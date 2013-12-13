На ваши вопросы отвечает эксперт Инвестбанка

|Вопрос:
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Ольга, здравствуйте!
|Ответ:
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Уважаемый клиент!
Вынуждены сообщить, что приказом Банка России от 13.12.2013 у АКБ «Инвестбанк» (ОАО) была отозвана лицензия на осуществление банковских операций с 13.12.2013.Информацию о порядке получения средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно получить в Агентстве по страхованию вкладов: на сайте http://www.asv.org.ru и по номеру горячей линии 8 800 200-08-05
|Вопрос:
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Назовите, пожалуйста пару-тройку должников ИнвестБанка в Самаре
|Ответ:
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Уважаемый missis.kev!
Информация о клиентах Банка является конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам.
Спасибо за понимание.
|Вопрос:
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Могу ли я забрать вклад
|Ответ:
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Уважаемый клиент!
Вынуждены сообщить, что приказом Банка России от 13.12.2013 у АКБ «Инвестбанк» (ОАО) была отозвана лицензия на осуществление банковских операций с 13.12.2013.
Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику — физическому лицу в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая причитающиеся на дату отзыва лицензии проценты по вкладам (счетам), но в совокупности не более 700 тысяч рублей.
С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте Агентства по страхованию вкладов: http://www.asv.org.ru/.
С ответами на наиболее часто задаваемые вопросы можете ознакомиться по ссылке: http://www.asv.org.ru/insurance/insurance_cases/1078/305681/.
Спасибо за обращение!
|Вопрос:
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Могу ли я получить деньги по депозитному вкладу, оформленному в Калининградском филиале Инвестбанка в январе 2013 года, в Санкт-Петербургском филиале Инвестбанка
|Ответ:
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Уважаемый клиент!
Вынуждены сообщить, что приказом Банка России от 13.12.2013 у АКБ «Инвестбанк» (ОАО) была отозвана лицензия на осуществление банковских операций с 13.12.2013.
Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику — физическому лицу в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая причитающиеся на дату отзыва лицензии проценты по вкладам (счетам), но в совокупности не более 700 тысяч рублей.
С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте Агентства по страхованию вкладов: http://www.asv.org.ru/.
С ответами на наиболее часто задаваемые вопросы можете ознакомиться по ссылке: http://www.asv.org.ru/insurance/insurance_cases/1078/305681/.
Спасибо за обращение!
|Вопрос:
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3 дня не проходят деньги. Со счета списаны — что делать?
|Ответ:
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Уважаемый клиент!
Вынуждены сообщить, что приказом Банка России от 13.12.2013 у АКБ «Инвестбанк» (ОАО) была отозвана лицензия на осуществление банковских операций с 13.12.2013.
В связи с этим в настоящее время приостановлены все банковские операции.
Рекомендуем Вам обратиться позднее по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 70 71 для получения информации.
Благодарим за обращение.
|Вопрос:
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ЗДРАВСТВУЙТЕ.Я ПОНЯЛ ЧТО БАНК НАКРЫЛСЯ МЕДНЫМ ТАЗИКОМ.У МЕНЯ ВОПРОС.МОИ СУММИРОВАННЫЕ ВКЛАДЫ ПРЕВЫШАЮТ 1МЛН РУБЛЕЙ.ЧТО С НИМИ БУДЕТ СПАСИБО.
|Ответ:
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Уважаемый клиент!
Вынуждены сообщить, что приказом Банка России от 13.12.2013 у АКБ «Инвестбанк» (ОАО) была отозвана лицензия на осуществление банковских операций с 13.12.2013.
Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику — физическому лицу в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая причитающиеся на дату отзыва лицензии проценты по вкладам (счетам), но в совокупности не более 700 тысяч рублей.
С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте Агентства по страхованию вкладов: http://www.asv.org.ru/.
С ответами на наиболее часто задаваемые вопросы можете ознакомиться по ссылке: http://www.asv.org.ru/insurance/insurance_cases/1078/305681/.
Спасибо за обращение!
|Вопрос:
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10.12.2013 года были сделаны платежи по налогам и другим хозоперациям.
|Ответ:
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Уважаемый клиент!
|Вопрос:
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меня заинтересовал вклад «Инвес Зима» сроком на 3 месяца. Будут ли приниматься вклады до 31.12.2013г?
|Ответ:
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Уважаемый Виктор !
|Вопрос:
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Что происходит с Инвестбанком? Платежи не уходят, в том числе и налоговые. Деньги снять нельзя? На телефонные звонки сотрудники банка не отвечают. Банк лопнул?
|Ответ:
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Уважаемый клиент!
|Вопрос:
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Здравствуйте. с 09.12.2013 по 11.12.2013 не проходят платежи по р\с, подскажите, это исправится?
|Ответ:
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Уважаемый клиент!
|Вопрос:
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С моей карты ВИЗА снимают плату за овердрафт! Пардон — деньги на карте есть постоянно! Карта дебетовая. Это что — тихое воровство? Посмотрел коменты — оказалось я не одинок! Девушка из Тюмени завалила все инстанции письмами!
|Ответ:
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Уважаемый клиент!
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Уважаемый клиент!
|Вопрос:
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Прошу не проводить расследований, просто сообщите, пожалуйста, имею ли я право получить выписку по доверенности.
|Ответ:
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Уважаемый клиент!
Такие полномочия как получение документов, заключение/расторжение договоров, открытие/закрытие вкладов в перечень, установленный указанной статьей не входят.
|Вопрос:
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Хочу дополнить, чтобы прояснить ситуацию. По текущему вкладу выписку я пока не запрашивала, а в мае месяце пришлось приводить в банк маму, т. к. возникли вопросы по предыдущему вкладу и выписка была нужна, но мне сказали, что ее выдадут только маме, пояснив, что подобная доверенность права на получении выписки не дает.
|Ответ:
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Уважаемый клиент!
Ответ на Ваш вопрос размещен выше.
|Вопрос:
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А почему на сайте вашего банка нет информации о вкладе «Привилегия»?
|Ответ:
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Уважаемый greengo!
Горячая линия с 17.07.2008 просмотрена 560 281 раз