На ваши вопросы отвечает эксперт Инвестбанка

Уважаемый клиент!

Вынуждены сообщить, что приказом Банка России от 13.12.2013 у АКБ «Инвестбанк» (ОАО) была отозвана лицензия на осуществление банковских операций с 13.12.2013.

Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику — физическому лицу в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая причитающиеся на дату отзыва лицензии проценты по вкладам (счетам), но в совокупности не более 700 тысяч рублей.

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте Агентства по страхованию вкладов: http://www.asv.org.ru/ .

С ответами на наиболее часто задаваемые вопросы можете ознакомиться по ссылке: http://www.asv.org.ru/insurance/insurance_cases/1078/305681/ .

Спасибо за обращение!