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Инвестбанк: Горячая линия

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На ваши вопросы отвечает эксперт Инвестбанка

Ольга Некрасова
Ольга Некрасова
руководитель центра дистанционного обслуживания клиентов АКБ «Инвестбанк» (ОАО)
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
категории вопросов
все разное 156 о банке 137 вклады 104 потребительские кредиты 79 кредитные карты 54 ипотека 24 автокредиты 5
Вопрос:

Ольга, здравствуйте!

У меня открыт расчётный счёт ИП в Инвестбанке.

Правильно ли я понимаю, что в связи с отзывом лицензии его обслуживание приостанавливается?

Если да, то каким образом я смогу получить лежащие на счету средства?

постоянный адрес
silnee (Москва) 13.12.2013 11:11
Ответ:

Уважаемый клиент!

Вынуждены сообщить, что приказом Банка России от 13.12.2013 у АКБ «Инвестбанк» (ОАО) была отозвана лицензия на осуществление банковских операций с 13.12.2013.Информацию о порядке получения средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно получить в Агентстве по страхованию вкладов: на сайте http://www.asv.org.ru и по номеру горячей линии 8 800 200-08-05

Ольга Некрасова
Вопрос:

Назовите, пожалуйста пару-тройку должников ИнвестБанка в Самаре

постоянный адрес
missis.kev (Самара) 13.12.2013 09:37
Ответ:

Уважаемый missis.kev!

Информация о клиентах Банка является конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам.

Спасибо за понимание.

Ольга Некрасова
Вопрос:

Могу ли я забрать вклад

постоянный адрес
аво (Москва) 13.12.2013 09:36
Ответ:

Уважаемый клиент!

Вынуждены сообщить, что приказом Банка России от 13.12.2013 у АКБ «Инвестбанк» (ОАО) была отозвана лицензия на осуществление банковских операций с 13.12.2013.

Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику — физическому лицу в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая причитающиеся на дату отзыва лицензии проценты по вкладам (счетам), но в совокупности не более 700 тысяч рублей.

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте Агентства по страхованию вкладов: http://www.asv.org.ru/.

С ответами на наиболее часто задаваемые вопросы можете ознакомиться по ссылке: http://www.asv.org.ru/insurance/insurance_cases/1078/305681/.

Спасибо за обращение!

Ольга Некрасова
Вопрос:

Могу ли я получить деньги по депозитному вкладу, оформленному в Калининградском филиале Инвестбанка в январе 2013 года, в Санкт-Петербургском филиале Инвестбанка

постоянный адрес
marina58 (Калининград) 12.12.2013 23:37
Ответ:

Уважаемый клиент!

Вынуждены сообщить, что приказом Банка России от 13.12.2013 у АКБ «Инвестбанк» (ОАО) была отозвана лицензия на осуществление банковских операций с 13.12.2013.

Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику — физическому лицу в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая причитающиеся на дату отзыва лицензии проценты по вкладам (счетам), но в совокупности не более 700 тысяч рублей.

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте Агентства по страхованию вкладов: http://www.asv.org.ru/.

С ответами на наиболее часто задаваемые вопросы можете ознакомиться по ссылке: http://www.asv.org.ru/insurance/insurance_cases/1078/305681/.

Спасибо за обращение!

Ольга Некрасова
Вопрос:

3 дня не проходят деньги. Со счета списаны — что делать?

постоянный адрес
ale9 (Королев) 12.12.2013 21:36
Ответ:

Уважаемый клиент!

Вынуждены сообщить, что приказом Банка России от 13.12.2013 у АКБ «Инвестбанк» (ОАО) была отозвана лицензия на осуществление банковских операций с 13.12.2013.

В связи с этим в настоящее время приостановлены все банковские операции.

Рекомендуем Вам обратиться позднее по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 70 71 для получения информации.

Благодарим за обращение.

