Бонусные кредитные карты в Россельхозбанке

Сегодня многим доступно оформление бонусной кредитной карты в Россельхозбанке. Для этого нужно соответствовать определенным критериям:

наличие гражданства;

совершеннолетие;

платежеспособность.

Такой продукт отличается выгодными условиями использования — за каждую транзакцию начисляется кешбэк. Часть израсходованного лимита возвращается на счёт. Полученные баллы могут быть потрачены в соответствии с условиями действующей программы. Применение бонусов держатель не согласовывает с эмитентом.

Удобным способом подачи заявки выступает заполнение анкеты через интернет в режиме онлайн. На поверку информации об обратившемся уходит немного времени: решение принимают оперативно. В случае положительного ответа выпускают «пластик» и выдают его на руки заявителю. Активация кредитки происходит в присутствии клиента.

Если «карточный» счёт пополнять до окончания грейс-периода, проценты не будут начисляться. При задержке платежа действуют штрафные санкции, увеличивающие стоимость принятого обязательства.

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