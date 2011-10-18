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Залогатор, микрозаём

Автозайм

Основные характеристики
  • ставка от 0,12% в день
  • сумма от 50 000 до 3 000 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • форма выдачи: наличными (в офисе, на дому), банковский счет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 50 000 до 3 000 000 рублей
Ставка
  • от 0,12 до 0,25% в день
Срок
  • от 91 до 1094 дней
Обеспечение
  • залог транспортного средства

категории "В", "С", "Д", транспортное средство остается у заемщика
Дата актуализации 11.05.2019 12:46

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
Возраст заемщика
от 21 до 70 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • временная на территории государства
Документы
  • паспорт
  • ПТС (паспорт транспортного ср-ва)
  • свидетельство о регистрации транспортного ср-ва
  • водительское удостоверение

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • наличными (в офисе, на дому)
  • банковский счет
Погашение
Порядок погашения
  • дифференцированные платежи

по заявлению заемщика предоставляются "Кредитные каникулы: в течение 1 месяца за 1 год возможно погашение только начисленных процентов
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

неустойка в размере 20% годовых от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • офис компании
  • онлайн платеж картой

Микрозайм Автозайм

Процентная ставка: 0,12 - 0,25% в день, срок – от 91 до 1094 дней.
При сумме займа 50 000 рублей сроком на 91 день по ставке 0,25% в день размер платежа составит 61 375 рубль, из которого переплата - 11 375 рублей.

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