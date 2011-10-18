Автозайм
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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|Ставка
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|Срок
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|Обеспечение
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категории "В", "С", "Д", транспортное средство остается у заемщика
|Дата актуализации
|11.05.2019 12:46
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 21 до 70 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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|Оформление займа
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|Форма выдачи
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Погашение
|Порядок погашения
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по заявлению заемщика предоставляются "Кредитные каникулы: в течение 1 месяца за 1 год возможно погашение только начисленных процентов
|Досрочное погашение
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|Нарушение обязательств по займу
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неустойка в размере 20% годовых от суммы просроченной задолженности
|Способ оплаты
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Микрозайм Автозайм
Процентная ставка: 0,12 - 0,25% в день, срок – от 91
до 1094 дней.
При сумме займа 50 000 рублей сроком на 91 день по ставке 0,25% в день размер платежа составит 61 375 рубль, из которого переплата - 11 375 рублей.