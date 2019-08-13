Бонусные кредитные карты в Кредит Европа Банке

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совершеннолетие;

наличие гражданства;

платежеспособность.

Заявку подают на сайте учреждения или в его отделении. Предоставленную клиентом информацию рассматривают оперативно, решение принимают в короткие сроки. В случае одобрения выпускают «пластик», условия пользования которым прописываются в договоре.

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