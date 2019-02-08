Центр-инвест, кредитная карта Все кредитные карты банка
Карта с кредитной линией Мирсистемы Мир
Мир — Центр-Инвест
Основные характеристики
- ставка 24% годовых
- годовое обслуживание от 0 до 300 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
- технология MirAccept
- Samsung Pay
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
на остаток от 30 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 300 ₽
- 300 руб. - за индивидуальный дизайн
- обслуживание карты - бесплатно
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0,5% - за счет кредитного лимита
- 0% - до 250 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 250 000 руб. в месяц - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 0,5% - за счет кредитного лимита
- 0% - до 250 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 250 000 руб. в месяц - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 120 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 120 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в банкоматах, до 300 000 руб. в ПВН в день, до 600 000 руб. в месяц; покупки: до 500 000 руб. в день
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- плата за превышение лимита кредитования - 30% годовых;
- плата за пропуск платежа - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
индивидуально (до 6-ти среднемесячных заработных плат)
Льготный период
нет
Проценты за кредит
24%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание для карт со стандартным дизайном;
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
- возможность подтверждения дохода справкой по форме банка в комбинации со справкой по форме 2-НДФЛ
Минусы
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка (от 250 000 руб. в месяц);
- отсутствие льготного периода
Особые ограничения
- на сайте банка не указано максимальное значение кредитного лимита;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым)
Дата актуализации
08.02.2019 09:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Карта с кредитной линией Мир» в 80 городах России
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
- Адрес
- 344010, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Соколова, д. 62
- Сайт
- www.centrinvest.ru
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