумму операции и пр.) и «описать о чем речь идет вааще». В частности, разозлил эпизод, описанный мной в Народном Рейтинге. Я понимаю, что девочка в чате долбит по инструкции, и не лично она подключает/отключает услуги. Перефразируя анекдот, «я всего только два дня клиент Восточного, а уже так, Вас, банкиров, ненавижу!»))
|Ответ:
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Здравствуйте!
На стороне Банка история обращений сохраняется, также стандартами обслуживания заложен поиск предыдущих вопросов Клиента. Для проверки корректности действия сотрудника, просим Вас направить на наш адрес электронной почты kachestvu_da@vostbank.ru дату и время обращения в чат, а также ссылку на данный отзыв.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Здравствуйте!
Начисление платы за обслуживание счета зависит от Вашего тарифного плана. Для закрытия счета Вам необходимо заполнить заявление установленного образца в офисе Банка, либо направить его дистанционным способом на наш адрес электронной почты kachestvu_da@vostbank.ru.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день,
|Ответ:
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Добрый день!
Благодарим Вас за вопрос.
К сожалению, мы не сможем прокомментировать Вашу ситуацию по дистанционному оформлению карты другого банка.
В части технической поддержки рекомендуем уточнить информацию по данному вопросу в ветке Тинькофф Банка.
Хотим обратить внимание, что Вы можете подать заявку на оформление дебетовой карты нашего Банка, с условиями по которой Вы можете ознакомиться на сайте https://www.vostbank.ru/client/debit-card/n1/.
Подать заявку Вы также можете дистанционно прямо на сайте Банка.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Здравствуйте!
Отвечу без ссылок на конкретные банки:
1. В соответствии со статьёй 136 ТК РФ, работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. Что это значит на практике? Вы вправе выбрать банк, куда будет начисляться ваша зарплата. Для того, чтобы воспользоваться этим правом, заполните заявление и подайте его, как минимум, за пять рабочих дней до зарплаты. Работодатель ваше заявление обязан отработать (как трудовая инспекция отрабатывает отказы работодателя — можете почитать здесь).
2. Никакой «халявы». Для банка «зарплатные» клиенты ценны. Вы будете держать деньги на текущем банковском счёте, как-то их тратить — всё это (в том или ином виде) коммерчески выгодно банку. Кроме того, видя регулярные перечисления вашей зарплаты, банк сможет оценить вашу кредитоспособность и сможет предложить вам индивидуальные условия по кредиту.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте. Имеет ли право открыть счет в каком-либо банке РФ нерезидент. Если да, то что необходимо для открытия счета и можно ли этот счет привязать к какой-либо банковской карте для перевода денег со счета за границу?
|Ответ:
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Здравствуйте!
Благодарим за Ваш вопрос.
Нерезиденты РФ, находящемуся в России, имеют возможность открыть счёт и получить дебетовую карту в большинстве банков РФ. В основном, процедура оформления счёта и дебетовой карты во всех банках одинаковая: необходимо подготовить пакет документов и прийти лично в отделение выбранного Вами банка.
Для оформления заявления на открытие счета и оформления дебетовой карты в нашем Банке нерезидентам РФ потребуются следующие документы:
1. Если нерезидент РФ прибывает на территорию РФ менее чем на 90 дней, тогда необходимо предоставить:
— паспорт иностранного гражданина (обязательный документ);
— миграционная карта.
2. Если нерезидент РФ прибывает на территорию РФ более чем на 90 дней, тогда необходимо предоставить:
— паспорт иностранного гражданина (обязательный документ);
— разрешение на временное проживание (если у нерезидент РФ нет «Разрешение на проживание», то тогда предоставляет «Патент» и/или «Разрешение на работу»);
— миграционная карта.
Безусловно, перед посещением выбранного вами банка имеет смысл туда позвонить и удостовериться, что интересующий Вас тарифный план оформляется нерезидентам.
В нашем банке все дебетовые тарифные планы доступны для оформления нерезидентам. Смело приходите в любое отделение «Восточного», открывайте счёт и оформляйте дебетовую карту. Наши дебетовые карты можно использовать для перевода денег за границу. Перевод можно осуществить через сайты наших партнеров АО КБ «Юнистрим» и «Золотая Корона — Денежные переводы». Для отправки перевода необходимо знать данные отправителя, данные получателя перевода, сумму перевода и страну получения.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Здравствуйте!
Благодарим за Ваш вопрос.
Тарифы по переводам на карты сторонних Банков идентичны по всем тарифным планам по дебетовым картам. Подробнее с тарифами можете ознакомится на сайте Банка в разделе «Онлайн-сервисы». Без посещения офиса Банка Вы можете оформить дебетовую Карту № 1 на сайте Банка https://www.vostbank.ru/ в разделе «Дебетовые карты» , либо по звонку в контакт-центр 8 800 100 7100.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте! Мне не совсем понятна ваша формулировка по начислению процентов на остаток средств на счете: 7,5% годовых с 31-го дня, если за предыдущие 30 дней средства со счета не снимались. Имеется ввиду только снятие наличных средств или любые платежи с помощью карты?
|Ответ:
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Здравствуйте!
Благодарим Вас за вопрос.
В рамках тарифного плана «Карта № 1» ограничений по количеству дней, на которые Вы ссылаетесь в Вашем вопросе, не предусмотрено. Дополнительно Вы можете получить плюс 0,5% на остаток при условии, если на карту перечисляете заработную плату и/или пенсию. Более подробно с тарифами «Карты № 1» можете ознакомиться на сайте Банка https://www.vostbank.ru/ в разделе «Дебетовые карты».
С уважением,
|Вопрос:
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Есть ли в этом банке бесплатные карты?
|Ответ:
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Здравствуйте!
Благодарим Вас за вопрос.
Предусмотрен выпуск бесплатной карты по тарифному плану «Классический». Более подробно с тарифами можете ознакомиться на сайте Банка https://www.vostbank.ru/ в разделе «Тарифы».
С уважением,
|Вопрос:
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По условиям Карты № 1 можно получить кэшбэк в Москве в магазинах Перекрёстке, пятёрочка и т. д. А в Московской области в этих же магазинах но только в Балашихе и Электросталь. Вопрос: а вдругих городах Московской области кэшбэк не предусмотрен?
|Ответ:
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Благодарю за Ваш вопрос.
В указанном списке предоставлен перечень продуктовых и продовольственных магазинов по которым Банк предоставляет повышенный CashBack — 1,5%. По оплате покупок в магазинах, не указанных в данном списке, предоставляется CashBack в размере 1%.
С уважением,
|Вопрос:
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А мне можно карту? Живу на Камчатке.
|Ответ:
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Благодарю за Ваш вопрос.
Заявку на получение карты возможно подать в отделении Банка, на сайте Банка https://www.vostbank.ru/client/debit-card/ или по номеру информационной службы Банка 8-800-100-7-100. Однако перед подачей заявки необходимо проверить входит ли Ваш населенный пункт в зону обслуживания Банка. Для уточнения данной информации Вы можете обратиться по номеру информационной службы, указанному выше.
С уважением,
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