Ольга Некрасова
Вопрос:

ЗДРАВСТВУЙТЕ.Я ПОНЯЛ ЧТО БАНК НАКРЫЛСЯ МЕДНЫМ ТАЗИКОМ.У МЕНЯ ВОПРОС.МОИ СУММИРОВАННЫЕ ВКЛАДЫ ПРЕВЫШАЮТ 1МЛН РУБЛЕЙ.ЧТО С НИМИ БУДЕТ СПАСИБО.

постоянный адрес
ru39 (КАЛИНИНГРАД) 12.12.2013 21:21
Ответ:

Уважаемый клиент!

Вынуждены сообщить, что приказом Банка России от 13.12.2013 у АКБ «Инвестбанк» (ОАО) была отозвана лицензия на осуществление банковских операций с 13.12.2013.

Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику — физическому лицу в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая причитающиеся на дату отзыва лицензии проценты по вкладам (счетам), но в совокупности не более 700 тысяч рублей.

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте Агентства по страхованию вкладов: http://www.asv.org.ru/.

С ответами на наиболее часто задаваемые вопросы можете ознакомиться по ссылке: http://www.asv.org.ru/insurance/insurance_cases/1078/305681/.

Спасибо за обращение!

Ольга Некрасова
Вопрос:

10.12.2013 года были сделаны платежи по налогам и другим хозоперациям.
12.12.2013 года в 15.50 до сих пор деньги до места назначения не дошли. С расчетного счета деньги списаны.Что происходит с платежами? По телефону информацию не дают. В самом банке тоже вразумительного ответа не дают.

постоянный адрес
pugac090870 (Воронеж) 12.12.2013 15:54
Ответ:

Уважаемый клиент!

Для проведения служебного расследования просим Вас сообщить письмом на адрес claim@investbank.ru следующие данные:
-наименование Вашей организации;
-номер Вашего счета.

Заранее благодарим за информацию.

Ольга Некрасова
Вопрос:

меня заинтересовал вклад «Инвес Зима» сроком на 3 месяца. Будут ли приниматься вклады до 31.12.2013г?

постоянный адрес
Виктор Щукин (Москва) 12.12.2013 15:30
Ответ:

Уважаемый Виктор !


В настоящее время АКБ «Инвестбанк» (ОАО) принимает денежные средства во вклад «ИнвестЗима» до 15.12.2013 г (включительно). В случае принятия Банком решения о продлении приема денежных средств в данный вид вклада, информация будет размещена на официальном сайте Банка: http://www.investbank.ru/persons/deposit/.
Будем рады видеть Вас в числе клиентов нашего Банка!


Благодарим за обращение!
 

Ольга Некрасова
Вопрос:

Что происходит с Инвестбанком? Платежи не уходят, в том числе и налоговые. Деньги снять нельзя? На телефонные звонки сотрудники банка не отвечают. Банк лопнул?

постоянный адрес
a65 (Калининград) 12.12.2013 11:57
Ответ:

Уважаемый клиент!

Для проведения служебного расследования просим Вас сообщить письмом на адрес claim@investbank.ru следующие данные:
-наименование Вашей организации;
-номер Вашего счета.

Заранее благодарим за информацию.
 

Ольга Некрасова
Вопрос:

Здравствуйте. с 09.12.2013 по 11.12.2013 не проходят платежи по р\с, подскажите, это исправится?

постоянный адрес
lesik far (Воронеж) 11.12.2013 18:45
Ответ:

Уважаемый клиент!

Для проведения служебного расследования просим Вас сообщить письмом на адрес claim@investbank.ru следующие данные:
-наименование Вашей организации;
-номер Вашего счета.

Заранее благодарим за информацию.
 

Ольга Некрасова
Вопрос:

С моей карты ВИЗА снимают плату за овердрафт! Пардон — деньги на карте есть постоянно! Карта дебетовая. Это что — тихое воровство? Посмотрел коменты — оказалось я не одинок! Девушка из Тюмени завалила все инстанции письмами!

