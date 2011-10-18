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МКК Залогатор

Регистрационный номер 1703045008417
"Здесь Легко" — современный небанковский сервис, предоставляющий финансовые услуги в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах РФ онлайн.
Микрозаймы
Название Cтавка, в день Cумма, ₽ Cрок, дней
Автозайм от 0,12% от 50 000
до 3 000 000 		от 91 до 1094

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Информация
"Здесь Легко" — современный небанковский сервис, предоставляющий финансовые услуги в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах РФ онлайн. Сервис объединяет лучшие партнерские предложения в сфере финансовых услуг для частных лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивая своим клиентам доступ к конкурентным и выгодным условиям финансирования.
Справочная информация
Информация о МКК Залогатор
Регистрационный номер 1703045008417
Торговая марка
Здесь Легко
Руководитель
Носенко Андрей Юрьевич
Адрес
109316, Москва, Волгоградский проспект, д. 43, корп. 3, оф. 28
Телефоны
8 (800) 222-01-22
8 (495) 120-31-20
ОГРН
1177746195142
Официальный сайт
https://zdeslegko.ru/