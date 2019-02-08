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Центр-инвест, кредитная карта Все кредитные карты банка

Карта с кредитной линией Мир

системы Мир
Мир — Центр-Инвест
Основные характеристики
  • ставка 24% годовых
  • годовое обслуживание от 0 до 300 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
  • технология MirAccept
  • Samsung Pay
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
на остаток от 30 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 300 ₽
  • 300 руб. - за индивидуальный дизайн
  • обслуживание карты - бесплатно
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0,5% - за счет кредитного лимита
  • 0% - до 250 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 250 000 руб. в месяц - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0,5% - за счет кредитного лимита
  • 0% - до 250 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 250 000 руб. в месяц - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 120 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 120 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в банкоматах, до 300 000 руб. в ПВН в день, до 600 000 руб. в месяц; покупки: до 500 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 30 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
  • плата за превышение лимита кредитования - 30% годовых;
  • плата за пропуск платежа - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
индивидуально (до 6-ти среднемесячных заработных плат)
Льготный период
нет
Проценты за кредит
24%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание для карт со стандартным дизайном;
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
  • возможность подтверждения дохода справкой по форме банка в комбинации со справкой по форме 2-НДФЛ
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка (от 250 000 руб. в месяц);
  • отсутствие льготного периода
Особые ограничения
  • на сайте банка не указано максимальное значение кредитного лимита;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым)
Дата актуализации
08.02.2019 09:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Карта с кредитной линией Мир» в 80 городах России
17 833
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Соколова, д. 62
Сайт
www.centrinvest.ru
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Телефоны
(863) 200-00-00 — информационно-справочная служба