постоянный адрес
katerina2002 (Астрахань) 07.12.2013 21:12
Ответ:

Уважаемый клиент!

Для проведения служебного расследования просим Вас сообщить письмом на адрес claim@investbank.ru полностью Ваши ФИО.

Заранее благодарим за информацию.
 

Ольга Некрасова
Вопрос:

Добрый день!
Сколько дней даётся после заключения договора вклада на его пополнение безналичным переводом?
Смогу я заключить на этой неделе (6.12) договор вклада «ИнвестЗима», а перевести деньги в понедельник 9.12 ? Не потеряются проценты?

постоянный адрес
openid.yandex.ru/sergey.spol (Москва) 04.12.2013 11:10
Ответ:

Уважаемый клиент!

Согласно условиям депозита «ИнвестЗима», зачисление полной суммы вклада, поступившей в безналичном порядке, осуществляется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания договора банковского вклада. Таким образом, подписав договор 6 декабря 2013 года, Вам необходимо будет обеспечить поступление денежных средств во вклад не позднее 10 декабря 2013 года.

Спасибо за обращение!

Ольга Некрасова
Вопрос:

Прошу не проводить расследований, просто сообщите, пожалуйста, имею ли я право получить выписку по доверенности.

постоянный адрес
ggg444 (Калининград) 04.12.2013 08:23
Ответ:

Уважаемый клиент!

Перечень операций, которые возможно осуществлять по доверенности полностью зависит от того, какие именно полномочия доверенного лица указаны в конкретной доверенности.
Согласно абз. 2 п. 3 ст. 185 ГК РФ и порядку, действующему в Банке, клиент вправе предоставить самостоятельно в Банк доверенность, составленную в простой письменной форме со следующим перечнем полномочий:

  • получение представителем гражданина его вклада в банке,
  • внесение денежных средств на его счет по вкладу,
  • совершение операций по его банковскому счету, в том числе получение денежных средств с его банковского счета.

Такие полномочия как получение документов, заключение/расторжение договоров, открытие/закрытие вкладов в перечень, установленный указанной статьей не входят.
При необходимости предоставления доверенному лицу более широкого круга полномочий клиент или его представитель предоставляет в банк нотариально удостоверенную доверенность, содержащую полный перечень доверяемых операций.
Таким образом, выписку по вкладному счету Вы, как доверенное лицо, сможете получать на основании нотариально удостоверенной доверенности, в которой обязательно будут прописаны соответствующие полномочия.

Обращаем Ваше внимание, вкладчик может подключить услугу удаленного управления счетами и в дальнейшем получать необходимую информацию по счету в личном кабинете системы «Инвестбанк-Онлайн», не совершая визита в офис Банка.

Благодарим Вас за обращение!

Ольга Некрасова
Вопрос:

Хочу дополнить, чтобы прояснить ситуацию. По текущему вкладу выписку я пока не запрашивала, а в мае месяце пришлось приводить в банк маму, т. к. возникли вопросы по предыдущему вкладу и выписка была нужна, но мне сказали, что ее выдадут только маме, пояснив, что подобная доверенность права на получении выписки не дает.

постоянный адрес
ggg444 (Калининград) 04.12.2013 08:02
Ответ:

Уважаемый клиент!

Ответ на Ваш вопрос размещен выше.

Ольга Некрасова
Вопрос:

А почему на сайте вашего банка нет информации о вкладе «Привилегия»?

постоянный адрес
greengo (Рязань) 03.12.2013 18:57
Ответ:

Уважаемый greengo!

Вклад «Привилегия» был введен как специальное предложение для действующих клиентов АКБ «Инвестбанк» (ОАО). В ближайшее время информация о депозите будет размещена на сайте Банка, а в настоящий момент подробную информацию о данном предложении Вы можете получить, обратившись по бесплатному круглосуточному номеру горячей линии 8 800 200 70 71.

Благодарим за обращение!
 

Ольга Некрасова

Горячая линия с 17.07.2008 просмотрена 560 281 раз