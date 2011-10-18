по заявлению заемщика предоставляются "Кредитные каникулы: в течение 1 месяца за 1 год возможно погашение только начисленных процентов

Микрозайм Автозайм

Процентная ставка: 0,12 - 0,25% в день, срок – от 91 до 1094 дней.

При сумме займа 50 000 рублей сроком на 91 день по ставке 0,25% в день размер платежа составит 61 375 рубль, из которого переплата - 11 375 рублей.